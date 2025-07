Trajes de flamenca con acento malagueño: la calle Molina Lario se convierte en la pasarela de moda para la Feria

Los volantes, los lunares y las mangas francesas; tres aspectos que se entienden mejor con el acento de Málaga, una tierra de artistas y talento. Esta tarde Málaga de Moda y Cafés Santa Cristina reúnen sus esfuerzos para dar vida, por segunda vez, a un desfile de moda flamenca. El evento sirve como antesala a la Feria de Málaga 2025 y llega para subrayar la importancia de los trajes tradicionales de la Costa del Sol, según ha informado Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda.

Susana Zamora, Melisa Lozano, Astrid Höhle y Viva La Feria son algunos de los creadores malagueños que presentan su colección al público en la calle Molina Lario. Con el foco en los colores tendencia y en los tejidos más vendidos, el grupo de diseñadores se rinde ante la ciudad mostrando las creaciones que mejor se adaptan a la acalorada Feria de Málaga 2025. El evento estará abierto a todo el público y será una oportunidad ideal para conocer los trajes más estilosos y elegantes de cada uno de los confeccionistas.

Además, durante el desfile se darán los ganadores del sorteo organizado por Cafés Santa Cristina, en el que se ofrecen hasta 10 trajes de flamenca diseñados por los artistas que acudirán al evento y serán de diseño exclusivo para los ganadores del concurso.

Desfile de moda flamenca de diseñadores malagueños, organizado por Cafés Santa Cristina / Álex Zea / LMA

Colección de Susana Zamora

Mangas de plumeti, tirantas, escotes y espaldas abierta. Esos son los diseños que más ha vendido este año Susana Zamora, una de las diseñadoras presentes en el desfile. Todos estos se vislumbran como detalles clave para crear un traje fresco y cómodo que invite a las ciudadanas y visitantes a disfrutar de la ansiada festividad. Sin duda el distintivo de la moda flamenca malagueña es la ligereza y los colores frescos como el blanco, "en Málaga se busca más ir al aire, yo estoy haciendo este año mucho escote, picos y tiranta", ha afirmado la diseñadora.

Aunque el calor no suele ser un impedimento en la mayoría de los casos. Agosto y Málaga puede entenderse como un cóctel explosivo de humedad y ca; sin embargo, las malagueñas más presumidas mantienen la tradición ignorando los elevados termómetros. "La gente se viste de flamenca, y aunque sea en agosto, se sigue poniendo manga larga", ha explicado la dueña de Susana Zamora. El traje es una tradición centenaria que se mantiene en el tiempo, "la gente se viste cada vez más, se ponen más flores", ha confesado la artista textil.

Y a pesar de que la moda sea un proceso cíclico, sí es cierto que las tendencias malagueñas han evolucionado con el paso de los años. Susana Zamora, autóctona de la zona, lleva 12 años en el sector y asegura que su experiencia le ha llevado a observar novedades y evolución. "Hemos tenido que evolucionar porque si no nos quedamos atrás, ahora hay mucha más elegancia", ha expresado.

De las faldas cortas de escasos lunares, a los trajes de manga larga con espaldas al aire; ese es el cambio más significativo de la moda flamenca en Málaga, "llevo ya dos o tres años en los que los diseños que hago son elegantes, finos". Ahora la mayoría de las flamencas de Málaga portan vestidos con mucho meneo y volumen, un estilo acorde al ambiente de la zona. Aunque las tendencias y las formas varían dependiendo del diseñador al que se le pregunte.

Melisa Lozano

Melisa Lozano es otra de las diseñadoras malagueñas que acudirá al evento por segundo año consecutivo. En esta línea de diseños las expectativas son elevadas, así como las ganas de ofrecer a Málaga sus creaciones. "Este año le hemos dedicado la colección a María Jiménez, es una colección con mucho movimiento, mucho volante asimétrico y la verdad que, muy provocativo", ha confesado la creadora. Escotes grandes, mangas amplias y flecos,son los detalles más llamativos de Melisa Lozano, donde se atreven con trajes más sostificados y atractivos.

Además, para ellos, la Feria de Málaga y sus trajes guardan algo especial a las del resto. "No tiene nada que ver con lo de Sevilla, aquí estamos ya metidos en verano, por eso los colores son más frescos", ha expresado. Fucsia, naranja, amarillo, blanco, rojo; colores que potencian el moreno malagueño y que llaman la atención de todo Cortijo de Torres. Aunque también ofrecen diseños "más livianos de colores claros, para poder combatir el calor.

En Melisa Lozano se siguen también las tendencias de la época, pero es cierto que se preocupan más por hacer de sus diseños algo atemporal, sin fecha de caducidad. "Con cortes de patronaje artesanal totalmente, que sienta espectacular a la mujer, volantes asimétricos, y unos escotes de vértigo", ha dicho la creadora textil.

Pero, si algo diferencia a Melisa Lozano del resto de artistas es lo artesanal y lo exclusivo: "Soy artesana y diseñadora. Nosotros lo hacemos todo exclusivamente, no hay dos vestidos iguales de nuestra marca, no hay otra talla ni otro color, yo hago una talla y esas son las que hay". Un servicio único que lleva 28 años integrado en el sector y con el que no pueden competir las enormes y poderosas franquicias.

Astrid Höhle

La diseñadora Astrid Höhle asiste una vez más al evento con muy buen sabor de boca. "El año pasado vendimos todos los vestidos en el desfile", ha expresado. Una oportunidad en la que promocionar sus creaciones y el arte que las acompañan. Astrid reparte sus diseños por toda España pero los de Málaga tienen un detalle distintivo claro: los volúmenes y los vestidos 'fresquitos'.

Para la feria de la ciudad se piden vestidos más frescos en la parte de arriba, más sensuales y sin mangas. "Nosotros lo estamos haciendo mucho con tirantas de volantes", de nuevo las tendencias ligeras se repiten. Aunque hay una novedad que no esperaban que llegasen, los lazos. Muchas de las malagueñas están pidiendo trajes de flamenca de tirantas con lazos.

Entre los colores principales, Astrid Höhle, destaca el clásico rojo, además del típico color hueso que aporta elegancia y frescura a la malagueña flamenca "Este año estamos vendiendo muchos vestidos rojos, aunque aquí solemos trabajar a demanda", ha comentado la creadora.

Los trajes de flamenca una tradición que resurge

Ponerse la flor, pintarse los labios y embutirse en el traje de flamenca, es una práctica centenaria, que hace ya un siglo era muy común. Con el paso de los años la tradición ha pasado por diferentes oleadas, y aunque hace unos años parecía haberse quedado atrás, ahora las redes sociales le han dado una dosis de popularidad. Con el desfile de moda flamenca de Málaga se pretende seguir esa línea, recordando la tradición que un día se implantó en la ciudad. "Esta es una forma de animarlas a que se vistan de flamenca", ha confirmado Esperanza González, diputada.