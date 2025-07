El pleno sobre el Málaga CF y el Mundial concluye sin 'goles'

El pleno 'futbolero' del Ayuntamiento de Málaga tuvo, prácticamente, la misma duración que un partido. Eso sí, su inicio no fue puntual. Comenzó más cerca del mediodía, de la 'hora del Ángelus' de antaño, que de las 11.30 en la que había sido fijado. Y concluyó en torno a las una y media de la tarde con un resultado de lo más previsible. No hubo 'goles', si por ellos se entienden los acuerdos o algún tipo de punto en común más allá de la confrontación. Reinó la falta de consenso entre el equipo de Gobierno y la oposición, de modo que ni siquiera se alcanzaron acuerdos para impulsar desde la unidad 'la nueva Rosaleda'.

La mayoría absoluta del PP echó para atrás todos los puntos propuestos por el PSOE, que había forzado esta sesión extraordinaria en relación a la renuncia de la ciudad a la sede del del Mundial 2030 o a cuestiones por las que pasa el futuro inmediato del Málaga club de fútbol, como el nuevo estadio o la aportación económica de las instituciones.

En el debate, no fueron aceptadas las enmiendas propuestas por los populares para matizar los acuerdos a alcanzar. Estaban encaminadas por ejemplo a no pillarse los dedos sobre la capacidad de 'la nueva Rosaleda' fijada por los socialistas en un mínimo de 60.000 espectadores; en el hecho de reconocer al Málaga Club de Fútbol como el principal referente deportivo e institucional del fútbol malagueño "porque a El Palo o el Tiro Pichón puede darles por subir", según el edil de Deporte Borja Vivas; o en mantener íntegra la aportación económica municipal asignada al Málaga ya que, a juicio del mismo concejal, se puede incluso aumentar.

Unos y otros hicieron malabares dialécticos para no abandonar sus trincheras. Y, antes de que De la Torre diera el pitido final desde la presidencia, el portavoz socialista Dani Pérez dictó su propia sentencia tras quedar claro que se había esquivado el consenso: "Este pleno ha servido para que habláramos del Málaga, hemos logrado que el señor De la Torre dé la cara y se deje de rotondas".

En cambio, el alcalde se limitó a defender a ultranza la gestión realizada por el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación, de modo que volvió a poner el foco sobre una supuesta falta de colabiración por parte del Gobierno central para atenuar los problemas de movilidad que impedirían que el Málaga pudiese jugar en el Estadio de Atletismo sus partidos ante su masa social habitual, y no ante la mitad con el aforo reducido a 12.500 espectadores.

Pleno del Ayuntamiento de Málaga por la renuncia del Mundial 2030 / L.O.

"Irresponsabilidad"

Al inicio del Pleno, el portavoz socialista exhibió sendas imágenes "en las que, por un lado, se ve al PP haciendo campaña y, por otro, dos años y dos meses después aparece el alcalde en soledad haciendo el anuncio que ha representado un gran fiasco para la ciudad".

"Málaga no será sede del Mundial 2030 por la irresponsabilidad de este equipo de Gobierno, que ha procrastinado, le ha dado patadas a la lata y no hizo el proyecto. Pérez también preguntó a De la Torre que si va a pedir perdón a los malagueños y depurar responsabilidades por lo sucedido: "Alguien cometió un error gravísimo y ese error debe tener un castigo".

Problemas de movilidad

No obstante, el alcalde se mantuvo en su sitio y evitó cualquier tipo de perdón o disculpas. Sobre todo, se enrocó al señalar a los problemas de movilidad encarnados en una rotonda cercana al Martín Carpena y el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga que no soportoría, según un informe de Carreteras, el tráfico en la zona que implica la afluencia de más de 25.000 espectadores.

De la Torre siguió fiel a su versión: "Hacerlo en La Rosaleda tiene sus dificultades y se ha trabajado enormemente en ello. Es cierto que para poder cumplir plazos era bueno sacar el club de La Rosaleda y la única opción era el Estadio de Atletismo, no había un espacio preparado para hacer un estadio modular que con los años desaparece".

El regidor expuso, para reforzar sus argumentos, que contactó con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para solucionar ese problema de movilidad pero no ha tenido respuesta a sus cartas y sus mensajes: "Las cartas las tiene también el subdelegado del Gobierno y sabía perfectamente lo que el Ayuntamiento quería, aunque dijo que no lo sabía. Ante la falta de respuesta del señor Santano y los problemas de tiempo, estimamos que era necesario renunciar al Mundial".

Dani Pérez muestra su carnet de socio del Málaga. / L. O.

Esta versión indignó a un Dani Pérez que exhibió por activa y por pasiva su malaguismo: "El alcalde en ningún momento ha pedido perdón a los malaguistas aunque ha tenido la oportunidad de hacerlo. Ha mentido a Málaga". Y añadió que se creyó al alcalde, intermedió con el secretario de Estado y trasladó que "la rotonda no puede ser una excusa para decir que Málaga no va a tener mundial". "Le dijimos que si hace falta la rotonda la pagábamos nosotros y hasta la portavoz de la Junta, Carolina España, reconoció que la rotonda no era la principal razón para la renuncia", agregó antes de buscar el 'cuerpo a cuerpo' con De la Torre: "Usted quiso inventarse la historia de una rotonda pero ya no engaña a nadie".

"Responsabilidades políticas"

Pérez exigió responsabilidades políticas y que "alguien asuma su responsabilidad de dimitir". "Y no está muy lejos, está sentado entre el público", dijo refiriéndose a los responsables del departamento municipal dedicado a los grandes proyectos de la ciudad.

Y, entonces, De la Torre insistió en que "no hubiera habido dilacion si el ministerio responde en los temas de movilidad", máxime "si el Gobierno no ponía dinero para las obras del estadio". El alcalde dijo que, pese a que ya se ha renunciado al Mundial 2030 y el Málaga no se trasladará al Estadio de Atletismo, el ejecutivo nacional debe resolver "el colapso circulatorio en la MA-22, estratégica de acceso al Puerto", en la zona del Martín Carpena.

Y no admitió los argumentos de la portavoz de la Junta, Carolina España, que no situaron como la gran causa de la renuncia a la sede los problemas de movilidad: "Habrá un malentendido cuando dice la Junta que es por los sobrecostes de la cimentación del Estadio de Atletismo. Nunca hemos dicho eso, esto es un problema de tiempos, no podíamos llevarlo a otro estadio que no fuese el Estadio de Atletismo, y esas obras para la movilidad eran necesarias para poder empezar las obras en el estadio de La Rosaleda. Se han hecho todos los esfuerzos para poder hacerlo, y se ha trabajado seriamente", reiteró el regidor.

Otras críticas de la oposición

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, criticó que "se prometiera el Mundial creando ilusión y expectativas y ahora se da la espalda sin ni siquiera perdir disculpas". "Hace unos meses el discurso era triunfalista y ahora se renuncia sin explicaciones; Málaga merece una explicación a la altura del daño causado y mientras otras ciudades siguen adelante para el Mundial 2030, nuestro barco se hunde en el Puerto", dijo Alcázar antes de recalcar que el debate sobre la ubicación de un nuevo estadio es "una maniobra de distracción". "El trío calavera del PP -el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación- le ha fallado a los malagueños", agregó.

Algunos de los ataques del PSOE, Con Málaga y Vox también fueron rebatidos por el concejal de Deporte, Borja Vivas, quien insistió en que "la primera opción siempre fue quedarse en La Rosaleda y hacerlo por partes y, luego, cuando los técnicos advirtieron de que no daba tiempo se planteó lo del Estadio de Atletismo". Vivas recordó, igualmente, que el club avisó de los peligros para su viabilidad, tanto a nivel deportivo como económico, que implicaba el traslado al Estadio de Atletismo. "¿Qué decisión hubiera tomado usted, señor Pérez?", le preguntó al portavoz socialista, quien le replicó indignado: "Lo que yo habría hecho es no engañar a toda Málaga con un anuncio en campaña electoral".

La profecía de Sguiglia

Además, el portavoz de la confluencia de izquierda Con Málaga, Nico Sguiglia, acusó a Vivas y De la Torre de "estar reconociendo que no hicieron su trabajo" y de dejar claro "cómo se vende humo". "Todo lo que está contado, señor Vivas, debería haberlo sabido antes de lanzar al vuelo de forma propagandística la candidatura, es una chapuza de planificación pero lo que importa es que el humo cuele; voy a anticipar una profecía en plan Nostradamus: un mes antes de las próximas elecciones van a presentar la maqueta del nuevo estadio pero la gente se ha dado cuenta de que usted, señor De la Torre, vende humo", dijo Sguiglia a la vez que solicitaba una comisión de investigación y una auditoría de la gestión realizada hasta ahora para la candidatura del Mundial 2030.

Y las respuestas no se hicieron esperar. Comenzó el alcalde: "Me gusta vender realidades y, por eso, la ciudad ha cambiado estos años a mejor". Y continuó Vivas reprochándole a Sguiglia que "esa capacidad de Nostradamus no la tenía antes, porque no vio venir sus resultados electorales". "Ya lo dijo el señor alcalde, el Mundial no era el fin sino el medio, trabajen junto a nosotros para el impulso del nuevo estadio", trasladó Vivas a la oposición.