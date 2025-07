Costa del Sol Occidental: una tierra llena de oportunidades aunque con problemas pendientes de solventar

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado esta mañana en el complejo Wyndham Costa del Sol, en la localidad de Mijas, la segunda edición del evento Marca Costa del Sol, una jornada dedicada al análisis en profundidad y la discusión sobre las realidades, fortalezas, debilidades y las futuras potencialidades de innovación y desarrollo del tejido productivo de esta comarca malagueña de mano de prestigiosos economistas, empresarios y representantes institucionales de la zona. El evento ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, Wyndham Grand, Tour 10 y la colaboración de Metrovacesa.

Dio la bienvenida a los asistentes, Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, quien calificó al litoral occidental malagueño como "una de las zonas más atractivas de Europa". Para la delegada, la Costa del Sol es sinónimo de calidad de vida y de movimientos económicos que la configuran como una tierra de oportunidades. Para Sánchez, es un hecho constatado que "la gente quiere venir aquí a vivir aquí, una comarca que es pieza clave en la economía de Andalucía, trasmite una imagen de prestigio, se puede invertir muy bien y es atractiva para la gente que quiere trabajar". La representante autonómica indicó que el paro se ha reducido en la zona un 3,4% y que existen un total de 23.500 empresas, un 40% de las existentes en Málaga que albergan al 31 % de los trabajadores del total de la provincia malagueña.

Momento de la intervención de Carmen Sánchez, delegada de Empleo / ALEX ZEA

Carmen Sánchez señaló a la movilidad, la vivienda, el transporte y la inversión en infraestructuras "como los grandes retos a emprender para que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y de las empresas" e hizo referencia al dinero empleado por el gobierno autónomo en actuaciones en carreteras, obras hidráulicas y empleo en los últimos 7 años. La delegada de Empleo finalizó su intervención indicando que "vivimos en el mejor sitio donde podíamos vivir pero necesitamos una garantía de futuro".

Los ejemplos de Mijas y Torremolinos

Tras la intervención de la delegada de Empleo se celebró la primera de las dos mesas redondas de las que constaba el programa. Moderada por José María de Loma, redactor jefe de nuestro periódico, las alcaldesas de Mijas y Torremolinos, Ana Mata y Margarita del Cid, conversaron sobre las fortalezas y debilidades de la Costa del Sol Occidental.

Ambas alcaldesas coincidieron en señalar la tremenda importancia del litoral occidental malagueño no solo en el engranaje económico de la provincia sino también en el conjunto de la economía andaluza. Ana Mata señaló al tren litoral como "elemento indispensable" para vertebrar todo el territorio desde la Costa oriental hasta el Campo de Gibraltar. La regidora mijeña destacó el "gran esfuerzo" que la iniciativa privada está haciendo, ya que se adapta a las necesidades de la sociedad, constituyéndose como "el motor económico de la zona", y se lamentó que grandes localidades como Mijas o Marbella no disfruten de esta conexión ferroviaria.

Mesa redonda con las alcaldesas de MIjas y Torremolinos, Ana Mata y Margarita del Cid / ALEX ZEA

Margarita del Cid puso el acento en el otro gran referente de la movilidad en la Costa, el cercanías, que muy pronto va a cumplir 50 años: "Es una joya y las ciudades por las que pasa tenemos mucha suerte, además se pueden introducir mejoras con una inversión moderada y llevarlo hasta el Campo de Gibraltar", señaló. Del Cid comentó que se han propuesto muchas medidas para mejorar la movilidad en la zona, "y el acceso norte al Aeropuerto es una de ellas". Para la alcaldesa popular, "Málaga aporta mucho y necesita respuestas. Las localidades necesitamos más financiación. Nuestra capacidad es limitada pero tenemos que ir de la mano las administraciones. Necesitamos más esfuerzos y más infraestructuras", comentó.

Otro punto de coincidencia entre las dos alcaldesas en cuanto a los problemas de movilidad fue la AP-7, "la más cara de todo el país", destacó del Cid. El incremento poblacional de las últimas décadas y el agotamiento de las infraestructuras actuales, saturan de vehículos la AP-7 y en la que los atascos se producen de manera diaria atrapando a miles de conductores, sobre todo en verano. "En verano la autopista sube sus tarifas casi un 50% y no podemos permitir que Málaga dependa de solo dos viales, uno público (colapsado) y otro de pago (muy caro)", comentó la alcaldesa mijeña.

Las regidoras también tuvieron tiempo para analizar la situación turística actual en las dos localidades que lideran la ocupación en la Costa del Sol con cifras rondando el 95%. "Somos referentes en Turismo", indicó Ana Mata, quien hizo un llamamiento a las empresas hoteleras para que inviertan en Mijas "para aumentar los actuales once hoteles que tenemos en la localidad". Por su parte, Margarita del Cid, se felicitó por los 3.600 empleos que se crean en Torremolinos solo en verano, además de "subir la rentabilidad de las habitaciones un 13%, aumentar la llegada de turismo de calidad y alejar el fantasma de la desestacionalidad", dijo.

Ana Mata destacó que la marca Costa del Sol "se reinventa en parte gracias al sector privado. Somos la Costa del Sol y tenemos muchas cosas que ofrecer pero también mucho que hacer, que trabajar, porque no se ha planificado bien ese crecimiento. Seguimos trabajando para ser un destino único", comentó. Del Cid apeló a que la marca Costa del Sol "ha estado reinventándose, ha ido incorporando segmentos (naturaleza, golf, interior, gastronomía, etc.) para un viajero que "demanda sostenibilidad y accesibilidad".

Ponencia

La ponencia principal de la jornada corrió a cargo de Benjamín del Alcázar, decano de la facultad de Marketing y Gestión de la UMA, quien disertó sobre la Marca Costa del Sol: de un destino de éxito a una marca de excelencia”.

Momento de la ponencia de Benjamín del Alcázar / ALEX ZEA

El profesor malagueño desgranó en su alocución el poder de las marcas territorio, la situación de la marca Costa del Sol y los retos futuros de la marca, que pasan a su criterio, por la implementación de estrategias de City marketing (que aplica los principios del marketing para atraer inversión, talento, turismo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos) para el reposicionamiento del destino.

Del Alcázar definió la marca territorial como "una promesa de valor colectivo, una historia compartida, que genera orgullo, atracción y desarrollo" e indicó que la Costa del Sol es un "destino de éxito, consolidado con 14,4 millones de turistas en 2024 y 21.200 millones de impacto económico, conectividad con 153 ciudades a través de 53 aerolíneas, con 320 días de sol al año y diversidad de segmentos (golf, interior, naturaleza, historia, cultura, etc.)".

A pesar de todas estas luces, Benjamín del Alcázar también enumeró las "sombras" del litoral occidental: "La estacionalidad (70% de los turistas que nos visitan vienen entre mayo y septiembre con el reclamo de sol y playa), la deficiente calidad del agua de las playas; el envejecimiento de los establecimientos hoteleros, el problema de la escasez de agua y un cierto rechazo a la actividad turística (apartamentos turísticos)".

El profesor de la UMA continuó su ponencia con los retos que debe afrontar la Costa del Sol que, a su juicio, pasan por la "apuesta de la calidad versus la cantidad, evitar la saturación del modelo, la pérdida de competitividad y adaptarse a los cambios de hábitos en el turista analizando el comportamiento para segmentar y priorizar mercados"

Para finalizar, el decano de la Facultad de Gestión y Marketing de la UMA, comentó que el reposicionamiento de la marca Costa del sol tiene que venir dado por la introducción de la sostenibilidad en el proceso o la diversificación del producto y del mercado "con la utilización de la digitalización y la inteligencia artificial" y apostó por una mayor "profesionalización del sector, fomentar la colaboración público-privada; implementar una nueva estrategia de marketing y de branding que nos diferencie del resto".

Mesa empresarial

Tras la ponencia del representante de la UMA tuvo lugar la segunda redonda, titulada “Costa del Sol Occidental empresarial” y en la que intercambiaron pareceres representantes de empresas privadas de la Costa del Sol Occidental. Intervinieron Ángel Cuadrado, Director General Grupo Safamotor; José Luis Cuberta, Consejero del Parque Acuático Mijas y de la Clínica Buchinger; Juan José Millán, Chief Strategy Officer en IDILIQ Group; Laura González Sánchez, Gerente de Promoción en Andalucía Oriental de Metrovacesa y Fran Serón, CEO de Tour10

Momento de la segunda mesa redonda de la jornada / ALEX ZEA

El debate se inició con el análisis de los beneficios o desventajas que tiene invertir, hacer negocio en un territorio con una fuerte y consolidada marca turística, como es la Costa del Sol. Ángel Cuadrado indicó que el aumento del flujo poblacional que ha tenido Málaga en las dos últimas décadas "ha generado más consumo y en esas condiciones es más fácil hacer negocio ya que hay mucho ahorro y flujo de créditos que lo incentiva", destacó. José Luis Cuberta afirmó que es interesante invertir en la Costa del Sol en todas las empresas que rodean al turismo, no solo en empresas turísticas. "Hay que evitar la masificación y lograr la excelencia turística para atraer todavía a más grandes empresas", dijo.

Juan José Millán comentó que solo hace falta salir fuera de España "para ver el potencial de la Costa del Sol y lo bien posicionados que estamos respecto a otros sitios". Laura González afirmó que trabajar en la Costa es "acceder a un mercado muy diversificado: acceder a clientes con alto poder adquisitivo y esto mitiga el riesgo de inversión y nos permite tener una herramienta de marketing muy provechosa". Fran Serón apeló a la seguridad en la inversión: "Si inviertes en la costa, casi seguro que vas a ganar dinero con ella. Las diferentes administraciones han trabajado mucho y bien por la consolidación de la marca costa del Sol", comentó.

El debate derivó a la necesidad, o no, de cambiar el modelo de monocultivo turístico. Hubo opiniones encontradas, como la de José Luis Cuberta, que abogó por no tocar el modelo que ha venido funcionando porque "puede traer riesgos", o la de Ángel Cuadrado, quien dijo que la Costa del sol "ya no vive solo del turismo con 136.000 empresas consolidadas, 800 en el PTA. Hemos cambiado nuestra forma de vida". Juan José Millán trasladó la idea de que "es difícil encontrar el equilibrio y muy complicado diversificar a otro tipo de industria, sobre todo con el enorme problema que tenemos con la vivienda, que hace que captemos talento pero que se encuentran con que no tienen donde vivir", señaló.

Laura González comentó el gran cambio experimentado por Málaga y la Costa del Sol en la dos últimas décadas y dijo que en Metrovacesa "queremos dar respuesta al cliente internacional que viene a la costa a trabajar". Fran Serón apostó por seguir trabajando el turismo porque "es la mayor actividad del planeta", aunque destacó el "gran problema" que supone no encontrar trabajadores cualificados. Por último, los invitados comentaron los grandes perjuicios que provocan en sus empresas el exceso de normas regulatorias y trámites administrativos "que hacen que vivamos en un permanente estado de ansiedad y dificultan la tan demandada colaboración público-privada".

