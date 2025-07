El PP reivindica que “el milagro económico andaluz tiene el código postal de Málaga”

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado hoy, en el Foro Económico que ha celebrado la formación provincial, que “el milagro económico andaluz tiene el código postal de Málaga”, alegando que “el núcleo duro de esa transformación económica y social que se está produciendo en Andalucía lo forman personas como Carolina España, Rocío Blanco o Arturo Bernal, liderados por otro malagueño que es Juanma Moreno”.

Así lo ha expuesto junto el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, poniendo en valor las seis bajadas de impuestos aplicadas por la Junta de Andalucía desde 2019, así como el mayor paquete impulsado por una administración para simplificar la burocracia y la puesta a pleno rendimiento de los fondos europeos, señalando igualmente que “se han roto brechas para mujeres y jóvenes, sin dejar a nadie atrás, a la vez que se ayuda a la industria a través de sus principales actores y sectores productivos y se firman las mejores promociones como destino turístico”, ha enumerado.

Modelo de éxito

“En el PP de Málaga nos sentimos orgullosos de haber exportado el modelo de éxito de Málaga al resto de Andalucía , pero en este partido nos gusta el revisionismo, no nos conformamos y nos exigimos más a nosotros mismos y también fuera de nuestro ámbito competencial; y necesitamos el compromiso más explicito de otras administraciones porque todo no puede recaer siempre sobre las mismas espaldas”, ha subrayado.

De este modo, ha saludado la ampliación del aeropuerto anunciada ayer por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en Málaga, pero ha advertido de que esto “es empezar la casa por el tejado”, alegando que “el Gobierno debe redimensionar antes las carreteras y la red ferroviaria de la provincia, las infraestructuras hidráulicas, el parque de vivienda y las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil”.

En este sentido, la dirigente popular ha abundado en la necesidad de que el Ejecutivo bonifique el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, además de introducir terceros carriles en puntos especialmente saturados y planificar nuevas rondas, así como mejorar los accesos y enlaces de la A-7 y la AP-7.

Obras hidráulicas

En materia hidráulica, Navarro ha instado al Gobierno a comprometer las inversiones en infraestructuras de su competencia que mantiene sin ejecutar en la provincia y que superan los 2.000 millones de euros, citando entre ellas las presas de Cerro Blanco y Gibralmedina.

Patricia Navarro. / L. O.

“Somos conscientes de que hace tiempo que el aeropuerto se empezó a quedar pequeño, pero también las carreteras y las conexiones ferroviarias son deficitarias”, ha añadido Navarro, señalando igualmente el deterioro del AVE Málaga-Madrid, actualmente el tramo con más retrasos de España.

“Nos falta mucha inversión y proyectos, propuestas para cimentar bien esta ciudad y esta provincia dentro de un entorno único e inigualable como es nuestra comunidad autónoma; debemos reforzar esos cimientos para no morir de éxito, ese será es el seguro de vida de Málaga y Andalucía y la garantía para poder seguir creciendo, dando buenos datos económicos y aportando riqueza a las arcas de las administraciones pero, sobre todo, para seguir manteniendo el alto nivel de calidad de vida, que es por lo que nos eligen”, ha incidido.

Ambición

Por su parte, Bendodo ha destacado que “Málaga tiene que ser más ambiciosa que nunca para alcanzar lo inalcanzable y conseguir grandes objetivos”. “Lo hemos vivido cuando desalojamos 37 años de gobiernos socialistas y se produjo ese cambio y hoy gobernamos para nueve millones de habitantes en Andalucía, un gran territorio y una gran tierra”, ha explicado.

El vicesecretario nacional del PP ha insistido en que “Paco de la Torre ha conseguido que Málaga funcione y sea un espejo donde se miran dirigentes de toda España y el mundo, de igual modo que la Andalucía de Juanma Moreno no tiene nada que ver con lo que era hace unos años”, si bien ha advertido de que “no hemos llegado a ningún sitio porque este PTA ya es pequeño, igual que el aeropuerto, las autovías y la red ferroviaria, y debemos aspirar a conseguir lo inalcanzable”.

En este punto, ha recordado que una de cada tres nuevas empresas que se crean en Andalucía nace en Málaga, que también lidera las exportaciones y concentra la mitad de las empresas extranjeras de la región “y esto tiene que servir para seguir siendo humildes y ambiciosos, para que Málaga siga siendo un referente”.

Elías Bendodo. / L. O.

Al respecto, ha apuntado que la política debe ser gestión, no sólo ideología, reprochando a Magdalena Álvarez que, al afirmar que las infraestructuras tienen ideología, “confirma que el sanchismo castiga a los malagueños porque el 90% tiene un alcalde o alcaldesa del Partido Popular, afirmando que “ahora se entiende todo”.

“Ayer coincidieron Óscar Puente y Magdalena Álvarez en Málaga, mientras se cerraba un túnel del AVE en Valle de Abdalajís, y eso es peligroso. Nada de mejoras en carreteras ni en el Cercanías y nada del tren litoral hasta la siguiente legislatura mientras los malagueños siguen pagando el peaje más caro de España”, ha criticado.

“Las cosas funcionan o no lo hacen y, como dijo Felipe González en la campaña de 1982, el cambio es que España funcione, como lo hace la economía malagueña y andaluza”, ha insistido el también diputado malagueño, lamentando que el Gobierno de Sánchez “ha sustituido la gestión por la ideología; no tiene estabilidad ni capacidad de aprobar presupuestos, perdiendo la normalidad democrática e incumpliendo la Constitución al no presentarlos ni siquiera”.

Por último, Bendodo ha asegurado que “las infraestructuras no tienen ideología, lo que hay que hacer es apostar por los territorios con sentido común”, lamentando que Málaga es un gran avión de tres motores que funciona sólo con dos: el de los ayuntamientos y la Diputación, y el de la Junta de Andalucía, frente a la inacción del Ejecutivo de Sánchez. “Imaginad cómo sería Málaga con ese tercer motor del Gobierno central que lleva siete años parado, sin gasolina, sin presupuestos y centrado en defenderse de la corrupción y en aferrarse al poder a cualquier precio”, ha concluido.