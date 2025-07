Rabat al compás malagueño

El 22 de julio, a las 21.00 horas, la Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA) llegó con partituras, instrumentos y muchas ganas de hacer música a Marruecos para llevar el estilo musical malagueño y español fusionada con el del lugar al Teatro Nacional Mohamed V de Rabat.

El concierto de la formación apoyada por la Diputación de Málaga fue un éxito ante el público marroquí, que ya había experimentado el talento de la provincia el año pasado en Casablanca y Tetuán, llenando casi al completo la sala del anfiteatro. Uno de los principales motivos del éxito fue que el concierto apostó por ser una experiencia participativa, aunque no solo el público disfrutó de un evento lleno de ritmo y diversión, sino tambien los propios músicos.

Es el caso de Damián Sánchez, que lleva colaborando con la JOPMA unos 5 años tocando el chelo, pues la experiencia del concierto le pareció grandiosa: "Es de esos conciertos que se disfrutan un montón y son muy distintos a lo que estamos acostumbrados, porque no es lo típico del público en silencio", cuenta Damián. De hecho, añade que el público se animó mucho a participar, ya que el director les daba claves para que siguiera el ritmo.

Para Mario González, que también ha participado con la JOPMA durante varios años como percusionista, volver a Marruecos fue genial: "Personalmente, siempre me siento como en casa cuando venimos a Marruecos", dice. Para él, además, el concierto fue una experiencia gratificante: "Creo que hablo en nombre de la orquesta completa cuando digo que lo pasamos todos muy bien durante el concierto", dice Mario, al cual le parece que fue un concierto muy bien llevado por el director invitado Adnane Matrone.

Dos partes

Según comenta Mario, el concierto fue dividido en dos partes. La primera parte contó con música occidental, más europea, y de bandas sonoras, mientras que la segunda parte se ambientaba en Marruecos, recordando la historia del lugar, la formación del reino y otros cantos populares y religiosas: "Dentro de lo que es la liturgia musical, igual que nosotros tenemos en nuestra sevillana a la Virgen del Rocío, ellos tienen su compendio de música alrededor de lo que es su religión", añade, y remarca que la gracia especial que tiene es que se aleja mucho de la tonalidad europea, ya que cuenta con una sonoridad y un color al que no estamos acostumbrados en las composiciones españolas y europeas.

Ese 22 de julio, la JOPMA llenó casi al completo el Teatro Nacional Mohamed V, y Damián se dio cuenta de ello, pues se acuerda de cómo que al público le encantó el concierto y recuerda que se lo estaba pasando tan bien que pedían más canciones. Mario también se percató de las emociones de los asistentes, pues comenta que, si fuera por el público, ellos seguirían todavía tocando en el anfiteatro.

De hecho, una de las cosas que más le gustaron a Damían de la experiencia que vivió en Rabat fue la entrega del público: "Que el público se entregue tanto fue lo que más me gustó, que todo el mundo se subiera a las canciones". Mario, por su parte, también vio a los asistentes muy metidos en el concierto: "Creo que no he visto un público más entregado con la actuación. Cada vez que se encendían las luces, porque se jugaba con las luces de la sala para que la gente se levantara, no había nadie que estuviera sentado". Además, añade que no tenían vergüenza tampoco a la hora de cantar, tocar, aplaudir ni vitorear.

Foto de familia de los miembros de la JOPMA en Rabat / JOPMA

Fusionar estilos musicales tan distintos puede resultar quizás un poco complicado, pero no para los miembros de la JOPMA: "La verdad, fue tocar la música popular árabe como si la conociéramos de siempre, ya los ensayos fueron muy bien. A nivel interpretativo, salvo dos o tres pinceladas que hubo que corregir, apenas hubo corrección", comenta el percusionista.

Interpretación

Precisamente, el maestro Juan Paulo Gómez, director artístico de la JOPMA, elogió esa habilidad de adaptación después del concierto: "La orquesta ha demostrado una vez más un alto nivel de interpretación y la posibilidad de adaptarse a estilos diversos y a culturas diferentes. Se trata de una orquesta muy flexible y que siempre realiza todo el repertorio de una manera muy efectiva y a un alto nivel artístico".

Y es que, efectivamente, se trata de estilos musicales muy distintos, como explica Mario: "La percusión marroquí es muy rica, muy variada, y tiene muchísimos instrumentos diferentes que le dan ese toque. Además, vinieron cinco músicos de aquí con instrumentos originarios de Marruecos que añadieron esa vertiente marroquí a la música occidenta que estábamos haciendo".

La JOPMA ya había traído en anteriores ocasiones su magia musical a Marruecos, algo que Damián y Mario recuerdan con ilusión. De hecho, para Mario, es un orgullo representar a Málaga y España en Marruecos: "Me da una sensación de orgullo. Somos la ventana desde la que Marruecos va a mirar no solamente a Málaga, sino a España". Por otra parte, para el percusionista esta labor también es una responsabilidad: "Es una responsabilidad que vean lo que realmente somos. Que realmente conozcan cómo somos de hospitalarios, de abiertos, de amigables, nuestro buen humor tan característico del sur..."

Finalmente, Mario comentó que hicieron, a modo de sorpresa, un regalo a Adnane Matrone y al público: "Este año, hemos decidido montar un paso doble para llevar algo con lo que se pueda identificar 100% a España y a Andalucía. Es un pequeño regalo siempre hacemos al público y a los organizadores, que tienen mucho trabajo organizando y muchos problemas que siempre se acaban solucionado".