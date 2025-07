Los inmigrantes que impulsan Málaga: trabajadores, comerciantes y emprendedores

En el corazón del Málaga, detrás del camarero que sirve con acento porteño o del técnico que revisa un enchufe en un piso turístico, late una realidad que a veces pasa desapercibida: la del trabajo de miles de personas migrantes que sostienen y dinamizan sectores clave de la economía. Málaga registra un récord de empleo extranjero con más de 119.000 cotizantes a la Seguridad Social, lo que representa el 16% del total. Son cifras que reflejan una tendencia clara: sin migrantes, la ciudad no funcionaría igual.

La hostelería ha duplicado su número de trabajadores extranjeros en la última década y el comercio ha crecido un 55%. Pero detrás de los porcentajes hay nombres, recorridos, ilusiones y también barreras. Hay quienes emprenden, quienes se reinventan y quienes encuentran en asociaciones una mano tendida.

"Málaga Acoge fue la primera puerta que toqué"

Adil Soumman es marroquí y llegó a España en 2008 con un contrato de trabajo, sin embargo, pronto descubrió que su formación como electricista no servía sin la homologación. Empezó de cero, tocó muchas puertas pero la primera que le dio una oportunidad fue Málaga Acoge. "Gracias a ellos pude formarme y acceder a entrevistas. Hoy trabajo en una empresa de mantenimiento de apartamentos turísticos".

Aunque se muestra agradecido, Adil no romantiza la experiencia. "Al principio, lo más difícil fue formarme otra vez. Aquí, si sabes hacer algo tienes preferencia, no importa si eres español o extranjero. Lo que buscan es que trabajes bien". Para él, el mérito debe estar por encima del origen, aunque reconoce que muchos migrantes soportan más presión laboral por sus cargas familiares y la falta de una red de apoyo.

Ahmad Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, conoce bien las barreras que enfrentan los migrantes al intentar emprender. "Hay un discriminación sutil, sobre todo en el ámbito bancario. A los inmigrantes se les exige más garantías para acceder a créditos", expone.

La Asociación Marroquí durante los cursos de español / L.O

La asociación con más de dos décadas de trayectoria, ofrece formación, asesoramiento personalizado y fomenta el empleo. "Los negocios más comunes suelen ser carnicerías halal, locutorios o pequeñas tiendas de alimentación. Los más jóvenes están apostando por montar sus propias barberías y les va bien", cuenta Khalifa. El impulso emprendedor responde, en muchos casos, a la falta de oportunidades por cuenta ajena: "Hay gente muy preparada que simplemente no encuentra empleo estable y deciden crear el suyo".

"Es una responsabilidad muy grande"

Guido Paterno llegó a Málaga desde Argentina hace cuatro años. Primero trabajó de lo que pudo, pero hoy es dueño de un pequeño local: Felica Deli Café. "Con los papeles en regla, montar el negocio no fue complicado. La parte más difícil es dejar atrás la seguridad de un sueldo fijo y enfrentarte al día a día de un comercio propio", cuenta Paterno.

Guido Paterno en su propio local en Málaga: Felica Deli Café. / Lucía Cánovas

Su experiencia desmiente mitos sobre la supuesta rigidez burocrática. "Fue rápido y efectivo", afirma. Aunque reconoce que hay meses mejores que otros, lo vive con paciencia. "Recién empecé, sé que lleva tiempo, pero tener mi propio café aquí en Málaga es un paso muy importante".

"Dormí en la calle el primer día"

La historia de Mbaye Diane, albañil senegalés, refleja la dureza del camino migrante. "El primer día dormí en la calle, pero al segundo me levanté temprano y busqué trabajo, sin saber español". Hoy trabaja como oficial de obras, tras ampliar su formación en España. "Toda mi vida me he dedicado a la construcción. En Senegal enseñaba a jóvenes que no querían estudiar un oficio. Vine para ayudar a mi familia porque allí se cobra muy poco", comenta.

Mbaye Diane junto a sus compañeros desarrollando la labor de albañilería en España / L.O.

Su historia, como la de tantos otros, revela una mezcla de sacrificio, aprendizaje y constancia. "Aquí hay que ser fuerte, cuesta mucho empezar desde cero", explica Diane.

"Nunca sentí discriminación"

Josimara Rangel trabajaba como asistente administrativa en Venezuela. Desde hace dos años vive en Málaga y trabaja como dependienta en un comercio local. "Vine por la situación de mi país y aquí, sinceramente, no me costó encontrar empleo. En mi experiencia, no ha sentido discriminación laboral. Lo más complicado fue conseguir los papeles".

Su caso refleja una realidad habitual: muchas personas migrantes encuentran empleo con rapidez, especialmente en sectores con alta demanda, pero se enfrentan a trabas administrativas para regularizar su situación laboral. Aun así, Joisimara destaca lo acogedora que le ha resultado la ciudad.

Maydan Málaga, emprender tras la guerra

Para Natalia Moshchenko, presidenta de la asociación ucraniana Maydan Málaga, el apoyo a emprendedores va más allá del asesoramiento. "Ayudamos a refugiado con clases de español gratuitas para que puedan emprender. Algunos ya tenían empresas en Ucrania antes de la guerra y quieren empezar de nuevo aquí", explica Moshchenko.

La asociación ha impulsado talleres de orientación profesional y colabora con emprendedores ucranianos que ofrecen sus servicios como nutricionistas o guías turísticos, entre otros. "Los refugiados ucranianos no abandonan el país por problemas económicos como la mayoría de los extranjeros y suelen ser jóvenes por lo que quieren emprender", expone.

Asociación de Ucrania recoge ayuda para los afectados del terremoto de Turquía / Álex Zea

Natalia destaca el apoyo que han recibido por parte de la sociedad malagueña: "La experiencia ha sido muy positiva. Los españoles, tanto la gente de a pie como las autoridades, nos ayudado mucho y siguen haciéndolo".

"Aquí hay mejor calidad de vida"

Diana Margarida Lopes, dependienta portuguesa, llegó a Málaga hace seis meses tras vivir cinco años en Sevilla. "Vine con trabajo, por una franquicia portuguesa que abrió aquí . Al principio el idioma fue lo más difícil pero aprendí por mi cuenta", explica Lopes.

Ahora, como encargada de tienda y responsable de recursos humanos afirma que "los extranjeros tienen las mismas oportunidades, pero muchas veces valoran más el empleo porque lo necesitan urgentemente". Comprando con su país de origen, destaca la diferencia de sueldos y, por ende, la calidad de vida. "En Portugal el salario mínimo ronda los 800 euros, pero los alquileres cuestan lo mismo que aquí"

Los datos

A pesar de los discursos que criminalizan o desconfían de la migración, las cifras dibujan una realidad muy distinta. Málaga ha alcanzado un récord histórico de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, superando los 119.000 en mayo de este año. Que cotizan, crean riqueza, sostienen negocios y aportan sus impuestos.

Muchos de quienes hoy sirven cafés, cuidan a mayores, reforman viviendas o venden en tiendas llegaron con una maleta llena de incertidumbres. Con el tiempo, han encontrado su hueco, ya sea con ayuda de las asociaciones o, a veces con su propio empuje. Y si algo tienen en común es el esfuerzo. Como destaca Adil: "un luchador va a encontrar trabajo donde sea". En Málaga hay oportunidades pero también desafíos y aunque queda camino por recorrer en términos de igualdad real, la ciudad se sigue levantando, cada día, en parte con el esfuerzo de quienes vivieron de lejos para quedarse.