«La vivienda en vez de una necesidad ha pasado a ser un bien mercantil»

¿Por qué considera que el planteamiento urbanístico de Málaga está obsoleto?

Los planes generales que tenemos actualmente vigentes en Málaga, casi al 100%, tienen ya más de 15 años, algunos incluso más de 20. Entonces, un plan general lo que recoge es una planificación a futuro de las ciudades y evidentemente el futuro de hace 20 años lo hemos superado ya. Ahora tenemos otras condicionantes, tenemos otro nivel y tipo de crecimiento en las ciudades, necesitamos un plan general, que es lo que ordena el suelo y por tanto el crecimiento de las ciudades, adaptado al ritmo actual y al progreso de la sociedad.

¿Qué aspectos concretos del plan general actual limitan el desarrollo sostenible de la ciudad?

Hace 20 años sí se tenía conciencia de que la cuestión climática iba a ser un factor importante, pero la verdad es que se ha hecho más bien poco por no decir nada en favor de la regeneración urbana y de la adaptación de los hogares a los requisitos, tanto a los estándares de confort como a los requisitos climáticos, a las exigencias de emisión de gases. La ciudad va creciendo de una manera exponencial y debemos de atajar lo antes posible porque va a llegar un momento que vamos a estar en un punto de no retorno, donde nos va a ser muy difícil y además muy costoso y, ya no solamente una cuestión monetaria, sino cuestión de vida humana, el hecho de no implementar a tiempo medidas de choque.

¿Qué modelo de ciudad propondría desde el Colegio de Arquitectos para el futuro de Málaga?

Málaga, tradicionalmente cosmopolita y turística, perdió su industria del siglo XIX en favor del turismo. Hoy vive un repunte tecnológico y es foco de atracción por su calidad de vida y buenas conexiones con Europa y el norte de África. Este crecimiento, junto con la llegada de población del interior de la provincia en busca de empleo, ha generado una demanda de vivienda que la ciudad no puede cubrir. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a viviendas tanto de alto standing, como de línea media o vivienda a precio asequible, y nos hemos dedicado a sectores, sobre todo en algunos municipios más que en otros, al lujo o la vivienda libre sin control de precios y con unos estándares bastante altos que no toda la población tiene acceso a ellas.

¿Qué fallos detecta en la política de vivienda pública actual?

Tenemos un anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno Central, tenemos uno autonómico, la cuestión sería que todo debería de ir coordinado de la mano y con un objetivo común, pero a veces las cuestiones políticas o cuestiones ajenas a lo que es el servicio público, acaban siendo como palos en las ruedas. Se debe mirar todo de una manera un poquito más distante y más con un sentido de servicio público y dar respuesta a la demanda ciudadana .

¿Qué soluciones propone para mejorar el acceso a la vivienda de las personas con ingresos medios o bajos?

Es necesario impulsar medidas a corto y largo plazo a través de un pacto de Estado por la vivienda, que incluya monitorizar la situación actual, planificar el territorio y agilizar los trámites administrativos. Se debe fomentar la vivienda pública para sectores vulnerables, incluyendo personas con necesidades especiales, y no centrarse solo en obra nueva, sino también en rehabilitar el parque existente, por su impacto en el confort, la salud y el ahorro energético. Es fundamental ofrecer una variedad de viviendas —desde minipisos hasta opciones más amplias— y equilibrar entre propiedad y alquiler, explorando modelos alternativos. Todo ello requiere valentía política para implementar medidas, sabiendo que solo actuando se podrán obtener resultados.

¿Está preparada la ciudad para asumir el ritmo de crecimiento que está teniendo ahora mismo?

Según los datos, aunque aún estamos en fase de crecimiento, hemos tenido en este segundo trimestre del año, tanto finalizadas como visadas, tres proyectos de vivienda de protección oficial de régimen libre. Es algo positivo, pero tenemos la esperanza de que poco a poco sea un poco más, que haya más volumen y haya más vivienda a precio asequible, al igual que está pasando con la rehabilitación, que entendemos que es un sector que poco a poco debe de ir incrementándose la importancia y el peso con respecto a la obra nueva construida. Todo puede seguir creciendo, pero no se puede crecer hasta el infinito. Llega un momento en que el crecimiento puede superar las capacidades de la ciudad. La ciudad tiene un territorio limitado, lo que hay es que tener es un planteamiento, y así prever acciones a futuro e implementar estrategias para que ciertas actividades, si no las puede absorber la capital, pues se puedan ver dispersas por el resto de la provincia y que sea una cuestión más uniforme y más equilibrada. Y que dé también oportunidades de crecimiento a otros municipios, por ejemplo, del interior de la provincia.

¿Qué impacto tiene el auge del alquiler turístico en la vivienda actual?

Todo tiene impacto, y las viviendas que antes estaban en el mercado del alquiler a largo plazo, ahora se hacen a corta estancia. Para una familia, para una persona que venga a trabajar a Málaga y que necesite tener una vivienda cercana a un puesto de trabajo, no es el escenario ideal, porque evidentemente los precios no son los mismos. Es que se ha pasado de tener el concepto de la vivienda como un bien de primera necesidad a que esas viviendas pasen al sector económico, es decir, a un bien mercantil o de rendimiento económico. Entonces ya no estamos hablando de una vivienda como una necesidad, sino como un objeto que genera un rendimiento económico.

¿Qué problemas o consecuencias puede traer la turistificación a la estructura social de la ciudad? Todas las actividades deben mantener un equilibrio en el territorio. Este debe estar equipado y preparado para todo. Porque la masificación o densificación de ciertos barrios, o la dedicación —por ejemplo— al sector turístico, lo primero que provoca es que todo el comercio local sufra también esa turistificación y desaparezca. Al desaparecer ese tejido, los pocos vecinos —o los que van quedando en la zona— se enfrentan a una carencia de servicios, que tienen que ir a buscar a otro sitio.

Al final, lo que producen esos desequilibrios son desplazamientos de ciudadanos. Y, bueno, también está el tema de la movilidad, que se ve bastante afectado tanto por el crecimiento descontrolado —cuando no va acompañado de infraestructuras que lo soporten— como por la incorporación de actividades que superan la escala del barrio. Eso transforma la zona y acaba expulsando a unos ciudadanos para dar paso a otros.

¿Esto provoca la expulsión de los vecinos?

Tiene que haber un equilibrio entre todo. Hay ocasiones y hay escenarios en los que la convivencia entre viviendas y alojamientos turísticos no es compatible. Entonces hay que atenerse a lo que dictan las ordenanzas y hay que ser rigurosos en el cumplimiento de las ordenanzas y de todas las regulaciones que tenemos hoy en día vigentes.

¿Cuáles son los principales obstáculos para aumentar el parque de vivienda protegida?

El precio del suelo y los planeamientos obsoletos.

¿Qué impacto cree que tiene la especulación del suelo y la vivienda en la evolución de los precios?

El incremento de precios, aparte de que haya poca oferta, evidentemente cuando hay falta de suelo los precios suben y, si además hay demanda, es inevitable, aparece la especulación porque estamos ahora mismo en una situación con unos modelos económicos muy potentes y donde se prima el rendimiento económico por encima de otros valores y es una cuestión que no debemos de perder de vista.

¿Qué barrios de Málaga tienen mayor necesidad de intervención urbanística o de una regeneración o rehabilitación?

Barrios más populares donde las edificaciones son más antiguas pues hay que impulsar la rehabilitación de esos barrios porque hay que mejorar tanto lo que es el confort de las viviendas porque son anteriores a los años 80. Los parámetros de confort de aislamiento por ejemplo de eficiencia energética no son los óptimos para hoy en día y luego la regeneración de los barrios para dotar de calidad de vida que es importante.

¿Cree que Málaga está perdiendo la identidad que le caracteriza?

Ciudades como Málaga aún tienen una impronta muy potente con muchos años de historia, no creo que nadie nos vaya a quitar la identidad o la idiosincrasia de Málaga. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que luchar por mantener la calidad de vida que tenemos hoy en día y no perderla. Y no perder nuestra calidad de vida que es más importante y regenerar nuestra ciudad para que sea agradable y un sitio deseable para vivir y que sea un espacio de convivencia y de igualdad social.

¿Cuáles serían las tres prioridades que necesita ahora la ciudad a nivel urbano?

Regeneración urbana, planificación a futuro y evidentemente rehabilitación y creación de viviendas a precio asequible.