El alcalde de Málaga sube por primera vez al Cercanías de la Costa del Sol

Siempre hay una primera vez. Incluso, en un recorrido vital con tantos kilómetros a sus espaldas como el que atesora el alcalde de Málaga, Paco de la Torre. Ha sido, al fin, este lunes cuando el incombustible político ha sentido lo que supone convertirse, una mañana cualquiera, en un viajero más de la línea C1 de tren Cercanías, que une Málaga y Fuengirola. Su estreno ha coincidido con las fechas próximas al 50 aniversario de este servicio que han elegido los alcaldes del PP en la Costa del Sol para reclamar que el Gobierno central amplíe la infraestructura ferroviaria y mejore el servicio que se presta en la actualidad.

Precisamente, un viaje entre ambas ciudades ha sido la 'percha' con la que los regidores populares han usado para reiterar esta reivindicación. Y De la Torre ha hecho de anfitrión de sus compañeros de vagón desde la Estación María Zambrano. Allí recibió a la presidenta del PP y delegada de la Junta, Patricia Navarro, o al presidente de Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. Y, luego, fue el primero en saludar cuando subieron a bordo en otras estaciones a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, al regidor de Benalmádena, Juan Antonio Lara, o a la de Fuengirola, Ana Mula. Con esta última, ya en territorio fuengiroleño, llegaron otros como la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, o los regidores de Estepona y Benahavís, José María García Urbano y José Antonio Mena, respectivamente.

De la Torre, durante el viaje en tren con otros compañeros del PP. / L. O.

"Subí al de Vélez"

Durante los 45 minutos de trayecto, a De la Torre se le vio de pie y en animada charla con sus compañeros de partido o con los ciudadanos que se acercaban a saludarlo. Entre estación y estación, quedó de manifiesto su popularidad. Y, luego, cuando se celebró el acto del PP junto a la de Fuengirola, a De la Torre no le quedó otra que reconocer que nunca había viajado en ese medio de transportes desde Málaga hasta allí, tras la pregunta de un periodista. Eso sí, se apresuró a añadir que sí había viajado en 'la cochinita', el tren que iba a Vélez- Málaga y "era de vapor y luego automotor", según precisó el propio De la Torre.

"En este no había viajado y me ha encantado hacerlo", expresó antes de alinearse con las reivindicaciones del PP. De hecho, apostilló que los andenes eran estrechos y, además de esta mejora se refirió a otras que considera necesarias como la del incremento del tamaño de los trenes para que "no vayan al 171% de su capacidad". Eso sí, aconsejó que cuando se haga esto último se tengan en cuenta las medidas de los túneles y "no pase como en Cantabria".

PP de Málaga

Recuerdos de la inauguración

Cuando la actual línea de Cercanías fue inaugurada en julio de 1975, De la Torre era un treinteañero que ya había ostentado importantes responsabilidades políticas. Entre 1971 y ese mismo año fue el presidente de la Diputación de Málaga. Y al ser interpelado por sus recuerdos de aquel hito ferroviario, recordó que aquello se vivió "con ilusión" y fue "algo muy importante". "Se modernizó lo que era antiguo, se hizo que pasara por el aeropuerto y, aunque había otras dos líneas que iban a Vélez y Coín, esta fue la única línea que se mantuvo y se modernizó", apuntó.

Medio siglo después, a De la Torre le tocó este lunes leer el tramo final del manifiesto de los alcaldes del PP para pedir al Gobierno la ampliación de ese mismo Cercanías al que había subido por primera vez. Y, en esos pasajes del texto, reivindicó que "ha llegado la hora de que parte de esa recaudación fiscal histórica se reinvierta en las infraestructuras fundamentales para nuestro futuro". "Y no hay otra más importante y decisiva que el tren de la Costa del Sol", proclamó.

Un artífice malagueño

La actual línea ferroviaria de la Costa del Sol tuvo hace medio siglo como gran aliado a Jesús Santos Rein, quien fue el artífice -como director general de Transporte Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas- de aquella infraestructura. Entonces, este malagueño ya pretendía que el Cercanías llegara hasta Algeciras pero el ministro de turno apostó por el metro de Barcelona. Santos Rein -fallecido en 2020- pensó hasta sus últimos días que era «absurdo» llevar el AVE a Marbella «pudiendo llegar el Cercanías».

Y, precisamente, tales impresiones fueron rescatadas por el diplomático y diputado malagueño de Sumar Agustín Santos Maraver, que es sobrino de Jesús Santos Rein y recordaba todo aquello en estos términos, en una entrevista concedida a La Opinión de Málaga el año pasado: "Aquello del metro de Barcelona fue una decisión política que no gustó nada en mi familia. Se disfrazó como una opción por el transporte privado por carretera en contra del transporte público. Que el tren siguiese hasta Marbella sigue siendo una reivindicación de Málaga y la Costa y, probablemente, la solución más sostenible y menos contaminante".