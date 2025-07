Los alcaldes del PP exigen la ampliación del Cercanías de la Costa del Sol en su 50 aniversario: "Ya no hay excusas"

Ya ha transcurrido la friolera de medio siglo desde que la línea del tren Cercanías entre Málaga y Fuengirola fuese inaugurada tal y como se conoce en la actualidad. La efemérides se remonta al último día de julio de 1975. Y, desde entonces, ha llovido de todo excepto nuevas estaciones que lleven esta infraestructura ferroviaria por el resto de la Costa del Sol. Su trayecto sigue siendo prácticamente el mismo, poco más de 30 kilómetros que nacieron en aquel entonces -en la agonía de la dictadura franquista- con la asignatura aún pendiente de llegar al menos hasta Marbella. Pasa el tiempo, la costa occidental y el área metropolitana malagueña siguen creciendo, lo han hecho hasta el punto que el actual servicio de la línea C1 se presta saturado de viajeros y demanda mejoras en todos los sentidos. Más frecuencia y trenes más grandes serían algunas de las soluciones más inmediatas. Y, de hecho, el Ministerio de Transportes reiteró recientemente que está trabajando en ello, aunque los alcaldes del PP de las ciudades por las que pasa el tren no se lo creen del todo. Son escépticos y exigen que la ampliación del Cercanías y las mejoras lleguen ya, cuanto antes. "Ya no hay excusas", proclamaron en un acto celebrado en Fuengirola para exigirle al Gobierno central que "acelere" los estudios en los que anda inmerso, pase a redactar proyectos para el futuro tren litoral y, mientras tanto, el Cercanías crezca en el número y el tamaño de los trenes, en frecuencia y en horarios. Eso sí, a la estación fuengiroleña los regidores populares llegaron en el mismo servicio que han convertido en los últimos tiempos en un caballo de batalla, a bordo de vagones a los que estos gobernantes no se suben con la misma frecuencia que muchos de los ciudadanos a los que gobiernan.

Dosis de simbolismo

Con el objetivo de embadurnar este acto con altas dosis de simbolismo, los regidores del PP se congregaron junto al mismo lugar al que hace medio siglo llegaba el tren. Junto a un coqueto edificio que ahora alberga dependencias municipales y también fue Oficina de Turismo en los 90. Precisamente, ese paseo fuengiroleño lleva el nombre del malagueño Jesús Santos Rein, quien fue el artífice -como director general de Transporte Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas- de la línea de tren Málaga-Fuengirola en los años 70 y ya entonces peleó todo lo posible para que llegara hasta Algeciras.

Allí, con la silueta de la actual estación al fondo, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, se remontó a los tiempos en los que el ferrocarril circulaba aún a su llegada a esta ciudad costasoleña en superficie, antes de que se soterrara, y entonó la reivindicación con la que está haciendo bandera su partido: "Desde entonces no ha cambiado prácticamente nada en lo esencial. La idea era ir hacia la parte más occidental, que llegara también el tren a Marbella, Mijas o Estepona, y no solo no se ha hecho nada, en los últimos tiempos se ha ido incluso para atrás", enfatizó Mula.

Lo dijo para denunciar lo saturado que van actualmente los vagones y la necesidad de ampliar con más trenes las frecuencias a los 10 minutos, desde los 20 actuales, o que se alarguen sus horarios hasta las tres de la madrugada -y no solo hasta la media noche- al menos en verano.

"Ya está bien de anuncios y reuniones estériles, va siendo hora de que el Gobierno se ponga a trabajar y deje de marginar a la Costa del Sol", añadió la regidora fuengiroleña antes de dar paso a una lectura a diez voces de un manifiesto.

Manifiesto del PP

En realidad fueron nueve munícipes los que lo leyeron y, finalmente, pronunció un discurso la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro.

Las proclamas de Navarro completaron un recorrido anterior en el que Mula le había dado la palabra al regidor de Estepona, José María García Urbano. Y, luego, encadenaron más reivindicaciones la teniente alcalde de Marbella Kika Caracuel; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, en representación de la Costa del Sol oriental; la regidora de Mijas, Ana Mata; el de Benalmádena, Juan Antonio Lara; el de Benahavís, José Antonio Mena; y el de Málaga capital, Paco de la Torre.

"Trenes absolutamente llenos"

En el texto leído por los alcaldes de la formación de centro-derecha, se recordaba que "han pasado 50 años y la C-1 se ha consolidado como la línea de Cercanías más rentable de nuestro país, superando los 16 millones de pasajeros al año y siendo la que mayor ocupación tiene en función de las plazas ofertadas, un 171%, y eso significa que casi 7 millones de esos viajeros tienen que viajar de pie y que los trenes van absolutamente llenos en las horas punta".

"Pero en este medio siglo, y a pesar de los diferentes estudios y proyectos que se han planteado a lo largo de las décadas, la red ferroviaria de la Costa del Sol no se ha ampliado ni en un solo kilómetro, pese a que Marbella es la única ciudad europea de más de 150.000 habitantes que no cuenta con tren. Y Mijas y Estepona, que en unos años superarán los 100.000 habitantes, tampoco", añadieron.

Asimismo, denunciaron que "la saturada autovía A-7, con atascos diarios, y la autopista más cara de España no son capaces de atender el tránsito de cientos de miles de vehículos privados porque no existe una alternativa de transporte público, la que debe ofrecer el tren".

"Los estudios realizados por consultoras privadas, pero también por la patronal de las empresas constructoras, Seopan, sostienen que el tren de la Costa del Sol, con nuevas conexiones, más moderno, interoperable y más prestaciones, sería uno de los proyectos de infraestructuras más rentables de toda España, y el retorno económico duplicaría en poco tiempo la inversión necesaria", agregaron.

Acelerar los proyectos

Asimismo, en el comunicado instaron al Ministerio deTransportes y Movilidad Sostenible "a acelerar los estudios y proyectos para llevar a cabo cuanto antes las obras ferroviarias necesarias" dado que "ningún ciudadano entendería que se mantuviera la actual parálisis por el análisis, cuando obran en poder del Gobierno los estudios suficientes que garantizan la sobrada demanda de esta infraestructura".

Igualmente, insistieron en que "el actual Cercanías, la línea C-1, debe mejorarse con horarios más amplios que atiendan las necesidades de la población y den un mejor servicio a los viajeros del aeropuerto, puerta aérea de Andalucía, adelantando el primer tren y retrasando el último del día". "No es comprensible que los horarios se hayan mantenido prácticamente iguales en el último medio siglo", recalcaron.

Obras en la línea C1

Tales peticiones entroncan, a juicio de los alcaldes del PP, con la necesidad de "acometer las obras necesarias de duplicación de vía, ampliación de apeaderos y de túneles para mejorar las frecuencias y poder dotar a la línea de trenes con mayor capacidad".

"No podemos aceptar que en las horas punta y en temporada alta los trenes pasen llenos por las estaciones sin recoger a pasajeros. Es una imagen tercermundista que nos perjudica y que se debe evitar. Y la forma de hacerlo es con inversiones. Con las mismas inversiones y celeridad con qu ese realizan actuaciones similares en otros territorios", reivindicaron.

Compromiso del Gobierno

En una reciente visita a Málaga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistió en el compromiso del Gobierno con el Tren Litoral de la Costa del Sol y reiteró que lo impulsará con el objetivo de lograr una “red ferroviaria más moderna, ágil y sostenible”. “El tren debe ser el pegamento de la movilidad”, dijo para recordar que "los primeros pasos para que este tren sea una realidad”, se están dando con la reciente adjudicación del estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol entre Algeciras (Cádiz) y Nerja (Málaga). "Con este contrato, se analizan soluciones de gran calado para mejorar la línea C1 de Málaga y su posible ampliación”, enfatizó.

Respecto a las mejoras en la actual línea de Cercanías, Puente apuntó que "ya se está redactando el proyecto para la duplicación de vía entre el Aeropuerto y Campamento Benítez, en base al estudio funcional de Adif, así como ampliaciones para la circulación de trenes de 100 metros". "Ya se trabaja en la segunda parte del estudio funcional que analiza las actuaciones necesarias para aumentar la capacidad de la línea con duplicaciones de vía adicionales. Nuestro objetivo es incrementar la frecuencia de trenes de 20 a 15 minutos y aumentar las longitudes de trenes a 100 metros para conseguir ampliar la oferta más de un 60% en hora punta”, manifestó el ministro la semana pasada.

"Puente pasa de largo"

Tras el manifiesto leído por los alcaldes del PP, la presidenta provincial de la formación y delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, también reclamó al Gobierno "mejoras urgentes en el Cercanías" y "que no pasen otros 50 años sin que llegue a Marbella, Estepona y Algeciras". "De este tren no nos vamos a bajar", enfatizó.

Así, Navarro ha denunciado que el ministro de Transportes "no ofrece ni una sola medida para solucionar el colapso de movilidad en la provincia". “Puente pasa de largo y vuelve a dejar a los malagueños esperando en el andén”, subrayó.