Una turista estadounidense visita las playas de Málaga y no puede creer lo que ve: "Me encanta la libertad"

Al trasladarse a un nuevo destino y adentrarse en sus costumbres y entresijos, los ciudadanos venidos de todos los rincones del mundo se topan con infinidad de choques culturales que se manifiestan en su día a día. Es lo que le ha pasado a Kristi, una joven estadounidense que trabaja en Marbella como 'au pair' y que se ha visto sorprendida por la realidad que se vive en la mayoría de las playas de Málaga: "Me encanta la libertad...".

La situación a la que se refiere la joven, que utiliza sus redes sociales para mostrar sus vivencias en la provincia malagueña y las diferencias que encuentra con su país de origen, es lo integrado que está en las playas malagueñas y, en general, de toda España, la práctica de hacer 'toples' y pasear, tomar el sol y bañarse en sus cristalinas aguas sin la parte superior del bañador.

"No digo que sea algo malo, al revés, me encanta la libertad de ponerte morena en cada parte de tu cuerpo", ha recalcado la joven sobre esta imagen que se repite por toda la costa andaluza y que, incluso, da un paso más en todos aquellos arenales en los que está permitido y normalizado el nudismo.

Las diferencias entre las playas de Málaga y las de Estados Unidos

Además, la turista americana que ha estado trabajando los últimos nueve meses en Sevilla enseñando inglés, pero que en la actualidad vive en Marbella mientras cuida a los cuatro niños de una familia, ha asegurado: "Es algo diferente, nunca en mi vida he visto tetas en una playa de los Estados Unidos, por eso digo que no estoy acostumbrada. No lo esperaba".

De ese modo, la joven ha explicado que, en su país de origen, existen algunas playas en las que está permitido estar sin el top del bikini, pero que se trata de una realidad que "no es nada común". "En Florida y California hay algunas", ha indicado.

Pero esta no es la única diferencia que ha encontrado la estadounidense en las playas andaluzas, sino que también ha destacado las disparidades existentes entre los paseos marítimos españoles y los americanos: "Soy de la Costa Este y allí es muy típico que tengan parques de atracciones. Tenemos montañas rusas, casas encantadas... Pero aquí, al revés, he visto muchos parques acuáticos en el mar, y allí no tenemos eso".

Las "orejitas de mar" de Málaga, uno de los factores a favor de Andalucía

Sin embargo, ha explicado que esta es su experiencia visitando únicamente litorales de las provincias de Málaga y Cádiz, por lo que desconoce si en el resto de playas la situación es diferente.

Y para completar el listado de aspectos que han llamado su atención, Kristi ha añadido la presencia de "orejitas de mar", unas conchas con forma de oreja que "se han vuelto planas por la fuerza del mar". "Dicen que si puedes encontrar una orejita, tienes mucha suerte. No tenemos de ellas en Estados Unidos", ha recalcado la joven, que ha asegurado que está aprendiendo mucho de "España y la cultura española" durante esta estancia en Andalucía.