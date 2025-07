Colapso de Correos en Málaga: CSIF exige que se tomen medidas ante los miles de envíos pendientes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado la situación de "colapso" que atraviesa el servicio de Correos en la provincia de Málaga por falta de personal. Según CSIF, los trabajadores de Correos acuden diariamente a sus puestos de trabajo repletos de paquetes sin repartir y se acumulan durante dos e incluso tres semanas en algunos casos, además de cartas y notificaciones también pendientes.

Según la central sindical, Correos acostumbra a reducir su plantilla en verano, pero estima que este año hay, al menos, un 50% de los puestos sin cubrir, agravado aún más por las contrataciones a tiempo parcial para cubrir puestos estructurales a jornada completa.

CSIF ha explicado que los empleados de Correos se encuentran en una grave situación en Málaga, y que la falta de contratación y medios logísticos ha llevado a la situación de colapso a numerosos centros de trabajo, lo que compromete a la calidad del servicio de paquetería y mensajería.

Además, también compromete a los derechos de los ciudadanos y los trabajadores, según la central sindical: "El colapso afecta al reparto de correo ordinario, que en muchos casos acumula retrasos de entre 15 y 20 días, algo que repercute gravemente en la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a citas médicas, notificaciones administrativas, tarjetas bancarias y otros envíos de vital importancia. La situación no es mejor en lo que respecta a paquetería, que se acumula en las oficinas mientras los trabajadores no dan abasto ante el recorte de personal".

Envíos acumulados en Málaga

En Málaga, la cartería de La Paloma es una de las más colapsadas de forma crónica, y este verano ha agravado su situación al verse con casi la mitad de la plantilla recortada. Esta cartería reparte en Carretera de Cádiz, polígonos de Guadalhorce y San Julián, Aeropuerto y otros lugares, y tiene 35.000 envíos de correo ordinario, 7.000 notificaciones y, aproximadamente, 600 paquetes pendientes de repartir, ha explicado CSIF.

"Otra unidad con una amplia zona de reparto es la de Teatinos, que está funcionando con una plantilla estructural insuficiente, ahora, además, reducida al 60% por la falta de contrataciones. La unidad también está sobrepasada, con una acumulación de correo ordinario de 30.000 envíos y 7.000 notificaciones pendientes, teniendo que dejar sin repartir unos 800 paquetes", ha indicado CSIF.

A nivel provincial, ha explicado CSIF, en la unidad de reparto de Marbella hay 5.000 envíos ordinarios, 3.000 notificaciones y miles de paquetes pendientes. Esto es consecuencia también de contar con una plantilla que está a la mitad.

En la de San Pedro de Alcántara, también hay grandes cantidades de envíos pendientes. Según CSIF, 8.000 envíos ordinarios y 4.000 notificaciones se encuentran acumulados. Otros municipios como Mijas, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria se encuentran afectados por este colapso. Esta última localidad ha comentado CSIF, cuenta con más de la mitad de puestos descubiertos y una acumulación de 2.00 envíos ordinarios y 2.500 notificaciones pendientes.

Puestos sin cubrir

Ante esta situación, CSIF ha exigido soluciones urgentes a la dirección provincial de Correos en Málaga, pero, según la central sindical, no están atajando el problema: "Lejos de atajar el problema, la empresa pública recurre a horas extra mientras mantiene contratos parciales, y desplazando a empleados de unas oficinas a otras para cubrir vacantes, parcheando los descubiertos en lugar de realizar las contrataciones necesarias". La central sindical, además, ha denunciado que esta práctica no solo no soluciona el déficit, sino que agrava el colapso operativo general y sobrecarga aún más a una plantilla exhausta.

CSIF viene denunciando en las comisiones de empleo que sin contrataciones que cubran vacaciones, jubilaciones y bajas, esta situación se volvería a repetir. Sin embargo, según la central sindical, Correos ha optado por implantar una política laboral asentada en la precariedad, con jornadas parciales y reubicaciones. "Además, los permisos personales están siendo sistemáticamente denegados, vulnerando derechos laborales y deteriorando la salud física y emocional del personal", ha añadido CSIF.