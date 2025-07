El flamenco como herramienta de inclusión

El flamenco no es solo arte, cultura o disciplina. No solo son horas de dedicación, puestas en escena o bailes. También es una herramienta idónea para la inclusión social, personal y laboral. 'Al compás de la vida ', el proyecto creado por la Peña Flamenca de las Alegrías de Málaga, lo demuestra.

Esta iniciativa está dirigida a personas con diversidad funcional entre 16 y 45 años, y ofrece formación diaria en habilidades sociales, autonomía personal, vida activa y orientación hacia el empleo inclusivo, desde una metodología innovadora y transformadora.

"Estamos concienciados en romper todo tipo de barreras para facilitar el acceso a las personas con discapacidad en cualquier entorno cultural, laboral, de arte, deporte, ocio…", expresa Inma Arminio, responsable del proyecto 'Al compás de la vida', con doce años de trayectoria profesional en el ámbito de la inserción laboral de las personas con diversidad funcional.

Cómo nace el proyecto

Inma Arminio detectó que la sociedad aún no está adaptada o concienciada a una inserción laboral real de las personas con discapacidad, explica que muchas grandes empresas, como por ejemplo, de más de 50 trabajadores, se ven obligados a cubrir entre un 2 y un 5% de su plantilla en personas con diversidad funcional. "Y nosotros queremos que no solamente sea un 2 y un 5%, queremos que no haya esa estima o esa limitación, sino que veamos como recurso positivo a las personas con discapacidad dentro de una plantilla laboral", asegura. Añade que no solo aportan el trabajo sino una mejora en la relación interpersonal entre los profesionales de la empresa.

El proyecto es ya una realidad gracias a la Peña Flamenca de las Alegrías de Málaga con la ayuda de una red de colaboradores influyentes —empresarios, directivos y referentes en distintos sectores—, amantes del flamenco. "Esto también nos facilita la incorporación a los puestos de trabajo para estos usuarios", afirma Inma.

El proyecto comenzará en septiembre y se desarrollará principalmente en espacios abiertos del entorno urbano, concretamente, en la calle, donde la inclusión se vive, fomentando la participación directa, el contacto con los malagueños y la visibilidad de las personas con discapacidad como sujetos activos de cultura, economía y sociedad.

El poder del flamenco

Inma Arminio explica que la música, especialmente el flamenco, no solo es un recurso cultural, sino también un puente emocional que despierta alegría, autoestima y sentido de permanencia en estos usuarios. "Siempre se ha dicho que estimula muchísimo la música a las personas con discapacidad", especifica.

Todo el trabajo se articula desde la Peña Flamenca Las Alegrías de Málaga, que ha integrado a las personas con discapacidad en el centro de su programación cultural: desde espectáculos y proyectos internacionales hasta formaciones, actividades de moda flamenca, flamenco infantil y voluntariado. No se trata de crear espacios paralelos, sino de compartir el mismo escenario, los mismos proyectos y el mismo compás de la vida. "Queremos dejar atrás los espacios segregados y caminar hacia la convivencia real. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir el arte, el empleo, la calle y la cultura con la misma libertad que cualquier otra", afirma la responable.

¿Qué se hará?

El proyecto 'Al compás de la vida' ofrecerá una formación diaria de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas, centrada en el desarrollo integral de cada participante. "No solo estamos en un centro cerrado; eso lo tomamos como referencia, pero la inclusión real la vamos a vivir en la calle", explican. Por eso, se visitarán museos, se hablará de arte, se conocerán empresas, se realizarán prácticas laborales y se establecerá contacto directo con empresarios de la red de colaboradores del proyecto.

Las intervenciones incluirán música, tecnología, psicomotricidad, salud, cultura y otros ámbitos fundamentales para la inclusión. Además, las personas participantes tendrán una presencia activa en todos los eventos organizados por la Peña Flamenca Las Alegrías de Málaga.

Uno de los pilares del programa será el diseño de itinerarios personalizados de empleabilidad en empresas ordinarias, con seguimiento y acompañamiento individualizado. Se trabajará para combatir la sobreprotección, el estigma y los modelos asistenciales tradicionales.

Según Arminio, las actividades abarcarán ámbitos culturales, artísticos, deportivos, de ocio y de empleo, así como aspectos personales como la autonomía, la autoestima y la autodeterminación. Todo ello desde una visión en la que el flamenco y la música ocupan un lugar central como motor de motivación y vínculo emocional.

La iniciativa ya ha despertado el interés de numerosas personas, tanto a nivel individual como a través de redes sociales, donde cuentan con más de 36.000 seguidores.

"No es un centro ocupacional donde cada mañana se repite la misma actividad, sino una propuesta viva, real, en la calle, donde se experimenta la inclusión", aseguran. Según la experiencia acumulada tras doce años en el ámbito de la discapacidad, los propios usuarios se muestran ilusionados y motivados, y aportan a los entornos laborales competencias fundamentales como la gestión emocional y el trabajo en equipo.

El enfoque será plenamente personalizado. Se estudiarán las competencias, habilidades, preferencias e ilusiones de cada participante. "Muchas veces se les destina a trabajos precarios o muy limitados. Nosotros no partimos de su patología o grado de discapacidad, sino de su potencial. Si alguien quiere opositar, buscaremos el temario y los recursos necesarios. Si otra persona desea ser recepcionista, facilitaremos su incorporación. Queremos que cada uno encuentre su lugar real, digno y motivador en el mercado laboral", comparte Arminio.

Primer proyecto de este calibre en Málaga

'Al compás de la vida' representa el primer proyecto de estas características en Málaga, y busca abrir un abanico real de posibilidades para las personas con discapacidad. Sus participantes son usuarios con potencial para integrarse en el mercado laboral, y el trabajo se enfoca principalmente en mejorar sus competencias personales —como la autoestima y la gestión emocional— así como sus habilidades sociales, entre las que destacan la comunicación y el trabajo en equipo.

Además, se abordarán las competencias laborales, como la puntualidad, la autonomía y las habilidades técnicas necesarias para acceder a un empleo. Todo ello bajo la supervisión de un equipo de profesionales senior, con más de diez años de experiencia y formación universitaria en psicología, psicopedagogía y trabajo social. Este equipo garantiza una intervención rigurosa, ética, respetuosa y adaptada a cada persona, combinando sensibilidad humana con excelencia técnica.

El proyecto cuenta con ayuda del Ayuntamiento de Málaga, así como de entidades como la Fundación La Caixa, Fundación Michelin y Fundación MAFRE. Su carácter innovador ha despertado el interés de numerosos seguidores y empresas, lo que permite avanzar hacia una inserción más personalizada, real y efectiva.

Uno de los elementos clave del programa es su baja ratio de usuarios por profesional, lo que permite una atención muy individualizada. "Nuestro objetivo a largo plazo es que las que personas que acompañamos puedan incorporarse al mercado laboral de forma estable, con contratos indefinidos, no a través de empleos temporales o simbólicos y poder replicar el proyecto en otras ciudades", señala Inma Arminio.

En este camino, el papel de las familias es fundamental. Aunque muchas de ellas llegan con dudas, pronto se convencen del potencial real de sus hijos. "Las familias necesitan apoyo emocional, y eso es algo que también les damos desde el equipo. Hemos visto cómo muchas familias que al principio no confiaban, con el tiempo han comprobado que sus hijos pueden lograr más de lo que creían, y eso es emocionante", concluye Arminio.