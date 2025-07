La cafetería de Parcemasa sirve sus últimos cafés:"¿Cómo va a ser lo mismo una máquina que el trato humano?

En la entrada de la cafetería de Parcemasa ya no hay carteles que anuncian menú del día, tal y como están acostumbrados los clientes que hacen uso de él. En su lugar, carteles pegados en las puertas y uno gigante en la sala: ''No al cierre de la cafetería de Parcemasa''.

Un anuncio que se hizo público hace poco menos de mes y medio, pero que ya es real. Este miércoles 30 de julio, la cafetería sirve sus últimos cafés tras 40 años. Cuatro décadas tras la barra, atendiendo y acompañando a los malagueños en momentos complicados.

La cafetería del cementerio de San Gabriel, en Málaga, cesa su actividad por orden judicial y tras entrar en fase de liquidación.

De nada han servido las múltiples reuniones de los trabajadores con el Ayuntamiento y las quejas de la oposición: ''Mira tú, el último día de hoy, estamos aquí trabajando dando la cara. Es una pena, llevo 32 años aquí trabajando", afirma con resignación Andrés Sánchez, uno de los trabajadores más antiguos de la cafetería de Parcemasa y portavoz de estos''.

Un cierre que se debe a una deuda acumulada de casi un millón de euros. El establecimiento, gestionado por la empresa concesionaria GOOD4US, SL, fue declarado en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga en 2021. Aunque el contrato original contemplaba una duración de 12 años, el pliego permitía una prórroga de tres años precisamente para intentar hacer frente a las deudas acumuladas.

La cafetería de Parcemasa cierra tras 40 años de servicio / Álex Zea / LMA

Durante este tiempo, fueron los propios trabajadores quienes mantuvieron la cafetería en funcionamiento. En enero de este año se presentó una única oferta para explotar el servicio, pero finalmente el concurso quedó desierto tras el desistimiento del único interesado.

"Nos quedamos en la calle, 16 trabajadores en paro y a nadie le importa”, denuncia el trabajador del establecimiento. "El negocio es rentable y próspero, si no lo fuese, ¿qué haría esto abierto 40 años? Claro que hay una deuda, pero están dispuestos a asumirla", reitera Sánchez.

Aunque desde el Ayuntamiento de Málaga insisten en que la empresa estaba en liquidación desde hace varios años, la oposición denuncia que podrían haberse explorado otras vías para garantizar la continuidad del servicio. En su misma línea, Sánchez afirma: "Nosotros hemos intentado por todos los medios hablar con el alcalde. De hecho, hay un empresario que está interesado en quedarse y hacerse cargo de la deuda y no quieren. Ellos tienen la solución, el alcalde tiene la solución y no ha querido".

¿Y ahora qué?

Una vez que se produzca el cierre, el Ayuntamiento de Málaga implantará máquinas expendedoras en Parcemasa.

Una decisión que ha indignado tanto a trabajadores como a usuarios: "¿Cómo se va a cerrar esto?”, pregunta una clienta. A lo que le responde Andrés: “Es que nadie se lo explica, nadie. El administrador concursal, que es necesario, todo el mundo menos el alcalde. Es que una máquina no te da un puchero, un bocadillo o un menú. ¿Cómo va a ser lo mismo la comida casera que un paquete de gominolas de la máquina?"

Un servicio que consideran ''indispensable" en el cementerio de Málaga, y que no solo ofrece comida y bebida a los malagueños: "Aquí no sólo se viene a por un café, se viene a comer algo caliente, a charlar, a echar el rato y despejarse”, asegura Andrés.

Quejas que han sido trasladadas tanto al Ayuntamiento como a la Gerencia de Parcemasa, pero que no han obtenido respuesta: "Lo único que nos dicen es que hay catering en las salas y, si no, la máquina vending. Mira, no todo el mundo tiene ese servicio y además, ¿cómo va a ser lo mismo el trato humano que una máquina? Es que es una locura, un crimen.”

Según Andrés, las máquinas expendedoras irán en la sala 16 y 17 del camposanto. Y aunque por ahora no se sabe cuál será el futuro del espacio que albergaba la cafetería, los trabajadores pronostican que se rehabilitará como salas de velatorio.