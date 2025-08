'Vivir en casa': la app de Málaga que salva la rutina de personas dependientes

Esta mañana se ha presentado la segunda versión de 'Vivir en casa', una aplicación dirigida a personas dependientes impulsada por el investigador e ingeniero Antonio Jerez. El proyecto nace para facilitar las rutinas de personas mayores y dependientes, y aunque tiene su origen en Málaga su alcance llegará a la esfera nacional e internacional.

La recién llegada aplicación muestra un amplio listado de servicios que convierten la, a veces, complicada cotidianeidad de los mayores, en un proceso más sencillo, "la idea es reunir en una aplicación todas la funcionalidades que una persona mayor puede utilizar en su día a día para ser más autónoma e independiente en sus tareas", ha explicado el creador.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Participación Activa La Trinidad y ha estado protagonizado por Salvador Merino, vicerrector de infraestructuras y sostenibilidad en la Universidad de Málaga; Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Antonio Jerez, investigador y creador, entre otros.

Funcionamiento de la APP

'Vivir en casa' incluye dos perfiles principales: el de la persona dependiente usuaria, quien utiliza la aplicación por sí misma; y el perfil de la persona de apoyo, quien podrá gestionar los contenidos del usuario siempre que cuente con su permiso y con el consentimiento de acceso. Antonio Jerez, ha desglosado durante la presentación las seis funciones que aúna la reciente versión de su proyecto.

La primera función es la de la agenda, que en este caso presenta novedades. "La primera versión de la app, se centró más en la parte médica, pero al final decidimos hacerlo para que avise sobre citas médicas, u otros eventos como una comida familiar, un almuerzo, una quedada con un amigo...etc.", ha recalcado el investigador. Además, otro de los aspectos a destacar de la aplicación es su alta personalización, lo que a su vez permite a cada usuario establecer unas normas en su propia cuenta. La agenda de la app es capaz de lanzar un aviso con la antelación que cada usuario demande, "puedes tener cualquier tipo de evento en esa agenda, y además puede avisarte uno o dos días antes, incluso con unas horas de antelación", ha comentado el ingeniero.

La medicación sería otra de las funciones imprescindibles para 'Vivir en casa'. "Esta es una parte importante no solo para personas mayores, sino para cualquier persona y simplemente se trata de un preparatorio para la medicación", ha confesado el joven investigador. La aplicación permite a sus usuarios personalizar sus rutinas pertinentes, "puedes poner que todos los días a las ocho de la mañana te recuerde la tomarte las medicinas", ha explicado el creador. En este caso se evidencia de nuevo la alta personalización de la app, porque además permite al usuario incluir fotos de sus medicamentos para así evitar la confusión con otros similares.

'Vivir en casa' también incluye entre sus funciones la de llamada, un listado de contactos igual al básico del móvil. La única diferencia en este caso es que la app plantea un acceso más sencillo y además añade fotos a cada uno de los contactos para que sean más fácil de reconocer. "Simplemente tienes que darle un toque a la foto y automáticamente llama a la persona", ha dicho Jerez a los asistentes al acto de presentación.

El ocio es otra de las partes fundamentales del proyecto malagueño. Esta se trata de una técnica muy sencilla a través de la cual las personas dependientes pueden acceder a una galería de vídeos de YouTube. Tutoriales, recetas, canciones que recuerdan al pasado, son algunos de los vídeos favoritos de los mayores. "Si no tenéis mucho manejo con la plataforma de YouTube, podéis decírselo a algún familiar y que os lo añada a esta galería para tener acceso a él".

La rehabilitación es otra de las funciones clave para la aplicación. Esta guarda alguna similitud con la anterior, con el único distintivo es que no está gestionado por la familia de la persona dependiente. En este caso el contenido audiovisual es seleccionado por el tipo de vida que lleve cada persona y en función a las necesidades de cada usuario recopila vídeos de ejercicios para una vida activa y saludable, así como recomendaciones, rutinas,etc. "Reunimos vídeos que pueden ser usados en la galería para tener un menú objetivo", han expuesto. Vídeos con ejercicios de hombro, de espalda, de cadera... que ayuden a tener una vida activa sin tener que salir de casa.

La función de aplicaciones es la última que ha mencionado el creador. Esta ofrece un amplio listado de apps y funciona "como una lanzadera, un sitio donde poder acceder a otras aplicaciones del móvil que no tengas descargadas, lo que hace es que te lleva a la tienda para poder instalarlas", ha expuesto el joven. Además 'Vivir en casa' también ofrece un botón SOS con geolocalización que permite realizar una llamada de emergencia y enviar la ubicación exacta del usuario dependiente en tiempo real a la persona de referencia que se haya seleccionado.

Presentación de la app 'Vivir en casa' / Sara Torres

Peticiones a la Junta de Andalucía

Esta se trata de una versión mejorada de la app, porque que ya se creó de cero hace un tiempo. Ahora la aplicación ofrece funciones originales y variadas como la de consultar el precio de la luz y ofrecer un listado con los supermercados más baratos. Unas prestaciones que suponen un alivio y que para muchos eran aspectos inaccesibles antes de la llegada de este proyecto.

'Vivir en casa' ya está disponible en Google Play Store, la tienda mundial de la aplicaciones, lo que quiere decir que su uso puede extenderse por todo el mundo. Por eso, Salvador Merino, vicerrector en la Universidad de Málaga, ha aprovechado la presentación para exigir mejoras a la consejera Loles López. "Debemos dar un paso más y por eso ahora que está la Junta me toca pedir que no solamente esté en Android sino que se pase a iOS para que también los usuarios con Iphone puedan tener esta aplicación. La App Store se usa en todo el mundo, ya no solo en Andalucía, por eso como podéis imaginar es muy interesante la difusión de esta", ha expuesto Merino.