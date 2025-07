Cristina: Profesora de maquillaje a los 77 años

Con los labios de un imponente rosa fucsia y unas sombras vivamente azuladas, Cristina entra a la sala 13 del Centro de Participación Activa de La Trinidad, en la que imparte cursos de automaquillaje. Arrastrando "su Ferrari" con forma de andador, la señora de 77 años, recibe a sus alumnas que cargan maletines repletos de maquillaje, clínex y cremas.

Maquilladora desde los 15 años y peluquera desde antes de cumplir diez “salía del colegio y entraba en la peluquería”, ha expresado. Una profesional de punta en blanco que ha trabajado en el cine y la televisión compartiendo espacio y tiempo con grandes figuras como Antonio Banderas. Y aunque su formación sea fruto de experiencias vitales; sus conocimientos y habilidades evidencian una larga trayectoria y dedicación.

“Mi madre murió cuando yo apenas tenía 20 años y siempre me he buscado la vida, porque tengo un carácter activo”, asegura. Su historial demuestra que la docente es una persona enérgica, “continuamente me he estado formando, en Barcelona, Madrid… haciendo cursos de asesoramiento de imagen, cursillos de la Cruz Roja…etc”, ha asegurado.

A pesar del gran nivel de formación, las mejores enseñanzas se las ha dado su mera existencia. “Yo nunca he sido universitaria, mi universidad ha sido la vida”, una afirmación que sobre todo cobró sentido cuando a los 30 años sufrió un accidente en el que se fracturó la columna “me tuvieron que operar y no me dejaron bien”, ha confesado, un contratiempo que ahora la obliga a arrastrar un andador. Aunque la fuerza interna que posee es lo que le hace seguir con vida, pesar de su incapacidad Cristina mantiene su alma joven, coloreando sus días con pintalabios vivos y coloretes 'ligeramente satinados', “yo a veces durante las clases tengo un dolor horrible de espalda, pero no se me nota porque no se tiene que notar”, admite.

Cursos que dan vida

En el CPA La Trinidad, en una sala amplia rodeada de enormes espejos y una luz desgarradora digna de plató televisivo, unas 12 mujeres de edades similares, entre 70-80 años, atienden a la gran profesional. La mayoría de ellas llegan con bolsas colmadas de polvos, correctores, pintalabios y sombras oscuras. Como el que predica un discurso, Cristina ordena a sus alumnas los pasos a seguir para diseñar un maquillaje impecable, “id sacando las cosas y poniéndolas sobre la mesa”,

Sosteniendo un espejo entre las manos, las participantes siguen con precaución las indicaciones de la profesora, que con mucha paciencia aconseja a cada una de ellas. Además, siguiendo los parámetros de una clase de primaria, Cristina va lanzando preguntas al aire, “¿por dónde empezamos a extender el maquillaje?”, a lo que todas responden al unísono, entusiasmadas de saber que ese maquillaje les está aportando vitalidad.

La profesional posee conocimientos y destreza. Usando conceptos técnicos, y moviéndose de un lado hacia otro, explica a sus amigas y alumnas técnicas y habilidades que han de aprender. “Cuando nos sobra producto en la esponja lo podemos extender por la oreja, por el pabellón, tragus y lóbulo”, explica.

Además, el modo ahorro es lo que anima a muchas mujeres a participar en la instrucción. “Ella nos dice que nunca tiremos nada”, dice Carmen, una de las alumnas más nuevas. Cristina es capaz de darle una segunda vida a los productos viejos. Un pintalabios rojo puede convertirse en un colorete, un maquillaje oscuro puede mezclarse con otro más claro para obtener una tonalidad idónea, nada es inservible en las clases de la sala 13.

Curso de automaquillaje en el Centro de Participación Activa de La Trinidad / Sara Torres

Una vía de escape para las personas jubiladas

Aunque la mayoría de las alumnas acuden simplemente por “aprender”, es cierto que lo más importante para ellas es el momento de desconexión que le supone. A sus 82 años, Nati, una de las alumnas "más revoltosas", reconoce que su personalidad la obligan a ocupar todo su tiempo libre, “la vida es vida y la edad no importa”, así es como Nati explica el porqué de su participación en el curso.

El curso se convierte para muchas en una pequeña dosis de formación e ilusión. La mayoría de las jubiladas admiten tener pocos dotes en este ámbito, “yo no me maquillo a diario, pero quiero aprender para cuando vaya a algún bautizo o a algún evento así”, dice Mari Luz, una de las más aplicadas. Carmen, quien a menudo sirve de modelo para la maquilladora, también está dispuesta a aprender, por eso antes de utilizar cualquier utensilio le pregunta a Cristina si lo está haciendo bien. “Yo me apunté porque me gusta aprender, pero también quiero pasar un buen rato”, asegura.

Y es que el tiempo libre en la jubilación resulta demasiado pesado. “Yo por la tarde cuando ya he limpiado toda la casa y he hecho todos los recados, no me voy a quedar sentada en el sofá sin hacer nada”, confiesa Nati. Los cursos de Cristina salvan a muchas de un aburrimiento que llegados a esta edad se convierte en un ritual insoportable.

El maquillaje: la razón de ser de Cristina

“El maquillaje no es una ciencia exacta, cada uno lo hace como quiere”, así es como la protagonista de la sala 13 se refiere a lo que hoy le anima a seguir. Una forma de expresión que le ha aportado grandes sentimientos, “yo soy voluntaria, no cobro nada, pero es que me gusta tanto, esto me da la vida”, confiesa la profesional.

La jubilación también ha entristecido a Cristina, que se jubiló hace apenas 6 años. "Tengo mucho tiempo libre, pienso más...", aun así, sus cursos han conseguido evadirla del aburrimiento. Los martes, día en el que imparte las clases, ya se han convertido en su fecha favorita, “mi marido dice que los martes parece que me dan jalea real”, dice dibujando una sonrisa en sus destacados labios.

Arrastrando su Ferrari y con las manos llenas de marcas de lápiz y pintalabios, Cristina se despide de sus alumnas, animándolas a participar y a mejorar las técnicas. Unas tácticas que ella misma deberá perfeccionar, porque aunque lleve años inmersa en este mundo sigue aprendiendo “nadie tiene la posesión de la verdad, y enseñando también aprendo", admite ,y aunque haya pasado mucho, sigue siendo “casi la misma” que hace 50 años.