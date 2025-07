El PSOE y Vox apoyan la idea del alcalde para que el nuevo estadio del Málaga pueda ser privado

El Pleno deparó acuerdos para que el Ayuntamiento de Málaga apoye el impulso de un nuevo estadio de fútbol para el Málaga CF, algo que no se logró una semana antes en la sesión plenaria 'futbolera'. Incluso, el PSOE y Vox apoyaron la idea del alcalde Paco de la Torre para que el nuevo estadio del Málaga pueda ser privado. Solo la izquierda de Con Málaga votó en contra del punto de la moción del PP que contemplaba esta posibilidad.

O sea, de un punto segundo sobre el que De la Torre ya había explicado que "quiere decir que no descartamos, en aras a tener mejor uso de los recursos públicos, que pueda haber una inversión privada interesada en el tema".

El regidor planteaba impulsar la Nueva Rosaleda "con independencia de que en un futuro la propiedad del mismo sea pública, privada o mixta" y "trabajar con la mente abierta a las distintas soluciones". Un día antes del Pleno, De la Torre había sacado a la palestra la hipótesis de que "hubiera una inversión privada que pueda materializar su deseo en el propio club y que esa inversión también quisiera, además de tener la propiedad del club, poder tener el estadio".

Unanimidad sobre el estadio

En cambio, todos los grupos políticos -incluido Con Málaga- votaron a favor de un primer punto de la misma moción del PP concebido para que "el Ayuntamiento de Málaga ratifique su compromiso a continuar trabajando junto a la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, copropietarios también de La Rosaleda, para incorporar un nuevo estadio de fútbol acorde a nuestra ciudad, nuestra afición y a las aspiraciones de todos los malagueños de volver a primera división".

Es decir, todos se mostraron de acuerdo a favor de un nuevo estadio para el principal equipo de fútbol de la ciudad, pero con matices. Y así quedó de manifiesto durante el debate plenario.

"Puerta para la privatización"

El debate cogió fuerza en una intervención iniciática en la que la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas (IU), criticó que "el alcalde haya abierto la puerta a que se aborde este inversión millonaria con el propósito de vender luego el estudio". "Usted está abriendo la puerta a la privatización, para que una inversión pública acabe en manos de privados, pero por ahí no vamos a pasar. Es otra operación de marketing más del alcalde. No sé, señor alcalde, si me va a vender una dieta milagrosa o un crecepelos", aseveró.

Y De la Torre le replicó enseguida: "Es una interpretación muy a su aire, la señora Morillas ha montado su propia película".

Por su parte, el concejal de Deporte, Borja Vivas, censuró que "la palabra privado sea usada como arma arrojadiza" por Morillas. "El club ya de por sí es un privado", recalcó.

Vivas también abogó por la puesta en marcha del estudio que determine "la mejor zona y el mejor aforo para el nuevo estadio". Además, deseó que "en este tiempo que ahora se abre sin la presión de la sede del Mundial, el club vaya mejorando su situación económica e institucional".

Otras críticas

El portavoz del PSOE, Dani Pérez, insistió en "las mentiras" con las que el alcalde ha gestionado "el fiasco" de la sede del Mundial 2030. Y, respecto al estadio, reclamó "ambición de ciudad, como la tiene el Málaga". "Apoyemos al Málaga, que es un buque insignia de la ciudad; en Sevilla hay tres estadios con más de 60.000 habitantes y en Málaga ninguno, aquí lo necesitamos, tenemos un estadio viejo y obsoleto que no reúne condiciones prácticamente para estar en primera división y mucho menos para albergar un Mundial", recordó Pérez.

Y el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, aunque se mostró a favor del nuevo estadio preguntó "dónde están los estudios que justifiquen esa inversión millonaria en un nuevo estadio". "No sabemos si se va a ubicar en terrenos idóneos o si la inversión supera la capacidad económica del municipio. Es autobombo del ayuntamiento para hacer ver que le preocupa mucho el Málaga y salir con un puntazo, en lugar de con una cornada de este tema".

Moción institucional

Igualmente, se convirtió en institucional y fue aprobada por unanimidad otra iniciativa del PP sobre los problemas de movilidad en el entorno del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. El Pleno acordó que "se inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a ampliar la capacidad del enlace de la MA-20 con la MA-22 de acceso al Puerto y mejorar las conexiones de ambas autovías con la ciudad en el entorno del Palacio de los Deportes y del Estadio de Atletismo, mediante la ejecución de la glorieta propuesta por el Consistorio u otra fórmula que el Ministerio considere más adecuada".