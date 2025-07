Las quejas por la limpieza agitan el Pleno de Málaga: varios vecinos fueron desalojados

Las quejas vecinales sobre la falta de limpieza en la capital malagueña se hicieron visibles en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves. Y lo hicieron hasta el punto que se disparó la tensión. Hubo reiteradas peticiones desde el público, en el Salón de Plenos, para que dimitiera la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras. Incluso, varios vecinos fueron desalojados, abandonaron el Consistorio acompañados por agentes de la Policía Local. Y, en algunos casos, quien los invitó a irse fue el propio alcalde Francisco de la Torre, al considerar que no permitían a los intervinientes continuar con sus discursos. Cuando, al final, intervino la concejala Teresa Porras y era interrumpida se produjeron algunos de los instantes más tensos, y hubo nuevos desalojos. "Gracias por echarme", llegó a decir una de las vecinas mientras se marchaba.

Intervenciones de los vecinos

Cuando los relojes rondaban las diez y media de la mañana, llegó el momento de las mociones de la oposición sobre la limpieza en la ciudad. Y, en este instante, tomaron la palabra distintos miembros de asociaciones de vecinos de la ciudad.

Comenzó Juan Jiménez, de la Federación Solidaridad, proclamando que "los barrios de Málaga están sucios" y dejando claro que nadie ha culpado a los trabajadores de Limasam que "trabajan por encima de sus posibilidades". "Queremos más recursos, más personal y más camiones de baldeo", aseguró mientras le aplaudían otros vecinos presentes en el Pleno.

A continuación, otro representante vecinal, Sergio Domínguez, sostuvo que, en todo este tiempo, "la única persona que ha mentido es la concejala Teresa Porras". Y, entonces, afloraron los primeros gritos de 'Teresa dimisión' hasta que el alcalde exigió que se guardara silencio.

Una vecina de calle Guadalix, Josefa Molina, dijo que su zona "está comidita de mierda y de bichitos, señora concejala podría darse una vueltecita por allí". "Tenemos que ponernos los vecinos a limpiar la barriada. No son ratas, son gatos lo que tenemos ya en la barriada, y fotos y videos para que usted nos eche una mano por la suciedad", recalcó.

Luego, Mari Carmen Martín Verdugo, de Palma-Palmilla, denunció que en su barrio "aparte de la mierda, está todo roto".

A renglón seguido, Ignacio Romera enfatizó que "Málaga está sucia, lo dicen hasta los trabajadores de Limasam". "Si la señora Porras dice que los vecinos somos unos guarros, el alcalde también es un guarro porque la zona dónde vive él también está sucia".

Y De la Torre le replicó en estos términos: "En este salón de Plenos todos los concejales, incluida Teresa Porras, coincidimos en que los ciudadanos son cívicos y cuidadosos, aunque alguno puede no serlo en algún momento".

Otra vecina, Carmen Ramirez, también se abonó al mensaje de que "Málaga está sucia, abandonada y sin rumbo en lo que respecta al cuidado de los espacios públicos y la causa no está en los trabajadores sino en la mala gestión de la empresa de limpieza".

Algunos vecinos han sido desalojados del Pleno de Málaga este jueves. / Álex Zea

"La mugre nos invade"

Antonio Lozano se rebeló contra "la mugre que nos invade". "La culpa no es del incivismo de los vecinos ni de los trabajadores de la empresa de limpieza, desde el movimiento vecinal pedimos la dimisión de Teresa Porras y del gerente de Limasam", agregó.

Entonces, afloraron numerosos gritos de 'Porras dimisión' y se exhibieron carteles que lo exigía. Y, entonces, el alcalde reaccionó con ironía aludiendo a un comentario del portavoz del PSOE: "El señor Pérez Morales me decía 'el Pleno va a estar calentito' y ya lo entiendo".

No obstante, José Antonio Ortuño, vecino de la avenida de Velázquez, reiteró que "Málaga está abandonada por su ayuntamiento, es una ciudad mugrienta". "Señora Porras, no nos ignore; si la misión le viene grande, deje paso", agregó.

En este punto, el alcalde cogió el guante de la petición de algunos vecinos de la implantación de una tasa turística para destinarla a los servicios públicos, e intentó explicar que ha enviado cartas sobre ello al Gobierno. Pero los vecinos, prácticamente, no dejaron a De la Torre hablar y se disparó la discusión.

Trabajadora de Limasam

Las quejas vecinales contrastaron con la intervención de María José, coordinadora de Limasam en el cuartelillo de Miraflores. "Limpiar la ciudad es algo complicado a pesar de nuestros esfuerzos, es muy difícil mantener la ciudad impecable. No se reconoce nuestro trabajo y se toman fotos para decir que la ciudad está sucia. Este revuelo es más político que una crítica constructiva", aseguró.

Este comentario indignó a los manifestantes: "Está comprada", llegaron a gritar. Y el alcalde casi se desgañita al mandar a callar a los vecinos

"La única vecina que he visto que valore nuestro trabajo es la señora Teresa Porras", insistió la empleada y la reacción no se hizo esperar. "Mentira, mentira". Y el revuelo se disparó durante instantes muy tensos y la Policía Local tuvo que desalojar a algún vecino.

"Si alguien más interrumpe, será invitado a abandonar la sala", llegó a gritar el alcalde. Y la trabajadora de Limasam invitó a los vecinos que dicen que no se limpia a que "se vengan a trabajar con nosotros ". Y la respuesta vecinal fue rotunda: "No hemos insultado a ningún trabajador", gritaron. Y el alcalde tambien subió el tono y ante la insistencia de una vecina le pidió que se marchara, tal y como sucedió enseguida, antes de que se dieran más casos de desalojo.

Luego, el presidente de una mancomunidad de Miraflores, Antonio García Pereira, aseguró representar a dos tercios de la barriada ante la indignación de los representantes vecinales que se manifestaban alli, ya que no criticó al Gobierno municipal: "Queremos dejar claro que no existe vínculo con asociaciones que actúen fuera de los cauces adecuados y debemos decir que sí hemos recibido respuesta de la concejalía, y el problema no es la suciedad sino la falta de respeto a nuestro entorno. Hay cosas que mejorar, entre ellas la limpieza, y se está haciendo el esfuerzo para ello, que no se intente hacer carrera política a costa de esto", recalcó.

Entonces, el alcalde volvió a rogarle a otra vecina que abandonara la sala. Y ella se fue acompañada por los agentes policiales pidiendo la dimisión del alcalde. Y otra vecina se hizo eco de la misma petición : "Señor De la Torre, dimisión".

El Pleno de Málaga ha sido muy tenso este jueves. / Álex Zea

Más plantilla

A continuación, el director de Recursos Humanos de Limasam, Luis Jorge Martín, defendió que "la empresa ha incrementado recientemente su plantilla de personal 20 años como responsable de recursos humanos y nunca, como en estos últimos tiempos , he visto tanta contratación de personal". Ademas, agradeció "la dedicación de Teresa Porras y el gerente" bajo el consiguiente revuelo.

Intervención de la oposición

En las intervenciones de la oposición se sucedieron las peticiones de dimisión dirigidas a Teresa Porras. El portavoz del PSOE, Dani Pérez, se dirigió al principio al alcalde "Es logico que fuera calentito. La ciudad está sucia y lo dicen los vecinos, y a algunos se les ha expulsado e invitado a irse, hasta el Paseo de Reding está sucio y lo digo todo", replicó Dani Pérez aludiendo a la zona en la que vive el regidor.

A su vez, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, señaló "un problema de gestión grave" como la principal causa de la falta de limpieza. Y recalcó que "no es una cuestión de ideología sino una realidad".

Y el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, comenzó aseverando que "la ciudad está sucia, y punto".

Intervención de Teresa Porras

Finalmente, tomó la palabra la concejala encargada de la limpieza, Teresa Porras, y el alcalde exigió a los vecinos presentes que "guardaran tanto silencio como cuando intervinieron los grupos de la oposición"

Porras defendió que "cada vez hay más medios y recursos" para afrontar la limpieza de la ciudad y puso como ejemplo que se ha incrementado el número de cuartelillos. "Cada vez les está costando más sostener el discurso, nadie se cree que una papelera este varios días llenas y no se vacie", dijo dirigiéndose a la oposición.

Además, Porras exigió bajo las críticas que "no se haga política" con el trabajo que se realiza para mantener limpia la ciudad. Y no se salió del 'cuerpo a cuerpo': "Señor Pérez, no es chulería, es que me preocupa la ciudad". "No me van a sacar de mis casillas", insistió tras citar al portavoz socialista.

Además, Porras sostuvo que se le acusa de amenazar a los vecinos con denunciarlo y "eso es falso". "Me refería al vídeo de la señora Morillas limpiando la calle, incluso en algún video ponen a un niño a limpiar", expuso a la vez que provocaba variadas discrepancias.

Además, dijo que la oposición habla de la limpieza cuando "no saben el número de trabajadores que hay, hablan de 1.800 y son ya en este mes de julio más de 2.200". "La ciudad está limpia y se limpia, no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia", dijo para reforzar su petición encaminada a que la colaboración ciudadana debe ser mayor.

Movilizaciones

En el Pleno, quedaron de manifiesto las movilizaciones que vienen emprendiendo colectivos vinculados a la plataforma de asociaciones vecinales Málaga Ha Vesos. También se hizo visible desde los primeros instantes del Pleno la presencia de integrantes del movimiento Yayosflauta.

No es la primera vez que movimientos vecinales trasladan la falta de limpieza en sus barrios al propio Ayuntamiento de Málaga. El pasado 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, la plataforma de asociaciones vecinales Málaga Ha Vesos ya escenificó su crítica por lo que considera una flagrante falta de limpieza en la mayor parte de la ciudad, y arrojó una veintena de bolsas de basura en la escalinata de entrada al Ayuntamiento.

Además, en los propios barrios se han llevado a cabo diversos actos reivindicativos estas últimas semanas contra la suciedad y las plagas. De hecho, se ha asistido a variadas estampas en las que son los propios vecinos quienes salen a limpiar las calles.

Además, en los últimos días se han hecho frecuentes en las redes sociales imágenes que muestran la suciedad existente en puntos concretos de la capital malagueña. Incluso, se ha creado el hashtag #PorrasYoNoMiento en respuesta a la acusación realizada por la edil del PP Teresa Porras, quien acusó a los vecinos y la oposición de mentir sobre la falta de limpieza en la ciudad.