Los altos precios de los alquileres en Málaga impiden que los estudiantes accedan a un piso: hasta 2.500 euros

Cada vez son más los estudiantes que dejan su hogar para venirse a Málaga a estudiar. Y en ese momento, comienza la odisea de encontrar un lugar asequible donde vivir en una ciudad donde el precio del alquiler se dispara, "la situación para acceder a un alquiler es pésima, los precios son desorbitados, estaría bien que existiera una ley que topara el precio, es insostenible que tengas las ganas de estudiar una carrera y no sea tus ganas o tu capacidad, sino los recursos económicos lo que te lo impida", cuenta María del Carmen Cruz, joven jaenesa que acaba de terminar su carrera en Málaga y no quiere irse de la Costa del Sol.

El negocio de los pisos de estudiantes

Según el portal inmobiliario Fotocasa, alquilar el piso por habitaciones para estudiantes es más rentable que a un solo inquilino. En Andalucía, la rentabilidad de alquilar por habitaciones es de un 7,6%, frente a un 5,4% de rentbilidad el piso completo. Otros beneficios de los alquileres de estudiantes además de ganar mayores ingresos son la alta demanda, contratos e inquilinos de larga duración y menor riesgo de impago.

Precios prohibitivos

Los pisos de estudiantes más caros de Málaga suelen oscilar entre los 2.500/2.300 euros al mes por un piso compartido con tres, cuatro y hasta cinco compañeros. Por otro lado, los precios de las residencias en Málaga es de entre unos 284-500 de mínima a unos 960 euros aproximadamente de máxima. Varía según la ubicación, si es una habitación compartida o individual y por los servicios incluidos.

"He estado buscando estudios para vivir sola, pero es que es literalmente imposible", dice Elena Romero, estudiante de Sevilla que acaba de terminar la carrera en Málaga y busca alquiler para estudiar un máster el próximo curso. "Yo vivía y vivo de becas y la beca no da para vivir sola", cuenta María del Carmen Cruz. La joven añade que los inquilinos aprovechan la desesperación de los estudiantes por encontrar un piso para poner los precios a la alza, "si lo ponen a 700 euros y lo rechazas, siempre habrá otro que lo acepte", aclara.

Juan Antonio Mangana, consiguió piso el primer año de carrera tras un largo proceso de búsqueda, y ahora se mantiene en él para estudiar el próximo curso el máster. Se siente un afortunado porque no todos tienen esa opción, ya que los caseros van aumentando el precio cada año y los estudiantes buscan un precio menos 'malo', "la situación en Málaga para acceder a un alquiler está mal por la masificación turística, la gentrificación, los airbnb, y que los sueldos de los jóvenes españoles no pueden hacerse cargo de un alquiler tan alto", explica. La única solución que encuentran los jóvenes para poder estudiar en Málaga es compartir piso o irse a una residencia de estudiantes. "Si compartes piso puedes llegar a permitírtelo, pero solo es insostenible", afirma Elena Romero.

Pisos compartidos vs residencias de estudiantes

Según el estilo de vida del estudiante o las preferencias de cada uno, hay quienes eligen piso compartido o residencia. "Yo quería vivir la experiencia de compartir piso, porque no me podía permitir vivir solo y no barajé la opción de residencia", explica David Mellado, joven recién graduado que ha estado cuatro años viviendo en Málaga. El joven acaba de abandonar el piso y su habitación ya ha sido ocupada por una compañera de clase que se queda en Málaga para hacer prácticas durante el verano, "ha tenido suerte de que le contara que me iba porque sino, le hubiera sido difícil encontrar una habitación", añade Mellado.

Elena Romero, paga 400 euros por un piso compartido de cuatro habitaciones, comparte las zonas comunes con tres compañeras y tiene su propia habitación, "no fui a residencia porque costaba más dinero", añade.

Maria del Carmen ha vivido las dos experiencias, ha estado en piso y en residencia, "para vivir en pisos compartidos debes adaptarte al otro, a mí me gusta el silencio y a mis compañeras de piso les gustaba hacer fiestas", explica. La joven afirma que la residencia le costó más caro que el piso: "entre 700 u 800 euros me costó, pero ofrece más comodidades". Cuenta que le incluía comida, servicio de limpieza y piscina. La razón por la que se marchó del piso fue porque el casero le subió casi 100 euros el alquiler, sus compañeros de piso decidieron marcharse y se vio sola de cara al próximo curso, sin compañeros que le ayudaran a hacer frente al alquiler, "me vi en la incógnita de encontrar un techo donde vivir en menos de un verano", rememora.

Minipisos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para poner solución a la imposibilidad de los estudiantes a acceder a una vivienda, ha propuesto los minipisos para estudiantes, que son pisos de 35 a 45 metros cuadrados con la idea de que cuesten como una habitación de piso compartido: en torno a los 500-700 euros. El tiempo que podrán vivir en estos minipisos será un máximo de siete años.