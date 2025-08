Los altos precios en Málaga abren un debate al ahuyentar al turista nacional

El debate está servido. Ahora más que nunca se le pide a Málaga una reflexión profunda sobre si interesa o no prescindir del turismo nacional. Las estadísticas oficiales dictan que este verano los precios en el sector turístico son un 16% superiores a los de 2024, con picos en algunos casos de hasta el 30%. Con los bolsillos de las familias españolas cada vez más vacíos, por la subida de la cesta de la compra o de energías y combustibles, la huida de clientes hacia destinos más baratos es cada vez más significativa.

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, respondía durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio que las perspectivas del destino «son buenas», porque la provincia está «muy bien posicionada». En ese sentido, alegó que hay que ser optimista, pero al mismo tiempo ha reconocido que, cuando la demanda se dispara, «como ha ocurrido estos últimos años, se suben los precios de los establecimientos alojativos». Y de esa manera «llega un momento en que el destino se pone a un nivel que las economías medias no pueden llegar».

Para el propio Salado «es claro que el turista nacional está eligiendo otros destinos mucho más baratos. La Costa del Sol se ha encarecido, con los precios hoteleros, los precios también de la restauración y los precios de los alquileres de vehículos, y el cliente nacional busca otros destinos más baratos». Así ha reconocido que en la provincia Málaga «hay que hacer una reflexión» precisamente sobre esta cuestión.

Respecto a dicha petición y por alusiones, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y a su vez de la Federación Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, no oculta que cuando acabe la temporada alta habrá que hacer «un balance y una reflexión sobre la principal industria» que atesora la provincia, como es el propio sector turístico.

«La Costa del Sol es obviamente uno de los destinos más punteros que hay a nivel nacional e incluso a nivel mundial con tres marcas muy reconocidas, como son Málaga, Costa del Sol y Marbella, y se trata de que los precios sean acordes al servicio y la calidad que se presta. Y en ese sentido, la Costa del Sol siempre ha sido bastante equilibrada en esta relación entre la calidad y el precio. Tenemos un destino de gran calidad y no es un destino caro dentro de las distintas comparativas con otros destinos competidores», aclara.

Para Frutos es indudable que haya otras ciudades más baratas, que están ahora mismo intentando llegar a lo que la Costa del Sol ha conseguido, y «tienen que pelear quizá bajando precios». El portavoz sectorial de los hosteleros malagueños subraya que la reflexión solicitada por Salado «debe ser sobre muchos conceptos, incluidos los precios, para siempre mejorar y seguir avanzando en calidad y en desestacionalización».

Incrementos acumulados

La subida de los precios en hoteles y establecimientos del segmento hostelero llega justo después de que en el plazo de un año, entre el inicio de la temporada en 2024 hasta esta pasada primavera, los vuelos nacionales e internacionales se hubiesen encarecido, respectivamente, un 16,5% y un 16,4%. También subieron los paquetes turísticos internacionales, que cuestan ahora un 14,9% más. E incluso aumentaron los precios en cámpines y albergues, de entre un 4,4% y un 6,3% más caros si tomamos como referencia la media estatal.

Los portavoces territoriales de las agencias de turismo o las empresas encargadas del transporte por carretera de viajeros expresan que la Costa del Sol no es que haya podido empezar «a morir de éxito», sino que lleva años «apostando por un turista de lujo», internacional y de alto poder adquisitivo, en detrimento de aquellos bolsillos de las familias españolas, que hasta ahora sí podían alojarse en Málaga. No obstante, recuerdan que no se puede generalizar. Y que existen zonas del interior de la provincia que se benefician cada vez más de esos flujos de turistas nacionales hacia localidades más baratas.

El propio Francisco Salado matiza en efecto esos flujos de visitantes españoles. Y recuerda que la climatología también está detrás de esos turistas que puedan elegir en verano lugares «más benignos en cuanto a temperaturas», como son las regiones más septentrionales de nuestro país.

