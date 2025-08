Llega a Málaga una de las mejores heladerías de todo Milán, con el "verdadero helado italiano": un negocio gourmet en plena Malagueta

Si hay un bocado demandado y ansiado durante las intensas jornadas de calor que está registrando Málaga y Andalucía en su conjunto son los helados, convertidos en los productos más apreciados por su exquisito sabor, su elaboración artesanal y el refresco inmediato que ofrecen. Una creación culinaria que se podrá disfrutar en su mejor versión en una nueva heladería de la capital, traída directamente desde Milán.

Este nuevo negocio que ofrece el "verdadero helado italiano" 100% artesanal es la Helaría Ambriogio, un establecimiento gourmet localizado en plena Malagueta que abre sus puertas con "las ideas claras y un bagaje gastronómico que llega desde Milán". Así lo explican sus propios creadores, Lorenzo Bissolotti y Pablo Celoni, dos amigos de "toda la vida" amantes del helado desde la cuna que decidieron emprender el arriesgado viaje de trasladarse a España para servir sabores originales, pero "familiares", como chocolate y pera, ricotta de montaña con arándanos o tarta de manzana.

Llega a Málaga una de las mejores heladerías de todo Milán, con el "verdadero helado italiano" / Heladería Ambrogio

De ese modo, este establecimiento situado en el Paseo de Reding número 15, al que se sumará pronto otro nuevo local en El Palo, aúna la experiencia de ambos creadores con una de las mejores heladerías de Milán, referente del helado artesanal de calidad. "Las recetas nacidas de esta colaboración son reelaboradas y enriquecidas por Lorenzo que, con una larga trayectoria en la alta restauración, aporta su mirada de cocinero/pastelero", aseguran desde el negocio.

Esta nueva heladería de Málaga, inspirada en la pastelería italiana tradicional

"La inspiración es la pastelería italiana, tradicional y regional. Los postres que nos preparaban nuestras abuelas. Y con ese mismo cariño intentamos transformar sus recetas en helado", añaden al respecto sobre esta heladería natural y artesanal, "no por moda, sino por convicción". "Hoy en día, artesanal ya no significa nada. Puedes usar aromas artificiales, colorantes, emulsionantes, y seguir llamándolo artesanal. Nosotros no", añaden.

Y como ejemplo, muestran su helado de tarta de manzana, para el que hornean las manzanas hasta que el azúcar se carameliza y el aroma sea el auténtico, tras lo que preparan la masa quebrada, la hornean y la añaden al helado. "Es la misma atención y el mismo amor que habría puesto mi abuela, una gran cocinera", señala Lorenzo.

Productos naturales para crear estos helados artesanales de Málaga

Sus ingredientes naturales no solo protagonizan sus helados, sino también sus sorbetes, donde utilizan un 60% de fruta y un 15% menos de azúcar. "Los únicos espesantes que se usan son goma guar y harina de algarroba, ambos de origen natural", recalcan. A esto se suman sus granizados al estilo siciliano, con nata fresca; y si clásica 'brioscia col tuppo', un dulce típico de Sicilia que preparan artesanalmente y que rellenan con sus mejores helados.

Pero la tradición italiana no está solo en sus sabores y elaboraciones, sino en su propio nombre: "Ambrogio es Milán. Es el santo patrón de mi ciudad". A lo que añaden: "Ambrogio es una auténtica experiencia italiana, entre helado y dulces de antes".