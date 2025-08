Carteristas en Málaga: del hurto tradicional a las encerronas en tiendas

En el tablero de corcho de la oficina destaca la previsión de los cruceros que hacen escala en el Puerto de Málaga en el mes de julio. El jefe del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional clava el dedo bajo la cifra de pasajeros con la que el MSC Virtuosa ha atracado a primera hora del día 29 en el dique de Levante: 6.334 almas. El barco zarpará a las 17.00 horas, así que también habrá que estar muy atentos al momento en que los cruceristas, mezclados con otros turistas que vienen y van, regresan en masa a los buses lanzadera que esperan en el Paseo del Muelle Uno para llevarlos de nuevo al buque. El inspector da por hecho que los carteristas que actúan en la capital controlan la información que la web del puerto ofrece sobre la llegada, salida y número de pasajeros de cada buque turístico. En julio llegaron 61.868 personas por esta vía y en agosto está previsto que lo hagan casi 59.000. Un paraíso de carteras al que se sumarán las que llegan diariamente por tierra y aire.

El carterismo es un parásito que vive principalmente del turismo. Si es masivo, mejor. A los rateros les encantan las aglomeraciones de visitantes, y pocos puntos les favorecen más que las zonas donde esperan impacientes que los semáforos les dejen continuar su camino hacia el puerto y viceversa. Las orillas de los pasos de cebra entre la calle Larios y La Equitativa, entre el Patronato de Recaudación y plaza de la Marina y el que desemboca en el mismo puerto al principio del Paseo de los Curas son cuentas atrás muy productivas. Infiltrados entre los visitantes, vestidos como tales, aprovechan la bulla para seleccionar a sus víctimas y actuar en un abrir y cerrar de ojos y cremalleras. Las personas mayores y extranjeras, las más vulnerables, son sus presas preferidas. Suelen ir en pareja para jugar con el factor distracción y hacerse contravigilancias. Identificarlos y cazarlos in fraganti exige muchísimas horas de calle. Apenas necesitan unos segundos para que el dinero de una víctima ya esté repartido y su cartera en la papelera más próxima. La billetera es una prueba demoledora, pero el dinero no es rastreable:«A la mayoría no les interesa las tarjetas de crédito. Usarlas supone un riesgo y un delito añadido».

Siguiendo la clave de las aglomeraciones, el inspector explica que el acecho a los turistas va mucho más allá del entorno del puerto. El trabajo de campo y la información que las víctimas aportan en sus denuncias llevan casi siempre a los sitios que mayor interés turístico despiertan al visitante. Donde más corrillos y colas hacen. Los cacos siempre vuelven los puntos donde triunfan. La calle Alcazabilla (Teatro Romano y Alcazaba) y los accesos al Castillo de Gibralfaro son puntos con mucha incidencia, aunque el investigador destaca los resultados de los planes específicos desarrollados con la colaboración de la Policía Local y vigilantes de seguridad en esta última zona. Aquí recuerda al hombre que en las últimas dos temporadas se puso las botas con el método de la mancha, que consiste en arrojar algún producto a la víctima y arrebatarle la cartera mientras le ayuda a limpiarse. De origen sudamericano, era insaciable. Los agentes lograron atribuirle una decena de hechos cometidos en muy poco tiempo y un juez le impuso una orden de alejamiento del Centro Histórico. Otro punto caliente es el entorno del Museo Picasso, cónclave de turistas que peregrinan obligatoriamente por los embudos de las calles Granada o San Agustín. O el de la Catedral, con la calle Santa María como referencia, una vía tan angosta como transitada por turistas que se atascan viendo escaparates y expositores de souvenirs. En cualquier punto se podrán topar con las mujeres que ofrecen romero a cambio de la voluntad. Son especialistas en extraer de la cartera del voluntario más billetes de los que realmente está dispuesto a dar por una ramita aromática.

Dentro de las tiendas

Los alrededores de la calle Larios, la vía con más vida de la ciudad, tampoco se salvan. El policía destaca en esta zona una de las actividades que más trabajo están dando a sus agentes esta temporada. Hurtos que sufren fundamentalmente mujeres dentro las tiendas de ropa, también las grandes franquicias, por parte de chicas habilísimas que acceden a los establecimientos como clientas.

Aprovechan que las víctimas, relajadas de más por estar dentro de un local, tienen puesta toda su atención en las prendas que les interesan. Los agentes se dejan las pestañas en los vídeos grabados por las cámaras de las tiendas que muestran un modus operandi afinadísimo. Las ladronas, que han podido seleccionar a las víctimas antes de entrar en la tienda, también miran ropa y agarran alguna prenda que terminarán usando como muleta para ocultar su acción a la víctima, a otros clientes y las dependientas, estas últimas muy comprometidas en la lucha contra el carterismo y de gran ayuda para los investigadores. Las mangantes vienen y van las veces necesarias. En una acometida abren el bolso y en otra agarran la cartera. Con el dinero en su poder, en muchas ocasiones tiran la billetera en una esquina de la misma tienda. O en la papelera del servicio del bar más cercano. En un vídeo que los agentes acaban de recibir, una chica culmina un hurto en un establecimiento después de varios intentos. Lleva un gorro idéntico al que intervinieron hace unos días a una joven que acababa de ser sorprendida actuando en otra tienda. Tiene la misma complexión. Es la misma mujer. Los agentes quieren hablar con ella otra vez y atribuirle otro delito de hurto.

El inspector asegura que este método lo está utilizando especialmente un grupo itinerante de jóvenes búlgaras de entre 20 y 30 años que tienen su cuartel general en Madrid. Este verano se han instalado en la zona de Mijas Costa, desde donde se desplazan en transporte público hasta la capital para desarrollar su actividad. Hasta no hace mucho llevaban vestidos vaporosos, pamelas y glamurosas gafas de sol para hacerse pasar por turistas, pero se dieron cuenta de que el exceso daba ventaja a los agentes y volvieron al estilo estándar. Gorras o sombreros de pescador, gafas de sol discretas y el eterno abanico.

Les encanta el tren, donde pueden aprovechar in itinere su talento en un momento de hora punta al subir o bajar del vagón: «A veces amortizan el día antes de llegar a Málaga». Como otros grupos, pueden hacer parada en el Plaza Mayor, un recinto comercial donde saben que hay muchos clientes de alto nivel adquisitivo que suelen portar elevadas cantidades de dinero en efectivo. O en el aeropuerto, donde las hordas de recién llegados que buscan con prisas su transporte, sobre todo el Cercanías, facilitan mucho el trabajo. Los autobuses de la EMT tampoco están exentos de riesgo, sobre todo los más demandados por los visitantes, un escenario muy utilizado por delincuentes de origen latinoamericano.

Y las playas. El gran reclamo en la capital es La Malagueta, siempre llena por su proximidad al Centro. Un campo de pertenencias abandonadas temporalmente por sus dueños mientras se bañan. Aquí dominan el gremio de españoles y magrebíes. Es posible que sean sus vecinos de toalla.

