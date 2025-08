Vive con Clara: otra forma de turismo colaborativo y negocio a tiempo completo

Clara Castillón, una malagueñas de 31 años, ha convertido su piso en Perchel Sur en mucho más que un hogar: su principal fuente de ingresos y una manera de conocer mundo sin salir de casa. A través de plataformas como Airbnb y Booking, alquila sus habitaciones a viajeros, mayoritariamente extranjeros, que buscan una experiencia diferente en Málaga.

Lo que comenzó como una recomendación de su psicóloga para combatir el aislamiento y generar ingresos extra se ha transformado en un proyecto de vida con miles de seguidores en TikTok, donde comparte sus historias con los huéspedes. Con una casa con estilo y un trato cercano, Clara ha logrado cinco estrellas en casi todas sus valoraciones. Su historia refleja una tendencia creciente: el alquiler de habitaciones como alternativa económica y personal frente a los hoteles tradicionales.

Perfil de las aplicaciones desde donde Clara alquila su habitación. / Lucía Cánovas

Un comienzo inesperado

Clara no planeaba convertirse en afitriona. "Mi psicóloga dijo que me veía aislada, y además veía que me iban a echar de mi trabajo, así que dije: voy a probar", recuerda. Alquilar dos habitaciones le permitió diversificar sus ingresos y llenar su hogar de vida.

El éxito llegó rápido. Su casa de estilo loft, cautivó a los huéspedes, y las reservas automáticas de Airbnb y Booking comenzaron a multiplicarse. Con el teimpo, Clara afinó su criterio para seleccionar perfiles, priorizando parejas o mujeres por seguridad. "Al final, estoy sola en casa, y no sabes quién viene", explica.

La cara y la cruz de compartir hogar

El alquiler de habitaciones le ha dado a Clara un "sueldo digno" sin trabajar ocho horas diarias, pero el precio es alto: nunca desconecta. "Lo peor es que no tengo intimidad. El salón es de uso exclusivo mío, pero está conectado con el comedor y la entrada", expone. Los despertares en plena noche son su pan de cada día, especialmente si un huésped llega tarde o necesita ayuda.

Aun así, Clara valora las amistades que ha forjado con sus huéspedes: "El 90% son limpios y respetuosos". Ha conectado con muchos de los que han dormido en su casa, por ejemplo, una pareja alemana de YouTubers que se quedó un mes o una pareja macedonia con la que aún mantiene contacto. Estas experiencias la motivan a seguir.

Una de las habitaciones que alquila Clara Castillón en su casa. / L.O.

Malas anécdotas

Con la experiencia, Clara ha establecido reglas claras para mantener el orden y asegura que este tipo de turismo es mucho más respetuoso con los vecinos. "No es lo mismo un grupo de amigos que alquilan un piso para ellos solos, es inevitable que monten más ruido, estando yo allí hay normas", explica Castillón.

Sin embargo, no todo esperfeto. Una vez, un huésped rompió todas las reglas en menos de dos horas: ocupó el salón, exigió que le lavaran la ropa y dejó la cocina en caos. “Tuve miedo esa noche”, confiesa Clara, quien desde entonces evita aceptar hombres solos. Airbnb le permite filtrar perfiles, una medida que considera esencial para su seguridad.

Clara Castillón junto a la pareja de YouTubers que se hospedó en su casa. / L.O.

De TikTok al sueño de un hostel

El salto a TikTok fue casi accidental. En julio, Clara comenzó a compartir vídeos de su rutina de limpieza mientras contaba anécdotas con huéspedes, logrando un alcance “increíble” con solo cinco publicaciones. “Me gusta limpiar con cariño, y vi que los vídeos de limpieza funcionan. Si puedo generar ingresos con algo que ya hago, ¿por qué no?”, dice.

Su verdadero sueño es abrir un hostel en Málaga. Tras vivir seis meses en un hostel en Londres, sabe lo que quiere: un espacio accesible, con buen ambiente y precios razonables. “Los hostels en Málaga son caros y con malas reseñas”, afirma.

Un negocio con ritmo propio

La demanda de su piso es constante: “en verano, las reservas se hacen con 72 días de antelación de media”, cuenta Castillón. A diferencia de un hotel, Clara no ofrece servicios de limpieza diaria ni comidas, ya que eso implicaría tributar como negocio hotelero. “Los huéspedes son autónomos cuando vienen aquí”, explica. Esta simplicidad le permite mantener precios competitivos, aunque denuncia la competencia desleal de los Airbnb sin licencia en su barrio.

A sus 31 años, Clara ve su proyecto como un paso hacia algo más grande gracias a la ayuda de TikTok como altavoz y un piso lleno de vida.