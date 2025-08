Los colores del campo en el Barroco malagueño

Tuvo que ser un verdadero espectáculo de color, con la decoración geométrica barroca cubriendo los cuatro lados de la fachada, en mitad del campo; pero también, presente en el gran patio central, así como en un arco interior de acceso a otra dependencia, con una decoración de angelotes, guirnaldas y racimos de uvas surcando las alturas.

El tiempo ha marchitado buena parte de las pinturas murales del Lagar de Cela de Arriba, en Moclinejo, construido en el primer tercio del XVIII, antigua propiedad del primer marqués de Cela o Zela, el malagueño Esteban Alonso Guerrero.

Recreación del Lagar de Cela de Arriba, Moclinejo, recubierto de pinturas murales, además de en su patio. / El fisgón histórico

Como explica el profesor del Instituto de Martiricos Álvaro Amaya, en esa época «encontramos similitudes a uno y otro lado porque son los propietarios quienes quieren decorar su casa rural al modo de su casona del Centro de Málaga, así que trasladan ese modelo a las zonas rurales».

Álvaro Amaya, que ha realizado fichas de edificios para varios municipios de Málaga, de cara a su protección arquitectónica, es uno de los principales integrantes de la plataforma Lagares y Cortijos, una aventura que comenzó su amigo, el investigador Carlos Sánchez.

Como explica Carlos a La Opinión, la afición le viene desde chico: «Mi abuelo, Juan Argüelles, de Antequera, era corredor de cortijos, yo he estado con él de pequeño en nueve o diez cortijos, algunos de ellos tirados ya; los que me gustaban eran los que estaban más viejos, y cuando tuve más edad me iba a fotografiar todos los edificios rurales de Málaga y colgaba las fotos en la plataforma Panoramio».

Carlos Sánchez muestra una decoración interior del XVIII en el Lagar de Cela de Arriba, en Moclinejo. / Álex Zea

Hace unos 12 años, el profesor e historiador Álvaro Amaya, también otro apasionado de las edificaciones rurales, contactó con Carlos y comenzaron sus pesquisas, principalmente de la provincia de Málaga, en un grupo en Facebook que todavía mantienen, con más de un centenar de miembros.

Y aunque el Lagar de Cela de Arriba, que tenía hasta su propia capilla, molino, caballerizas y unas 40 grandes tinajas para vino hechas en Lucena, está en ruinas; el interés de Lagares y Cortijos ha propiciado que el Ayuntamiento de Moclinejo extraiga y recupere las pinturas murales del mencionado arco, con la colaboración del Consejo Regulador de Vinos de Málaga y la Diputación de Málaga.

Pinturas murales extraídas de un arco interior del Lagar de Cela de Arriba, preservadas en Moclinejo. / Archivo Lagares y Cortijos

«El edificio está muy deteriorado, el objetivo es, sobre todo, salvar las pinturas que son más significativas: un sello, un estampado, una fecha...», explica Carlos Sánchez, mientras Álvaro Amaya reconoce: «somos muy conscientes de que todo no se puede salvar».

Como el Lagar de Cela de Arriba hay un número ingente de lagares, pero también de albercas, fuentes, cortijos, norias, lagares, ranchos (viviendas individuales) y alcubillas dispersas por la provincia de Málaga y fuera de los núcleos urbanos con decoración barroca.

La moda cambia

Álvaro Amaya precisa que esta decoración, en etapas tempranas como los siglos XVI y XVII, se caracteriza por «incisiones en el mortero fresco que imitan ondulaciones, peces... un sistema decorativo que tiene paralelismos muy claros con los sistemas constructivos medievales de época andalusí».

De este tipo de decoración más antigua quedan en el campo malagueño «poquísimos ejemplos», explica; por ejemplo, las ondas que pueden verse en un rancho de Barrancones, en Cártama.

Decoración con ondas, propia de los siglos XVI y XVII, en un rancho o vivienda individual de Barrancones, Cártama. / Archivo Lagares y Cortijos

Sin embargo, a finales del XVII o principios del XVIII se producirá un bum de las pinturas murales, estas ya llenas de colorido y gran variedad de dibujos y formas geométricas, que de las ciudades y pueblo pasarán a las posesiones rurales de estos mismos propietarios.

Por eso, destaca, no sólo se repetirá en cierta forma la decoración de los núcleos urbanos, sino que muchos de estos edificios -como fue el caso del Lagar de Cela de Arriba, antes de su compartimentación en el XIX- tendrán grandes ventanales, rejerías vistosas y balcones preñados.

¿Qué hacer con estas viejas explotaciones muchas de ellas en ruinas? El profesor remarca que este tipo de edificios surgió en el XVII o el XVIII y era propiedad de «gente muy adinerada», además de tener «un objetivo, una función agrícola, por ejemplo la viticultura, que a lo mejor en el XVIII daba rentabilidad».

Detalle de pinturas murales en el Lagar de los Ritos, en Casabermeja. / Archivo Lagares y Cortijos

En nuestros días, muchos de los dueños de estas edificaciones son «gente normal que no puede mantenerlas», por eso, en la plataforma abogan por ayudas o exenciones que no conviertan en una carga inasumible tener en propiedad un lagar o un cortijo si resulta protegido.

En el caso de estas decoraciones, Lagares y Cortijos trata de concienciar sobre este tesoro mural disperso por los campos de la provincia, para intentar salvar lo más valioso. Un camino arduo porque, en la mayoría de municipios, casi nada está protegido, lamentan Carlos Sánchez y Álvaro Amaya.

En estas situaciones queda documentarlos y fotografiarlos antes de que desaparezcan, y son ya miles las imágenes conservadas, para, al menos, dejar constancia de este pasado esplendor.

