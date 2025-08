Peluquería José Luis, el negocio de casi 70 años donde se ha llegado a cortar el pelo de hasta cinco generaciones

José Luis Vasco ya no corta el pelo todos los días como hacía antes. Pero, a veces, se pasa por su antigua peluquería, mira el cajón, pregunta a su hijo, el actual encargado del local, cómo ha ido la jornada y se sienta en el sillón en el que antes pelaba a medio barrio.

La peluquería José Luis de Málaga tiene más de 65 años de antigüedad. La inauguró en 1958 el padre de José Luis, Luis, nacido en 1915, que empezó de aprendiz en la calle Molina Lario con unos 12 o 13 años, narra José Luis. Después, con 14 años, se fue a trabajar al Bulto un año y medio y, finalmente, en La Cruz del Molinillo, fue a otra peluquería que había, y estuvo allí muchos años, hasta que se independizó e inauguró la peluquería en el 58, explica José Luis.

La tradición familiar

La familia de José Luis cuenta con una tradición propia, una relacionada con el nombre de los primeros hijos de cada generación: “En mi familia, durante generaciones, no sé cuántas, el primogénito era Luis. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre… Y entonces, cuando llegué, mi padre dijo: “Hay muchos Luises… vamos a ponerle José Luis”. Y, más tarde, a mi hijo también le puse José Luis”, explica José Luis padre.

Este pequeño cambio en la costumbre de la familia de José Luis padre se salió del margen del linaje y llegó incluso a la peluquería. Cuando se inauguró en 1958, el negocio no tenía un nombre propio, ya que el cartel que adornaba la entrada y anunciaba el nombre recitaba simplemente “Peluquería”. No sería hasta el nacimiento de José Luis hijo que el nombre cambiaría a llamarse “Peluquería José Luis”, comenta el peluquero jubilado.

José Luis padre e hijo llevan cortando el pelo en calle San Bartolomé muchos años. / Nacho Agote

Y, al igual que la familia de los Luises tenía esa costumbre, los clientes también tenían la suya: ir a su peluquería. Múltiples generaciones de usuarios fieles acuden a día de hoy a la peluquería ubicada en la calle San Bartolomé, como explica José Luis padre: “Lo máximo que he pelado aquí, a un amigo mío nada más, han sido cinco generaciones. A su abuelo, a su padre, a él, a su hijo, y a un nietecillo suyo” recuerda el expeluquero, aunque reconoce que sí que ha vivido varios casos donde cortó el pelo a cuatro generaciones distintas. “He pelado a padres y he oído llorar a los niños, y luego esos niños vinieron con sus hijos”, añade.

Además, José Luis hijo, que también conoce esta costumbre, mencionó que, todavía, muchos clientes recuerdan la peluquería con cariño a través del grupo de Facebook Barrio de Capuchinos: “Hay una página en Facebook en la que han subido fotos de aquí, y un montón de personas comentaban que iban de niño, que sus padres los llevaban aquí”.

La peluquería de más de 60 años

José Luis padre, de 73 años, estuvo trabajando más de 50 en la peluquería, y aprendió el oficio con su padre. Él estudiaba en el turno nocturno porque por el día tenía que trabajar en la peluquería con Luis, y recuerda las edades con la que los niños empezaban en el mundo laboral en esos tiempos: “Con 13 o 14 años, lo normal era trabajar. Entonces, claro, cuando esos niños tenían 16 o 17 años, eran profesionales”.

Además, en aquella época, los padres otorgaban ciertos privilegios a los que enseñaban a sus hijos aprendices, comenta José Luis padre: “Los padres llegaban y decían: “Usted meta al niño a trabajar, y no le dé nada, que se le vaya enseñando”. Y si el niño no hacía caso, el padre daba autorización para darle un cocotazo”. No era su caso, claro, pues él ya estaba aprendiendo con su padre Luis.

José Luis hijo es el que lleva la peluquería ahora, desde que su padre se jubiló. / Nacho Agote

“Toda la generación de esta peluquería ha sido del padre enseñando al hijo”, explica José Luis padre, aunque sabe que el caso de su hijo es diferente: “Mi hijo es distinto porque, aunque yo le enseñé aquí, él también fue a una academia para aprender peluquería de señoras”. José Luis hijo, que tiene 40 años, recuerda cómo combinaba esos estudios junto a su aprendizaje práctico en la peluquería con su padre: “Terminé de estudiar y no había ninguna carrera que me llamara la atención. Me metí en la academia de peluquería y la combinaba con esto”.

En aquellos tiempos, los precios eran muy distintos, pero no solo por lo que costaba cortarse el pelo, sino porque dependían de la categoría de las calles: “Los precios iban por calles, y había calles de primera, segunda y tercera categoría. Ibas a Muelle Heredia, por la parte del puerto, y pagando te daban la lista de precios nueva del momento con el sello para ponerla en la peluquería”, comenta José Luis padre, que también explica que esos precios cambiaban según “iba subiendo la vida”, cada dos o tres años. Luego recuerda el peligro de cobrar más caro del precio estipulado: “Que no se te ocurriera ponerle un precio más caro. La cosa estaba complicada en esos años. Si un pelado valía 50 pesetas y tú cobrabas 60, era problemático, impensable en esos años. Y todas las peluquerías igual, todas con el mismo precio”.

Con el paso del tiempo, las modas y las costumbres sociales se van modificando, y eso también afecta a los cortes de pelo: “Hubo varias fases de peluquería. La primera fase tenía cortes de pelo muy parecidos a los de ahora, muy cortos, hasta que llegaron los años 70”, explica José Luis padre, que comenta que llegaron los cortes de pelo tipo melena por los Beatles y que, aunque son de los años 60, en España había unos 10 años de atraso respecto a otros países y la moda tardaron más en llegar.

Además, esas melenas supusieron un gran cambio para las peluquerías del momento: “Entonces, más del 50% de las peluquerías desaparecieron, porque entonces la gente se pelaba cada cuatro meses. Así estuvimos unos 25 o 30 años, hasta que llegaron otra vez los pelados cortos. Yo creo que esta moda tiene que cambiar, pasará un año, una década… Y volverán las melenas y otra vez cerrará el 50% de las peluquerías”, comenta José Luis.

En el siglo pasado, las peluquerías tenían una lista de precios fija e inamovible según la calle donde estuviera instalada. / Nacho Agote

En realidad, la influencia que trajo los Beatles en los cortes de pelo fue tan notoria que incluso las listas de precios se tuvieron que adaptar a la moda. Actualmente, en la peluquería, se hace una diferencia entre un corte de pelo y un corte de pelo degradado, pero, en aquellos años, se comparaba un pelado corriente con uno en la que la palabra “melenas” se encontraba entre paréntesis.

Historias del local

La peluquería José Luis fue testigo de muchos clientes, recuerdos e historias. Por ejemplo, según cuenta José Luis padre, él estuvo cortando el pelo durante un tiempo a los sobrinos de Antonio Banderas, ya que el suegro de su hermano Javier era cliente y amigo de José Luis, por lo que algunas veces los traía a cortarse el pelo.

Y es que, cuando se propone recordar los días de antaño en la peluquería, José Luis se centra en un problema principal que había en la época: “En aquellos tiempos, solamente había un problema, uno nada más, que era llenar la olla. Ni televisión, ni frigorífico, ni viajes ni nada. Comer, ya está”. Eso, además, se veía representado en el calendario laboral de su padre, pues “solo descansaba dos días al año, en Viernes Santo y en Año Nuevo”, porque en el día de Navidad y en el Domingo de Ramos “todo el mundo se pelaba”.

El camino de aprendizaje del peluquero jubilado tampoco fue sencillo, pues cuando José Luis estaba aprendiendo con su padre, Luis, algún error cometió: “Normalmente, debajo de la patilla, tenemos unas arrugas, y se pone el dedo pulgar en la sien para estirar. Yo cuando estaba empezando, no sabía para qué se ponía el dedo allí, pero lo hacía”, explica, y añade que, claro, al poner el pulgar, pero no estirar correctamente, le hizo un corte al cliente con una de las navajas que se utilizaba en esos años.

La peluquería José Luis tiene varias fotografías en sus paredes que transportan a otros tiempos. / Nacho Agote

Su padre Luis también tuvo un problema con un corte, recuerda haber escuchado hace tiempo José Luis: “Mi padre le dio un corte a una persona en la palma de la mano. Antes, había muchas moscas, ibas a las carnicerías y estaban por todos lados, no había frigorífico. Entonces, el cliente intentó apartar a una y, del movimiento inesperado, mi padre le dio en la mano”.

El futuro de la peluquería José Luis

Aunque la peluquería ha sobrevivido a tantos años y alberga muchos recuerdos y momentos divertidos para José Luis padre e hijo, en los tiempos actuales le va muy bien, y sigue siendo testigo de modas más recientes: “En el año 2010, hubo la moda de las mechas, empezaron las mechas en todo el mundo. Y total, me puse aquí a echar mechas ya que venía fresco de la academia de la peluquería de señoras. De ese modo, empecé aquí y me quedé, me fui haciendo mi clientela”, cuenta José Luis hijo.

Si se le pregunta por el futuro de la peluquería José Luis, el padre tiene muy claro que está en buenas manos: “Hombre, yo veo que es muy profesional y muy formal. Por otra parte, tú tienes un negocio durante 30 años y bastan tres meses para echarlo abajo, mantenerse es muy difícil. Pero mi hijo lleva aquí unos cuantos años y el negocio va a más”.

Eso sí, tras tantos cambios de modas y cortes de pelo, tradiciones con nombres, clientes y experiencias, José Luis padre solo piensa que hay una cosa que nunca debería cambiar en el negocio: el trato personal. “Es muy importante, fundamental. Cuando te viene alguien sin educación, ya lo pierde todo. Se puede admitir todo lo que tú quieras, pero la falta de educación no. Creo que eso es lo que no debería cambiar”.