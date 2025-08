Joven y luthier: la singular apuesta de Tomás por la artesanía para ganarse la vida en Málaga

En la calle Pimentón, ubicada en Churriana un barrio de Málaga, hay un taller repleto de polvo, madera y unas ganas de aprender únicas. Guitarras de madera de pino o cedro, moldes para hacer un violín y una pared decorada por decenas de herramientas. Esa es la ornamentación del taller de uno de los luthiers más jóvenes de Málaga. Tomás García Márquez, quien rinde un perfecto homenaje al nombre, pasa las eternas tardes de verano confeccionando y arreglando guitarras, violines, contrabajos y cualquier instrumento de cuerda que se le ponga. Una forma de arte distinguida que vive en él desde hace más de tres años y en el que lleva interesado toda una vida.

El joven comenzó en el mundo de la artesanía con solo 18 años, y aunque ahora también estudia bellas artes, la luthería es su principal proyecto de futuro. “Mi hermana toca el contrabajo, y un día lo llevó a arreglar y cuando volvieron mi madre me dijo que ese era un oficio que seguro que me gustaba, porque tocaba mucho el tema de las maderas y demás”, ha explicado el joven.

Su madre fue quien impulsó una sed de aprendizaje que hoy no para de crecer. Ahora Tomás es alumno de la escuela de luthería malagueña de Chico Chacón. “Me apunté justo el verano de empezar la universidad y ahí sigo”, ha confirmado el luthier. El arte, aunque en distintos formatos, siempre ha estado presente en la rutina del joven “yo siempre he dibujado y por eso me metí en Bellas Artes, pero ya todo esto me viene de familia porque mi padre es carpintero” ha dicho Tomás. Además, parte de su conocimiento la adquirido de forma autodidacta, a través de la lectura y diversas investigaciones el joven consigue formarse y entender un poco más la fabricación de instrumentos de cuerda.

Tomás el luthier en su pequeño taller / Sara Torres

La madera ha viajado de generación en generación. Por eso Tomás ha querido hacerse un hueco y ha transformado lo que era la cuadra de la yegua en una sede de artesanía. Un lugar de escasos metros cuadrados, con luz natural en la que solo se escucha el saludo de los gallos al amanecer. “Cuando murió la yegua hicimos aquí el taller, además mi casa está aquí al lado”, ha explicado el artesano.

En verano Tomás sigue una rutina exacta que le permite hacer grandes proyectos y trabajos. “Me levanto, me vengo al taller, voy a comer y vuelvo otra vez“, además durante el curso el ritual no suele ser muy diferente “cuando salgo de la universidad o me vengo a mi taller o me voy a la escuela de luthería”, ha confirmado. Largas horas de trabajo que se traducen en creaciones únicas y especiales.

Aparte de las cuatro guitarras, y el violín que está en camino, Tomás está creando un contrabajo para su hermana que es músico. Todas estas son las creaciones que el joven luthier ha hecho en escasos tres años, pero también se dedica a las reparaciones: “estoy haciendo varios arreglos para ajustar las alturas de las cuerdas a la guitarra”, ha admitido. Y aunque todavía no le han hecho un encargo él sigue esforzándose cada día por aprender y dejar huella en el mundo de la música y la luthería.

Tomás no ha crecido siendo luthier pero sí músico, lo que le une aún más al mundo de esta singular artesanía. “Yo empecé a tocar la guitarra con cinco años, se tuvo que apuntar mi padre conmigo a clases porque a mí solo no me dejaban estar”, ha admitido el joven malagueño. Primero en Alhaurín y luego en Churriana, las clases de guitarra fueron las que le animaron a introducirse en el complicado mundo de la fabricación de instrumentos.

Proceso de creación de los instrumentos

En un periodo de hasta tres meses Tomás da vida y forma a la madera. “El cliente puede elegir la madera que quiera”, ha dicho. El cedro, el ciprés, el pino, y el hueso de vaca son algunos de los materiales usados para sus creaciones. Además, el producto llega desde otras zonas de España “son las distribuidoras de madera las que me proporcionan un material que yo pido de forma online, ahora hay una nueva en Málaga pero las más antiguas son de Valencia y Madrid”, ha expresado.

La selección de un material u otro dependerá de los gustos y exigencias personales de cada cliente. Como hasta el momento Tomás trabaja para su propio aprendizaje, se limita a usar pino y ciprés que son maderas más fáciles de manejar, “son cómodas de trabajar porque son muy bandas, pero sí es verdad que hay otras que son como el hierro”, ha comentado. El ébano es el mayor reto para el luthier, quien reconoce que este material le es complicado de manejar por su dureza y su peso.

Cada material guarda su peculiaridad, “hay otros que son tóxicos y tengo que ponerme mascarilla para usarlos”, ha explicado el joven. Distintos productos con los que obtener resultados muy variados. “Depende mucho de cómo y con qué se construya, la guitarra puede sonar diferente, hay unos estándares y pueden sonar con más profundidad, más brillo… etc”, unos conocimientos que no solo se obtienen en la escuela de luthería sino que también vienen del arte de la música.

Tras la selección de material Tomás crea sus piezas usando un molde de madera y dándoles forma con las distintas herramientas que ocupan su taller. Desde grandes máquinas pesadas hasta escofinas. Después llega el barnizado, un proceso que requiere unas instalaciones diferentes. Tomás ha hecho un hueco en su casa en el que barnizar sus productos sin que reciban el polvo que cubre su taller. En una esquina de su hogar ha acumulado los productos de barnizado y las guitarras en proceso de creación.

Tomás barnizando una de sus guitarras / Sara Torres

Perspectiva de futuro

Tomás planea un futuro lleno de música, maderas y guitarras. Su sueño es seguir formándose en la materia y completar sus conocimientos del luthier, “cuando termine los estudios de Bellas Artes quiero estudiar en el Instituto de la Rosaleda el grado de barnistería para seguir con la madera e informarme más”, ha expresado. El futuro no es incierto para él, quien solo tiene claro que la creación de instrumentos y el aprendizaje seguirán presentes en su rutina.