Rutas Gastrogeográficas de Málaga

Como todas las mañanas sobre las 10.00 horas, una menos en Canarias, me sitúo ante el ordenador como si estuviera en activo para dar comienzo a la tarea diaria de escribir para los medios en los que desarrollé mi profesión. Es una costumbre o vicio del que no he podido, ni querido, renunciar.

Se me ocurrió llevar a cabo una ruta por las ciudades y pueblos de Málaga que en su día recorrí bien por razones profesionales – noticias, entrevistas… – o meramente turísticas;unas veces en solitario o con un redactor gráfico, y otras con mi mujer e hijos para que ellos conocieran la provincia.

No lo pensé dos veces. A la mañana siguiente, en lugar de sentarme ante el ordenador, inicié el proyecto al que le di un título: Ruta Gastrogeográfica de la Provincia de Málaga.

El primer paso, o salida, fue desplazarme al Centro de Málaga y directamente dirigirme a la calle Herrería del Rey, cerca del Mercado de Atarazanas, a tomar fuerza en Casa Aranda y preparar el estómago: un café largo doble (largo de café y poca leche) y un centro de churro, más frito que el resto del mejor desayuno de España.

Me costó trabajo acomodarme en una de las mesas instaladas en la calle Alhóndiga porque todo estaba lleno, no solo por la clientela habitual sino por muchos extranjeros, entre ellos, ingleses –matrimonios de cierta edad – que son asiduos.

Uno de los activos camareros que trabajan a destajo para atender a la numerosa clientela me contó hace años que los primeros ingleses que empezaron a frecuentar Casa Aranda observaban con curiosidad la costumbre de los parroquianos de mojar el churro en el café. A los pocos días, los sorprendidos británicos ya metían en el vaso del café el extremo del churro como un malagueño más, descubriendo un nuevo y barato manjar.

Fuente Olletas

En el viejo Seat Córdoba busco la forma de llegar a Fuente Olletas, punto de salida del viaje, porque obras en varias calles, cambios de dirección, prohibiciones, atascos… me desorientan. Ya no es como antes. Circular por las calles de Málaga a cualquier hora era fácil. Tardé más de la previsto en plantarme en Fuente Olletas, punto de partida.

La carretera de los Montes o Colmenar me espera. Se han construido muchos bloques que no estaban en mis pasados tiempos. Sí está oculto el famoso depósito de agua que abastece la ciudad. Data del año 1930.

Llego a la primera curva, meto la segunda para superar las primeras rampas y descubro nuevas construcciones y no encuentro, porque está oculta con los nuevos edificios o fue demolida porque no dio el resultado apetecido, la única vivienda que se construyó en España del invento del ingeniero Francisco Fernández-Castanys y de un arquitecto cuyo nombre se ha perdido de mi memoria.

Se patentó como vivienda compensada, una novedosa arquitectura para el aprovechamiento total de los espacios construidos. Los descendientes de los inventores conservarán los planos y tal vez algún día decidan poner en práctica la original idea.

Voy subiendo con cierta cautela porque hay locos del volante que salen de la nada o de donde menos uno espera. Dejo a un lado famosas ventas donde se siguen sirviendo el famoso plato del huevo frito con lomo y patatas fritas y el vino de la tierra, cosechado en algunos lagares que sobreviven y dan fama y lustre a nuestros vinos.

Dejo a la derecha el hito del kilómetro 555 y la venta del mismo nombre donde nos reuníamos de vez en cuando los antiguos trabajadores de Radio Nacional. Creo que soy el único superviviente de aquella plantilla que no teníamos ni horarios, ni domingos, ni vacaciones… Éramos amantes de la radio.

Como es temprano, mediodía, no me encuentro las piaras de jabalíes que habitan y merodean en los Montes y que al atardecer descienden en grupos familiares por los cauces de los ríos y arroyos en busca de agua y comida.

Sí descubro los descendientes de las dos parejas de ardillas, procedentes de la Sierra de Cazorla, que trajo hace más de cincuenta años el ingeniero de Montes, don José Ángel Carrera Morales, las soltó en los bosques, procrearon y por ahí andan saltando de pino en pino y algunas se atreven a descender hasta los paseos de Limonar y Miramar donde andan a sus anchas sin molestar a nadie.

Carrera Morales, ardillas aparte, fijó su residencia en Málaga y desarrolló grandes proyectos que recordamos muchos malagueños amantes de la cultura. Las ardillas son simpáticas; los jabalíes, aunque tienen defensores, son un peligro. Si se sienten acosados se defienden con sus colmillos, que son conocidos vulgarmente como cuchillos y navajas, aunque tienen un nombre. La RAE lo recoge: verroja. Cuidado, no acosarlos.

Dejo a un lado el antiguo Mirador, la venta mejor situada de todas las existentes en los Montes y desde la que se contempla toda la belleza y magnitud del parque natural. La falta de entendimiento entre los descendientes del último propietario ha motivado su abandono.

La Fuente de la Reina

A unos 16 kilómetros de la salida me planto en la Fuente de la Reina, un abrevadero que prestaba servicio al ganado de la zona de los Montes, principalmente cabras y algunos animales que tienen su hábitat en el pulmón de Málaga. En mi visita después de muchos años, el panorama ha cambiado no sé si a mejor o peor.

Dos recuerdos me vienen a la memoria: la Carrera del Pavo y la historia ya saldada del cambio de nombre. Al caer la monarquía de Alfonso XIII, los nuevos mandatarios – republicanos –, procedieron a cambiarle el nombre, y en lugar de Reina le dieron el de República, y pasó a denominarse Fuente de la República. Años después recuperó su nombre, Fuente de la Reina. En España existe el extraño ‘deporte’ de cambiar los nombres de las calles, edificios, plazas… según el Gobierno de turno. En Francia creo que es intocable una modificación o cambio de denominaciones sean de un periodo u otro. El nombre de Napoleón es sagrado.

La ‘Carrera del Pavo’ consistía en la subida a la Fuente en bicicleta desde Olletas, y debe su nombre al premio, un pavo vivito y no sé si coleando. La popular prueba se celebraba en las Navidades.

No recuerdo si la organizaba la Agrupación Ciclista Malagueña o el Club Velocipédico Malagueño, porque la ciudad podía presumir de tener dos clubes ciclistas. Era, y es, una prueba muy dura, especial para los escaladores. Eran tiempos difíciles y un pavo era casi un caviar de hoy. Jiménez Palomeque, Cayetano Martín, Pastor Dobado, Mohamed ben Mohatar… eran las figuras de la época.

Venta Galwey

Al reanudar la marcha, a pocos kilómetros, llego a la última venta, la que lleva el nombre de Galwey (como el condado de Irlanda) y que los usuarios pronunciamos a nuestro aire, Galbei. Como era hora de yantar, en lo que fue venta y ahora restaurante, pedí el plato de los Montes que, con perdón, me supo (o «sabió» como diría un niño) a «gloria bendita».

En lugar de continuar la carretera de Colmenar, me desvío hacia Riogordo para rememorar la primera edición de la puesta en escena al aire libre de La Pasión y Muerte de Jesucristo, allá por el año 1951.

Asistí como espectador con Antonio Roig, quien filmó algunas escenas de la representación con un tomavistas amateur. Entre grabaciones antiguas que conservo debe andar perdida por algún lugar. Fue una experiencia difícil de olvidar, y aunque algunos pueblos de nuestra provincia intentaron emular a Riogordo, ninguno superó ni igualó al evento que se sigue repitiendo cada año cada vez con más éxito.

En un pueblecito de pocos habitantes de nuestra provincia, en los años cincuenta y tantos, según la tradición, se hizo una representación similar, y en el cuadro de la Pasión en la que Jesús fue apresado por la plebe, el que representaba al apóstol Pedro que salió en defensa del Maestro, exclamó «¿Le endiño, Maestro?», forma vulgar, pero expresiva, de salir en ayuda de una persona amenazada, en este caso, Jesucristo.

Riogordo, aparte su cita anual de Semana Santa, produce un exquisito aceite de oliva igual al famoso de Periana porque sus olivos son iguales, y ahora, muy recientemente, comparte con algunos municipios otro producto de la zona con la designación Protección Nacional Transitoria a la Denominación de Origen Protegida ‘Miel de Málaga’. Han puesto en el mercado ocho variedades distintas, Miel Milflores, Miel de Romero, de Aguacate…

Colmenar

Nueva etapa, Colmenar. Hace años que no oigo una frase que daba título a un poema escrito por un colmenareño llamado Paco Molina Infantes, que anduvo por Argentina y que terminaba con estos versos: «Mira si somos tan mulos – los mozos de Colmenar – que cuando arrieros fuimos – en la Venta del Palmar – si llegaban forasteros – lo primero en preguntar –¿hay gente colmenareña? – y si el posadero asentía – no se paraba un segundo – que daban las buenas noches – y no paraban de andar».

Desde siempre, los colmenareños se han desplazado a la capital y han prosperado en los negocios, han cursado sus estudios en centros de Málaga, el apellido Molina está muy extendido…

Han tenido fama los embutidos elaborados en el término municipal y desde hace unos años, el queso de cabra elaborado en Colmenar compite con los mejores del mundo, habiendo sido premiado en concursos internacionales. Los Curado de Leche Cruda, el Emborrizado, el Semicurado al Vino Pedro Ximénez y otros son cada vez más solicitados.

Para completar el poderío de Colmenar, no hay que olvidar los vinos de la Denominación Origen Málaga que se consumen en todas las ventas, como vino de la tierra.

Me hubiera gustado seguir la ruta hacia Alfarnate y Alfarnatejo, pero la caída de la tarde me aconseja regresar a la capital y disfrutar en el lento descenso de las impresionistas vistas de Málaga al fondo. Lo intentaré en otra ocasión.

NOTA DEL AUTOR: Mis amables lectores habrán adivinado que este viaje no lo he llevado a cabo en pasados días; lo he rememorado de años muy pasados, cuando yo era joven. He revivido mentalmente los recuerdos con los agregados del crecimiento y desarrollo de los municipios citados. Merece la pena darse un garbeo, pero de verdad, por esos montes que son el pulmón de la ciudad de Málaga y la protegen de los fríos del norte o de donde vengan. Hoy, 16 de enero de 2025, cuando termino de escribir estas líneas, los termómetros marcan 25 grados.

Suscríbete para seguir leyendo