Trabajadores de Limasam denuncian que Málaga "está muy sucia" por la mala gestión del personal y los medios

A la polémica abierta tras las quejas vecinales y de los grupos políticos de la oposición, se han sumado ahora las críticas con las que los propios trabajadores de Limasam denuncian que la mala gestión del personal y los medios merma las condiciones con las que salen a limpiar las calles de Málaga. La gestión de la empresa municipal de limpieza ha sido duramente criticada en un comunicado por cuatro sindicatos -UGT, UTL, STAL Y USO- que suman una mayoría de representantes en el comité de empresa: "El presupuesto anual es el más cuantioso en los últimos años y actualmente se cuenta con más plantilla que en años anteriores, sin embargo la gestión de estos recursos es tan ineficiente que hacen que la ciudad esté muy sucia", enfatizan.

A las limitaciones con las que trabajan se refieren al principio de su escrito, cuando muestran su apoyo "al colectivo de trabajadores de Limasam, puesto que ante la falta de personal y de equipos de trabajo, realizan sus funciones laborales con la mayor eficiencia posible y con gran responsabilidad".

Los cuartelillos

Igualmente, se hace alusión "a la falta de personal en los cuartelillos" y se pone como ejemplo que "el Cuartelillo de Miraflores debe contar con 22 operarios, pero a 1 de agosto tan solo ha habido 13 operarios; o que el de Eslava debe contar con 29 operarios diariamente, pero a 1 de agosto tan solo ha habido 13 operarios en el cuartelillo".

"Este déficit de operarios es una constante en los distintos cuartelillos que se reparten por Málaga, ya que no se cubren en su totalidad las ausencias justificadas y vacaciones", sostienen.

Falta de equipos

Igualmente, subrayan que "otro factor a tener en cuenta para el incremento de suciedad en las calles de Málaga es la falta de equipos de barredoras mecánicas de aceras, ya que en su gran parte se encuentran averiadas y ya son varios meses en los que no se cumple debidamente con el servicio". "Son los barrenderos los que deben realizar un sobreesfuerzo al barrer las calles manualmente estando estas llenas de hojas, incrementando el tiempo en realizar el barrido de esas calles; si se contara con el equipo necesario (barredoras mecánicas Citiycat), no se destinaría tanto tiempo al barrido de calles con hojas y ese tiempo podría ser empleado en otras funciones para que Málaga se encontrara más limpia de lo que está", añaden.

Asimismo, aseguran que "se ha reducido en gran medida el desbroce de calles, quedando muy mermado el servicio en el turno de mañana e inexistente en el turno de tarde". "La falta de este servicio produce un incremento de plantas en bordillos, solares, etc., generando mala imagen en las calles", añaden.

Y, en este punto, atribuyen los problemas de limpieza a "la gestión directa del gerente, ya que es quién gestiona los recursos humanos y maquinaria y, por tanto, es el máximo responsable del resultado en la calle".

Detalle de un vehículo de Limasam. / L. O.

Sistema de baldeo

Al mismo tiempo, cuestionan los cambios realizados en el sistema de baldeo y recuerdan que "desde hace ya un tiempo, la empresa está priorizando el baldeo con minihidros con pistola a presión". "Este equipamiento es correcto para el limpiado de manchas y suciedades muy concretas, pero no es eficiente en el limpiado íntegro de calles", afirman.

A su vez, relatan que por las noches las cubas exteriores de baldeo "ya no prestan servicio por falta de personal o por falta de vehículos que puedan desempeñarlas, ya que se ha priorizado en los últimos años la compra de minihidros pero no se ha renovado suficientemente la flota de cubas de baldeo, que en su mayor parte tienen más de 20 años

Gestión interna

En otro punto del comunicado se señala que "es muy difícil que la empresa funcione correctamente y sea eficiente cuando la gestión interna no está siendo la adecuada". "Es contraproducente para la empresa, su gestión y el resultado esperado de la misma, que los diferentes departamentos que dirigen la empresa se encuentren en controversia constante y en una falta de cooperación, ante las discrepancias que existen por la gestión interna de la empresa", aseveran.

Igualmente, critican que "el gerente de la empresa ha relegado de sus funciones a técnicos competentes y muy cualificados, siendo designados esos puestos de trabajo a personal sin la experiencia y cualificación necesaria para el puesto requerido".

"Este tipo de gestiones, junto a otras de difícil entendimiento para el buen funcionamiento de Limasam y la limpieza de Málaga, están propiciando que Málaga se encuentre sucia aun teniendo más medios económicos y humanos que nunca", subrayan.

Gestión económica

A todos estos reproches se suma que "la gestión económica de la misma no está siendo del todo correcta, ya que hay falta de material para los talleres internos de mecánica o gastos innecesarios en consultoras".

"No se compran los vehículos necesarios, no se toma en cuenta a la plantilla para que los vehículos que se adquieren sean lo más eficiente posible y adecuados a las necesidades del servicio, se subcontratan gran parte de servicios en consultoras y asesores porque la gestión directiva no es todo lo eficiente que debiera ser; existe una actual falta de capacidad para la gestión de una empresa pública como Limasam, lo cual ha llevado a dar pérdidas en el año 2024 y parece ser que el resultado en 2025 es acabar el ejercicio con pérdidas, ya que la tendencia se mantiene", recalcan antes de concluir el comunicado defendiendo que creen firmemente en un modelo de empresa 100% municipal.

Reacciones de la oposición

La viceportavoz socialista Begoña Medina ha señalado que “el manifiesto del comité de empresa de LIMASAM confirma punto por punto lo que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos meses denunciando: hay una falta grave de planificación, de personal y de medios en el servicio de limpieza, y la ciudad lo está pagando con calles sucias, barrios abandonados y un deterioro evidente en la calidad del servicio público”.

Medina ha acusado al equipo de gobierno del PP y al gerente de LIMASAM de “una dejadez intolerable” en la gestión de una empresa municipal que tiene más recursos que nunca, pero funciona peor que nunca. “El manifiesto es demoledor: falta personal en los cuartelillos, no se cubren bajas ni vacaciones, las cubas de baldeo están obsoletas y el nuevo sistema de limpieza con minihidros ha sido un fracaso. Lo dice la mayoría sindical, lo dicen los vecinos y lo decimos desde el PSOE: urge un cambio de rumbo inmediato”, ha subrayado.

“Exigimos responsabilidades políticas y ceses inmediatos”, ha reclamado la edil socialista. “No puede ser que mientras la ciudad se llena de roedores, plagas y basura acumulada, el gerente de LIMASAM siga en su puesto y el alcalde mire para otro lado. Málaga no merece esta desidia, ni esta soberbia, ni esta suciedad”, añadió Medina.

El portavoz de la confluencia de izquierda Con Málaga, Nico Sguiglia, calificó de "demoledor" el comunicado de los sindicatos.

“El comunicado lo firman quienes mejor conocen el funcionamiento cotidiano de la empresa, y lo que señalan es una pésima gestión de la empresa que se traduce en los barrios sucios que sufren nuestros vecinos y vecinas; se demuestra que la oposición y los vecinos teníamos razón y quien mentía era la concejala Teresa Porras”, subrayó Sguiglia.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, recordó que "Limasan cuenta con uno de los presupuestos más altos de la historia y la gestión que se hace de él es ineficiente". "Lo dicen los sindicatos también", apuntó Gómez sin perder de vista el comunicado.

El grupo de Vox viene insistiendo, al igual que el resto de la oposición, en que la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, "es la principal culpable de que los barrios de Málaga se encuentren en tal lamentable estado". "Vox lo tiene claro: hace falta mejorar urgentemente la gestión en Limasam tal y como propusimos en el Pleno de julio", añadió Gómez.