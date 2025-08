El alcalde de Málaga pide "respeto" para Limasam y exige a la oposición "mensajes constructivos" sobre la limpieza

Se acerca la Feria de Málaga y la polémica sobre la limpieza de la ciudad no decae. En el Ayuntamiento malagueño se ha palpado este martes cierta jornada de 'resaca' después de que, un día antes, la gestión de la empresa municipal de limpieza fuese duramente criticada en un comunicado por sindicatos que suman una mayoría de representantes en el comité de empresa de Limasam. Y, precisamente, el alcalde Paco de la Torre aprovechó para pedir "respeto" para el trabajo que hace Limasam y exigió a la oposición "mensajes constructivos" sobre la limpieza de la ciudad.

Incluso, De la Torre sostuvo que el pleno monográfico sobre limpieza que el PSOE amenaza con forzar no lo ve "tan necesario". Así, recordó que en el pleno ordinario de julio ya se abordó este tema con bastante intensidad y, no obstante, recordó que "se puede hablar de ello" todo lo que sea necesario.

Fue en este punto dónde continuó con un 'tirón de oreja' dirigido a los grupos del PSOE, Vox y Con Málaga, que trabajan en la oposición. "Lo importante es trabajar y avanzar, que haya mensajes constructivos sobre la limpieza y hacer las cosas bien, los grupos políticos forman parte del consejo de Limasam y también deben contribuir a conseguir que la ciudad conozca bien el trabajo que se hace y lo valore, eso es lo más útil para la ciudad y no perjudicar a la ciudad y a su imagen", enfatizó De la Torre.

"En buen camino"

El regidor aludió a la conversión en empresa municipal de Limasam y consideró que "se ha hecho un esfuerzo muy grande estos años". "Y seguiremos en ese esfuerzo de personas y medios técnicos, se ha sabido crear un clima de trabajo y estímulo con criterios de productividad; y aunque se puede avanzar más, vamos en buen camino", añadió.

A su vez, De la Torre abogó por "conseguir entre todos que haya un respeto a este trabajo" y destacó que es necesaria más concienciación, por ejemplo, para "poner la basura en su sitio y no dejarla fuera del contenedor". Incluso, se mostró partidario de realizar "campañas educativas en una línea que nos acerque más a la sensibilidad que hay con este tema en Europa".

Porras se defiende

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, volvió a defender su gestión como responsable de la limpieza de la ciudad y recalcó que el servicio se presta con los medios humanos y técnicos suficientes. Es más, se remitió al escrito con el que la empresa Limasam respondió a las denuncias de los sindicatos asegurando que, a día de hoy, hay más jornadas efectivas y un incremento de los medios con los que se trabaja. "Es así y, aunque puede haber puntos negros como en todas las ciudades y como en todos los sitios, en general estoy segura de que es así", reiteró para poner como ejemplo el refuerzo estival realizado porque "en verano hay mucho más turismo y mucha más gente que sale a la calle".

Incluso, Porras esgrimió el hecho de que en los últimos meses no ha llovido para reforzar sus argumentos. "Lleva sin llover muchos meses, eso también hay que tenerlo en cuenta; no es lo mismo una ciudad que llueva o una ciudad que no llueva", subrayó.

Críticas de la oposición

Los grupos municipales del PSOE y Con Málaga mostraron su apoyo a los trabajadores de Limasam tras la mala gestión de la empresa municipal denunciada en un comunicado por los sindicatos.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, mostró su "respaldo total" a los trabajadores y trabajadoras de Limasam tras una reunión con la parte mayoritaria del comité de empresa que suscribía el manifiesto: "Lo que han denunciado los sindicatos confirma lo que llevamos meses advirtiendo: Málaga está sucia no por culpa de quienes limpian, sino por la incapacidad del alcalde y del gerente para gestionar el servicio y dotarlo de medios".

Pérez lamentó que "en muchos cuartelillos los operarios disponibles no llegan a la mitad, turnos sin cubrir, maquinaria rota o anticuada, y baldeos ineficaces con vehículos de hace más de 20 años".

"Esta situación está provocando que la ciudad esté más sucia que nunca, mientras se carga la responsabilidad sobre los trabajadores que hacen lo imposible cada día", agregó.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga y coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, solicitó la dimisión de la concejala de Servicios Operativos encargada de Limpieza, Teresa Porras, e insistió en su "respaldo a las denuncias realizadas por el comité de empresa de Limasam".

"Cinco de los seis sindicatos de la empresa pública, que representan a 23 de los 25 miembros del comité, han firmado un comunicado conjunto para denunciar que la situación es insostenible y que afecta directamente a la calidad del servicio y a las condiciones de limpieza de los barrios. Con esta acción el comité de empresa desmonta la estrategia y el discurso del PP que pretendía echar a pelear a vecinos con trabajadores", recalcó Morillas.

A las reacciones también se sumó el sindicato Comisiones Obreras, que exigió "un cambio radical en la limpieza y el cuidado de los barrios". Para reforzar las críticas, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, apuntó que “el gerente de Limasam tiene un sueldo superior a los 110.000 euros anuales que en nada se corresponde a la eficacia y eficiencia de su trabajo".