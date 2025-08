Un ladrón agrede a un turista que lo sorprendió robando en su apartamento turístico de Málaga

Las pisadas rojas que ha dejado un perro recorren gran parte de la calle Compañía, en el corazón del Centro Histórico de Málaga. Se hacen más intensas, casi parecen pintura, a medida que se sigue el rastro en dirección contraria a la del can, que hizo camino hacia Puerta Nueva. La pista culmina en la plaza Carmen Thyssen, encrucijada en la que también mueren las calles Los Mártires y Salvago, donde los trabajos de baldeo y el ineficaz sistema de desagüe a la alcantarilla han dejado un escandaloso charco de sangre que los pocos viandantes que hay esa hora de la mañana evitan con espanto. Prácticamente todos los comercios están cerrados, apenas un par de trabajadores responden que al parecer son los restos de una pelea entre dos hombres.

Fuentes policiales sólo pueden confirmar que hay una investigación abierta por unos hechos que se originaron en un apartamento turístico de la zona sobre las 7.45 horas de la mañana del pasado miércoles 30 de julio. Tras una noche larga, los inquilinos acababan de regresar a su alojamiento y se encontraron con un hombre dentro del inmueble robando. El ladrón trató de huir, pero al ser alcanzado por uno de los turistas, lo agredió para zafarse definitivamente de él.

La víctima sufrió una importante hemorragia y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario de la capital. Los investigadores de la Policía Nacional trabaja en la identificación y localización del autor con la ayuda de las imágenes que las cámaras de seguridad del casco histórico hayan grabado antes y después del incidente.

Diez robos en AT Marbella

Los delincuentes no pasan por alto la oportunidad que ofrecen los apartamentos turísticos (AT), donde los visitantes pueden dejar sus pertenencias durante muchas horas al día. Precisamente, la Policía Nacional informó el pasado viernes de la detención de dos hombres por presuntamente haber robado en nueve apartamentos turísticos de Marbella. Los arrestados, que han ingresado en prisión, realizaban vigilancias durante el día y actuaban en horario nocturno asegurándose de que los inquilinos no se encontraban dentro, según la investigación. Expertos en abrir cerraduras, llevaban la indumentaria propia de los turistas en esta época del año e incluso maletas para pasar desapercibidos.