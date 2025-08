El PSOE insta a De la Torre a "hacer su trabajo" con la limpieza "si quiere evitar un pleno monográfico"

El grupo municipal socialista ha exigido este miércoles al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "haga su trabajo y limpie de una vez la ciudad si quiere evitar un pleno extraordinario monográfico en agosto sobre el estado de la limpieza, tal como advirtió el portavoz socialista, Daniel Pérez, en el último pleno".

Pérez en rueda de prensa en el distrito de Ciudad Jardín, "uno de los más afectados por la suciedad", ha incidido en que "si el alcalde no es capaz de poner la ciudad en condiciones y limpiarla, vamos a convocar un pleno extraordinario, con la participación de vecinos, para que digan alto y claro que Málaga está sucia y que esto tiene que cambiar".

"Hace falta más inversión, sí, pero sobre todo hace falta hacer mejor el trabajo. Y si el gerente de Limasam no da respuesta, debe dimitir. Si la concejala responsable de la limpieza, Teresa Porras, no es capaz de hacer su trabajo, que dimita. Y si el propio alcalde no consigue que esta ciudad esté limpia, que dimita también", ha agregado.

El grupo municipal socialista ha criticado que el alcalde "ha dejado pasar siete días sin mover un dedo para resolver el problema". "Los vecinos están hartos de ver su calle sucia y que el Ayuntamiento no haga nada. El Ayuntamiento está para hacer su trabajo. No para esconder la cabeza ni justificar lo injustificable", ha apostillado.

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, presente en la visita al distrito, ha insistido en que "el barrio está sucio. Si uno quiere ver suciedad, que venga a Ciudad Jardín. En zonas como Las Flores, Parque del Sur, Sagrada Familia o Jardín de Málaga, la limpieza brilla por su ausencia. Solo hay que pasear un rato para ver cómo los vecinos nos paran en la calle o incluso se asoman a las ventanas para rogarnos que intercedamos. Es una situación insostenible", ha concluido.