Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones

La ostentación vuelve a las aguas del Puerto de Málaga. Esta vez, el protagonista es el Yas, uno de los yates más grandes y lujosos del mundo, que vuelve a la capital y no pasa desapercibido.

Propiedad del príncipe heredero de Dubái, Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, -conocido como Fazza-, esta embarcación es una de las más exclusivas del mundo. El Yas no pasa desapercibido, sus imponentes dimensiones atraen las miradas de todos aquellos que pasean por el Muelle Uno.

Este megayate tiene 141 metros de eslora y cuenta con capacidad para más de 100 personas, entre invitados y tripulación. Se estima que su precio ronda los 160 millones de euros, por lo que también uno de los yates más caros del mundo.

A este barco también se le conoce como "yate delfín"





El Yas se construyó en 1978 como una fragata de la armada holandesa conocida como el HNLMS Piet Hein. Sin embargo, Abu Dhabi Mar reemplazó la superestructura de acero original del Piet Hein con una nueva superestructura de materiales compuestos. Esto permitió la creación de un yate más grande y lujoso que impresiona a cualquiera que lo viera.

Un helipuerto y cristaleras azules

De estilo sofisticado y con unas características cristaleras azul celeste, cuenta con un helipuerto, piscinas, un spa y bar, entre otras lujosas estancias. Su decoración minimalista, detallada y elegante es obra de Pierrejean Vision Design Studio.

Poco más se sabe de este imponente buque, ya que el propietario es muy reservado y no ha dejado que se filtre información alguna al respecto. También se desconoce cuánto tiempo permanecerá atracado en aguas malagueñas ni el fin de su visita.

Se estima que el patrimonio de Fazza es de 400 millones de euros



Un yate conocido en la ciudad

No es la primera vez que este yate atraca en Málaga. Su primera escala en la ciudad fue en 2015, para volver siete años después en agosto del 2022, en mayo del 2023. La última vez que se dejó ver en aguas malagueñas fue en mayo del 2024.