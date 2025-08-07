Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma"

SALUD

Un sencillo gesto que cualquier ciudadano puede realizar en apenas unos segundos puede ayudar a "prevenir una tragedia". Así lo ha señalado el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha explicado que este movimiento puede ayudar a detectar qué personas tienen mayor probabilidad de sufrir un aneurisma de aorta.

Tal y como ha relatado, esta situación se reflejó en 2021 en un artículo publicado en el American Journal of Cardiology de la Universidad de Yale, en el que expertos en patología de aorta descubrieron unos resultados "muy interesantes". "Si tu pulgar, cuando lo doblas, llega aproximadamente a la mitad de la palma de la mano, a esto se lo considera normal, pero algunas personas pueden doblarlo prácticamente hasta el final y superar incluso el borde de la mano", ha comenzado a explicar el profesional.

A lo que ha añadido sobre los hallazgos relacionados con el aneurisma de aorta ascendente, una de las causas "más letales de muerte súbita": "Lo que observaron en ese estudio es que aquellas personas que eran más capaces de alcanzar con el pulgar el final de la palma de la mano, tenían mayor probabilidad de tener aneurisma de aorta ascendente que quienes no podían hacerlo, y estas eran personas a las que se le sometían a cirugía de aorta".

La relación entre este gesto y un posible aneurisma, a causa del colágeno

La relación entre ambos hechos tiene que ver con el colágeno del organismo, que puede verse afectado por motivos genéticos o deficiencias nutricionales y provocar que la pared de la aorta se debilite y se dilate, y que las articulaciones sean excesivamente flexibles. "Cuando falla el colágeno, la aorta se debilita y también se vuelven más elásticas tus articulaciones", ha añadido Rojas.

"Así que este es un gesto sencillo que puedes hacer tú mismo para incorporar a nuestras exploraciones médicas y que pueden ayudarte y ayudarnos a prevenir una tragedia", ha señalado el cardiólogo, que ha asegurado que el pulgar "puede salvarte la vida", aunque siempre se debe mantener la prudencia y confiar en la labor de los profesionales.

