El Ayuntamiento de Málaga corta la maleza seca de los Baños del Carmen

Operarios municipales cortaron ayer la maleza en los antiguos terrenos del camping de los Baños del Carmen. La acción se produce días después de que la Asociación de Vecinos de Pedregalejo denunciara el abandono de este espacio. Además de criticar la maleza seca, los vecinos también alertaron de la presencia de numerosos eucaliptos secos así como de enormes nidos comunales de cotorras que pueden causar accidentes.