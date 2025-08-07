Medioambiente
El Ayuntamiento de Málaga corta la maleza seca de los Baños del Carmen
Operarios municipales cortaron ayer la maleza en los antiguos terrenos del camping
Málaga
Operarios municipales cortaron ayer la maleza en los antiguos terrenos del camping de los Baños del Carmen. La acción se produce días después de que la Asociación de Vecinos de Pedregalejo denunciara el abandono de este espacio. Además de criticar la maleza seca, los vecinos también alertaron de la presencia de numerosos eucaliptos secos así como de enormes nidos comunales de cotorras que pueden causar accidentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: “Las mejores oportunidades de vivienda están donde nadie mira”
- Los altos precios en Málaga abren un debate al ahuyentar al turista nacional
- Aviso en las playas malagueñas: medusas a la vista
- Las mejores siete terrazas del Centro de Málaga para disfrutar de las vistas este verano
- Llega a Málaga una de las mejores heladerías de todo Milán, con el 'verdadero helado italiano': un negocio gourmet en plena Malagueta
- La Alhambra no solo está en Granada: este es el palacio de Málaga inspirado en el reconocido monumento que se puede visitar gratis
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Yo compraría para invertir y viviría de alquiler
- El origen de los ‘pitufos’ en Málaga: este fue el obrador que los creó en los 80 con un curioso motivo