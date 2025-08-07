Cambio de rol para Juan Cassá en la Diputación de Málaga: deja Nuevas Tecnologías y pasa al grupo del PP

En estos albores tan vacacionales de agosto, se ha producido un movimiento en la política malagueña que afecta a una de sus figuras más controvertidas. A partir de ahora, va a cambiar el rol en la Diputación Provincial de Málaga para Juan Cassá, el exdirigente de Ciudadanos que la pasada legislatura sostuvo como no adscrito los pactos con los populares y fue 'rescatado' al principio de este mandato como cargo de confianza en el ente provincial. Dos años después de su nombramiento, el político asturiano ha dejado de ser el director del área de Nuevas Tecnologías, cargo vinculado al Gobierno presidido por Francisco Salado, pero el cese en sus funciones no implica que vaya a ser alejado de la 'sombra' con la que lo cobija el PP. Cassá seguirá frecuentando el edificio administrativo de la malagueña Calle Pacífico y, tras ser 'recolocado', pasa a formar parte del grupo de los populares en esa misma institución como asesor.

Se fue de Ciudadanos

Juan Cassá abandonó Ciudadanos en mayo de 2020, tras haber sido su candidato a la alcaldía de Málaga en 2015 y 2019. Su relación con el partido naranja terminó de deteriorarse cuando, pese a haber sido elegido uno de sus dos diputados provinciales, Juan Carlos Maldonado asumió todas las competencias como socio de Gobierno en la Diputación.

Posteriormente, su nueva condición de no adscrito le concedió a Cassá la 'llave' de la gobernabilidad en el Consistorio de la capital malagueña. En su momento, su voto podía haber sido decisivo para una moción de censura contra Paco de la Torre pero el PP lo mantuvo en su círculo de influencia. Un mes después de su marcha del partido liberal, él ya aceptó una portavocía y el Área de Relaciones Institucionales en el Gobierno popular de la Diputación.

Excepto en un pequeño intervalo en el que sus relaciones con los populares no fueron tan estrechas y llegó a vincularse de forma pasajera a la formación municipalista Por Mi Pueblo, Cassá siempre se ha 'trabajado' las muestras de afinidad al PP.

En los últimos tiempos, se le ha visto frecuentar los mítines de la formación de centro-derecha y de consagrar sus redes sociales a la difusión de los mensajes de los principales dirigentes populares. Su presencia en la órbita del 'partido de la gaviota' viene siendo una constante que de momento no decae, hasta el punto que ahora ha sido integrado bajo sus propias siglas en la disciplina del grupo provincial del PP en la Diputación.