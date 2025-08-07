Empleo en Emasa: obra civil, contabilidad, tesorería y gestión de subvenciones

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha activado dos nuevas convocatorias de empleo para contrataciones temporales que permitirán atender las necesidades futuras del personal. El proceso se llevará a cabo mediante cuatro bolsas de trabajo: técnico de obra civil; contabilidad, control interno y fiscalidad; tesorería y finanzas; y gestión de subvenciones.

Además, estas ofertas se suman a otras impulsadas recientemente por la entidad dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental para la contratación temporal, a través de sendas bolsas, de personal para mantenimiento de infraestructuras e instalaciones; procesos; tareas de comunicación; técnico jurídico; personal y mantenimiento; auxiliar de laboratorio; inspector y auxiliar de oficios.

Las nuevas convocatorias han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, y las bases con los requisitos, características del puesto y temarios para los procesos de selección están disponibles en la página web de Emasa (www.emasa.es).

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 8 de agosto hasta el 9 de septiembre, ambos incluidos. Los interesados podrán tramitar sus candidaturas presentando la solicitud y documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos a través del enlace https://www.emasa-adecco.com

Proceso de selección

El proceso de selección, en todos los casos, constará de cuatro fases evaluables:

Concurso de méritos : Valoración de titulación académica y cursos de formación; y de la experiencia acumulada.

: Valoración de titulación académica y cursos de formación; y de la experiencia acumulada. Prueba de conocimiento : Examen teórico-práctico sobre las funciones del puesto.

: Examen teórico-práctico sobre las funciones del puesto. Prueba psicotécnica .

. Entrevista.

Tras finalizar la fase de entrevista personal, se publicará una relación ordenada teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones obtenidas en todas las fases. Las personas aprobadas formarán parte de una bolsa de empleo de contratación laboral temporal para cubrir necesidades futuras.