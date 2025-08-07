Narcotráfico
Cae un grupo asentado en Málaga que exportaba a Irlanda marihuana oculta en pienso animal
La Policía Nacional estima que la organización habría enviado desde 2019 más de tres toneladas de esta droga a través de empresas de transporte
Una organización asentada en la Costa del Sol dedicada a enviar marihuana oculta en pienso animal a Irlanda ha sido desarticulada en una operación que suma 14 detenidos, 13 de ellos en Málaga, Madrid y Sevilla y uno en territorio británico. Los doce registros llevados a cabo en nuestro país han permitido intervenir 100.000 euros en metálico, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y tres detonadoras, vehículos de alta gama, relojes de lujo y efectos relacionados con la actividad delictiva. También se han bloqueado bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2.000.000 de euros.
Las pesquisas se iniciaron a principios de este año tras detectarse un entramado compuesto por ciudadanos británicos, irlandeses y españoles que utilizaba empresas de transporte internacional de mercancías para enviar palés de pienso animal que ocultaban cogollos de marihuana que previamente preparaban en territorio español. Las pesquisas de la Policía Nacional revelan que el grupo podrá estar llevando a cabo la actividad desde 2019 de manera mensual, estimándose en más de tres toneladas de marihuana la enviada en estos últimos seis años. Durante los meses de investigación se llevaron a cabo varias aprehensiones en España e Irlanda que sumaron 300 kilos de marihuana.
Registros
La mayoría de las detenciones y registros se han llevado a cabo en Málaga, mientras que en Irlanda, en el condado de Louth, la Garda Síochána realizó un registro domiciliario en el que fue detenido otra persona más. Durante dichos registros se intervinieron 95.920 euros en efectivo, 2.930 libras esterlinas, 1.922 dólares americanos, 630 plantas de marihuana, una pistola semiautomática, tres pistolas detonadoras, 11 vehículos, seis relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros, así como numerosos dispositivos electrónicos y otros efectos relacionados con la actividad criminal. Los bienes muebles, inmuebles y activos financieros vinculados a la organización superan los 2.000.000 de euros.
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: “Las mejores oportunidades de vivienda están donde nadie mira”
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- El origen de los ‘pitufos’ en Málaga: este fue el obrador que los creó en los 80 con un curioso motivo
- Este es el ganador de la XI edición del Concurso de Espetos Costa del Sol 2025: 'Este año, estaba 100% seguro de que iba a ganar
- Trabajadores de Limasam denuncian que Málaga 'está muy sucia' por la mala gestión del personal y los medios
- Málaga pone fecha y precio a más de 1.500 'minipisos': podrán alquilarse en 2028 a 10 euros el metro
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Yo compraría para invertir y viviría de alquiler
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo