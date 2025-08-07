Cae un grupo asentado en Málaga que exportaba a Irlanda marihuana oculta en pienso animal

Una organización asentada en la Costa del Sol dedicada a enviar marihuana oculta en pienso animal a Irlanda ha sido desarticulada en una operación que suma 14 detenidos, 13 de ellos en Málaga, Madrid y Sevilla y uno en territorio británico. Los doce registros llevados a cabo en nuestro país han permitido intervenir 100.000 euros en metálico, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y tres detonadoras, vehículos de alta gama, relojes de lujo y efectos relacionados con la actividad delictiva. También se han bloqueado bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2.000.000 de euros.

Las pesquisas se iniciaron a principios de este año tras detectarse un entramado compuesto por ciudadanos británicos, irlandeses y españoles que utilizaba empresas de transporte internacional de mercancías para enviar palés de pienso animal que ocultaban cogollos de marihuana que previamente preparaban en territorio español. Las pesquisas de la Policía Nacional revelan que el grupo podrá estar llevando a cabo la actividad desde 2019 de manera mensual, estimándose en más de tres toneladas de marihuana la enviada en estos últimos seis años. Durante los meses de investigación se llevaron a cabo varias aprehensiones en España e Irlanda que sumaron 300 kilos de marihuana.

Registros

La mayoría de las detenciones y registros se han llevado a cabo en Málaga, mientras que en Irlanda, en el condado de Louth, la Garda Síochána realizó un registro domiciliario en el que fue detenido otra persona más. Durante dichos registros se intervinieron 95.920 euros en efectivo, 2.930 libras esterlinas, 1.922 dólares americanos, 630 plantas de marihuana, una pistola semiautomática, tres pistolas detonadoras, 11 vehículos, seis relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros, así como numerosos dispositivos electrónicos y otros efectos relacionados con la actividad criminal. Los bienes muebles, inmuebles y activos financieros vinculados a la organización superan los 2.000.000 de euros.