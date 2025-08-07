La ignota prensa hidráulica de la Cruz del Humilladero

En esta sección hablábamos ayer de cómo los pequeños de hoy, cuando en el futuro tengan más años que un bosque, quizás contarán a las nuevas generaciones que, en su infancia, vieron coches de caballos paseando turistas por las calles de Málaga.

Será un fogonazo del pasado en una ciudad que quizás lucirá con los cielos surcados por coches y, confiemos, sin pisos turísticos en bloques residenciales; pero con una legión de viviendas sociales.

Futuribles aparte, esta misma semana comentamos cómo, gracias a colectivos como la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, nuestros cargos públicos están siendo reeducados en estas cuestiones patrimoniales.

Queda mucho por hacer, como vimos también esta semana con la máquina de vapor de la avenida de Andalucía que, aunque felizmente ha sido repintada, su ingente tamaño y misterio identitario todavía no ha sensibilizado lo suficiente a nuestros próceres como para recibir una placa informativa.

Sin duda, cuesta abandonar el imaginario político del siglo pasado y cambiar de piel, que diría Carlos Fuentes, para ponerse a tono con el siglo XXI.

Detalle de la prensa hidráulica, con el nombre de la Fundición La Esperanza, junto al antiguo Matadero, en la Cruz del Humilladero. / A.V.

La prensa

En la misma línea, es encomiable que el Ayuntamiento de Málaga no mandara al chatarrero una vieja prensa que hoy preside una zona ajardinada a dos pasos de la Junta de Distrito de la Cruz de Humilladero y la Comisaría. Lástima que siga sin el necesario ‘DNI’ del Patrimonio Industrial: la placa informativa.

Se encuentra en el cruce de la calle Virgen de la Fuensanta con la calle Conde del Guadalhorce y lo que no tienen en cuenta nuestros cargos públicos es que, cada vez más, este tipo de elementos del pasado industrial se asemejan a Objetos Terrestre No Identificados para las nuevas generaciones: Al no haber formado parte de sus vidas ni tampoco de las de sus padres, les resultan tan ajenos como unas pesas romanas.

Y ese es el riesgo, que se conviertan en objetos sin nada que transmitir a la sociedad, confundidos más pronto que tarde con alguna obra artística de ignoto significado.

Y eso que la prensa hidráulica, que ya pasó por esta sección hace cinco años, es una pieza cargada de historia, porque como todavía puede leerse en ella, fue realizada en la Fundición La Esperanza. La industria abrió en Huelin en la década de 1870 a la altura de la Glorieta de Antonio Molina y perteneció a la familia inglesa de los Heaton. No es poca cosa.

