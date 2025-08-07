La Málaga de 2075 ya flota en el aire

Como la famosa isla de Laputa de ‘Los viajes de Gulliver’, capaz de quedar suspendida en el aire, la Málaga del año 2075 imaginada por Jaime Noguera en su nueva novela ‘Malaca imperialis’ (Amazon), también es una tierra flotante; nada menos que a 300 metros sobre el mar.

Lo de flotar, por cierto, es una decisión motivada por el hallazgo de un valiosísimo mineral en los Montes de Málaga, potencial fuente de energía e ingravidez.

Con semejante tesoro, la provincia de Málaga decide independizarse del resto de España y, en lugar de ‘levar anclas’, alza el vuelo: «Queremos ser independientes porque somos más ricos que los demás y no queremos compartir», aclara el autor.

Por si la irónica mirada al presente hispano y malaguita no quedara clara en esta distópica obra de ciencia ficción cargada de humor e intriga política, en la llamativa portada de ‘Malaca imperialis’ -obra del diseñador David Grimaldi-, en el cielo de la capital aparece el logotipo de una biznaga que recuerda al símbolo del Festival de Cine; y tampoco faltan las controvertidas Torres de Martiricos.

Y en cuanto a quién manda en la provincia, los malagueños de ese futuro próximo, hartos de la corrupción, han dado el gobierno provincial a una Inteligencia Artificial denominada, a tono con la tierra, Virguer-IA.

Y no se puede olvidar el detalle de que el protagonista de la obra, un piloto de drones, tiene la suerte de vivir «en un cubículo de 2x3 metros, que creo que es hacia donde vamos», avisa el escritor.

De los zombis a la ciencia ficción

Este malagueño de 48 años, nacido sin embargo en Suecia, adonde emigraron su padre trinitario y su madre canaria, luce para su encuentro con La Opinión de Málaga una camiseta en la que se proclama orgullosamente friki.

No es ninguna pose, como demuestra su primera novela, ‘España: Guerra Zombi’. «Empezó el auge de las novelas de zombis, comenzó la serie ‘Walking dead’ y me subí a la ola; la novela funcionó bastante bien», explica a este diario.

Ahora, con la segunda, ‘Malaca Imperialis’, editada por Amazon y con prólogo del periodista y gestor cultural Héctor Márquez, Jaime Noguera confiesa adentrarse en un género, la ciencia ficción, «que siempre me ha encantado», como demuestra su devoción por uno de sus máximos exponentes: las ‘Crónicas marcianas’ de Ray Bradbury.

Como destaca, su propósito es ofrecer una «Málaga de postal, como lo que está pasando ahora, pero acelerado».

¿De dónde surge una provincia que, literalmente, consigue mirar a las 49 restantes por encima del hombro? Jaime Noguera responde que le atrajo la idea de escribir «una novela de ciencia ficción ambientada en Málaga», y que siempre le fascinaron las ciudades flotantes de la literatura -como las meigas, haberlas haylas- .

El escritor malagueño explica que, a la hora de planificar la trama, se limita a tener esbozadas las líneas maestras: «Sé por dónde voy, los temas que quiero tratar y las situaciones; y luego ya voy evolucionando y experimentando».

En el escenario distópico desfilan rincones como la Base Lunar Antonio Banderas, el Teatro Juan Antonio Vigar -se acabó lo de Teatro Cervantes-, el Espaciopuerto Paco de la Torre y hasta procesiones en las que los tronos son hologramas flotantes. Por todo ello, Jaime Noguera reconoce que «da mucho juego» esa Málaga de dentro de medio siglo que tiene muy presente, con una mirada satírica, la de nuestros días, así que no descarta nuevas entregas.

Con esa doble mirada al futuro y a la actualidad, el escritor detalla que persigue «que la gente se divierta y al mismo tiempo reflexione».

¿Puede esta Málaga enriquecida, flotante y distante ser adaptada al cine? Jaime responde que está abierto a cualquier productor interesado.

Con la satisfacción de haber ‘testado’ ‘Malaca Imperialis’ con un buen amigo, lector esporádico, que se la ha bebido «en un día», este escritor todoterreno cuenta que ya tiene en la recámara una trilogía ya finalizada, con una asombrosa trama de historia ficción de por medio. La imaginación y los frikis, al poder.

