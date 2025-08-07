Málaga consolida su crecimiento y supera los 1,79 millones de habitantes impulsado por la llegada de extranjeros

Málaga continúa siendo foco de atracción. Así lo reflejan los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de julio de 2025.

La provincia supera con creces el millón y medio de habitantes, un crecimiento que se debe principalmente a la llegada de inmigrantes.

Según los datos del INE, Málaga alcanza los 1.798.265 habitantes, lo que supone un incremento de 14.951 personas respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la población se situaba en 1.783.314.

De los más de 1,7 millones de habitantes, 345.176 son extranjeras, mientras que hace un año eran 334.522. Esto implica que 10.654 de las nuevas incorporaciones al censo corresponden a personas de nacionalidad extranjera, lo que representa el 71,3% del crecimiento total.

En otras palabras, más de siete de cada diez nuevos habitantes en Málaga durante el último año son inmigrantes, lo que confirma que el crecimiento de la provincia está siendo impulsado principalmente por la llegada de población extranjera.

Con estos datos, Málaga se consolida como la provincia de Andalucía que más ha crecido en el último semestre (+ 6.038 personas)

Por nacionalidades

Durante el segundo trimestre de 2025, las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a Málaga fueron colombiana, con 760 llegadas, seguida por la marroquí con 730 y la argentina con 550.

En cuanto a las nacionalidades más numerosas entre los emigrantes, destacaron los españoles que buscaron oportunidades fuera de la provincia, así como un notable número de emigrantes ingleses y marroquíes.

Por provincias

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de julio de 2025, Sevilla alcanza una población de 1.981.154 habitantes, consolidándose como la provincia andaluza que más crece junto a Málaga, que suma 1.798.265 personas.

En el resto de Andalucía, Cádiz registra una población de 1.263.906 habitantes, mientras que Granada alcanza los 947.715. Almería, por su parte, cuenta con 777.156 residentes, ligeramente por encima de Córdoba, que baja a 770.692, situándose como una de las provincias que más población pierde, junto a Jaén, que se reduce hasta los 617.879 habitantes. Huelva registra una población de 539.271.

Este nuevo balance provisional confirma las dinámicas demográficas actuales en Andalucía, con un fuerte crecimiento en los polos urbanos y costeros como Sevilla y Málaga, y una pérdida continua de población en zonas del interior como Córdoba y Jaén.

Total nacional

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad, ya que hubo un descenso de 18.120 en el número de personas nacidas en España.

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, y solo descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91 %), Comunitat Valenciana (0,50 %) e Illes Balears (0,42 %).

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.