Con Málaga critica "la barra libre" para "los promotores del plan de minipisos del PP"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "el plan de minipisos impulsado por el gobierno de Francisco de la Torre supone un regalo de dinero y suelo público y una auténtica barra libre para los promotores, ya que les cede suelo público gratis, se les subvenciona la construcción con hasta 18.000 euros por vivienda terminada y, además, se les permite la explotación privada del alquiler durante 75 años sin pagar un sólo euro de canon".

"¿Alguien da más?", ha cuestionado Morillas, al tiempo que ha indicado que "nos quieren vender la moto de la vivienda asequible, pero lo que hay detrás es un modelo que pone todo el patrimonio público al servicio del negocio de unos pocos. La receta del PP es clara: suelo gratis, ayudas públicas y beneficios privados. Una barra libre urbanística con dinero de todas y todos. Hasta los 31 millones de euros podrán llegar las ayudas públicas a las empresas constructoras".

En este punto, la portavoz de la coalición de izquierdas ha alertado de que "los conocidos como minipisos ni siquiera cumplen las condiciones para ser considerados viviendas: están clasificados como alojamientos transitorios, lo que deja a quienes los habiten sin ninguna garantía ni estabilidad e, incluso, como ocurre con el gobierno de Ayuso en Madrid, en el futuro se podrán subir los alquileres".

"¿Qué pasará con esas familias cuando pasen los siete años máximos que permite el contrato? ¿Se les va a echar a la calle?", ha cuestionado la portavoz adjunta de la confluencia de izquierdas.

Así, frente a "esta política de privatización encubierta", Morillas en un comunicado ha defendido "un giro radical: gestión pública de la vivienda a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), blindaje del suelo público para equipamientos y VPO, y un compromiso firme con el derecho constitucional a una vivienda digna".

"No hay justificación para entregar suelo dotacional en barrios con graves carencias sociales cuando existen más de 15.000 viviendas posibles en suelos ya reservados para VPO. Se trata de suelos destinados a equipamientos para los barrios que con este plan del PP se van a quedar privados para dar un pelotazo urbanístico con el patrimonio municipal de suelo que es de todos los malagueños y malagueñas", ha dicho.

Por último, ha incidido en que "la crisis de la vivienda no se resuelve con operaciones especulativas ni con regalos encubiertos. Se resuelve poniendo límites al mercado y garantizando desde lo público el acceso a viviendas dignas. Lo demás, como el plan de los minipisos, es humo al servicio del negocio privado".