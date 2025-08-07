Cada malagueño se gastará 89 euros de media esta Feria

La Feria de Málaga continúa consolidándose como una de las citas más esperadas de verano, no solo por su valor cultural, sino también por su impacto económico y social. Este año, el gasto medio previsto por asistente será de 89 euros, una cifra que presenta un incremento del 17,1% con respecto al pasado año.

La Unión de Consumidores de Málaga ha realizado un estudio donde se recoge que solo un 4,9% de los encuestrados no participará en la Feria, mientras que un 56,1% tiene previsto acudir dos o tres días, y cerca de un 20% asistirá al menos cuatro jornadas. La mayoría de los gastos se concentrarán en comida, bebida, transporte y atracciones infantiles.

Distribución del gasto

La mayor parte del presupuesto se destinará a alimentación y bebidas dentro de las áreas habilitadas, seguidos por transporte y atracciones. Este patrón de consumo se mantiene establece respecto a años anteriores, aunque la subida general de precios ha generado ciertas críticas.

No obstante, la feria también es vista como una oportunidad económica. Genera una importante oferta de empleo temporal en sectores como hostelería, marketing, relaciones públicas, sonido, luces y fotografía, siendo clave para personas desempleadas o en situaciones de vulnerabilidad.

Asistencia y participación ciudadana

La previsión de asistencia para la Feria de Agosto de 2025 roza el millón de personas, e incluso podría superarse. El interés y la participación crecen cada año, lo que confirma la relevancia cultural y turística de este evento en Málaga. Solo un 4,9% de la población afirma que no acudirá a ninguna jornada.

MLG 22-07-2025.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, presentan el cartel de la Feria de Málaga 2025, junto a la autora Sara González / Álex Zea / LMA

El 31,7% de los malagueños planea salir de la ciudad durante estas fechas, aunque muchos combinarán espacadas cortas con visitas puntuales a la Feria. A pesar del aumento en precios, la valoración general sigue siendo positiva, gracias a elementos tradicionales que refuerzan la identidad festiva de la ciudad.

Conciertos gratuitos y movilidad

Como novedad destacasa, este año todos los conciertos del Auditorio Municipal Cortijo de Torres serán gratuitos durante toda la semana, una medida recibida por la ciudadanía. Se valora positivamente la diversificación musical que ofrecen estos espectáculos, alejados del ambiente típico de las casetas.

Sin embargo, el 56% de los encuestados teme problemas de control y aglomeraciones debido al libre acceso. En cuanto al transporte, los medios preferidos serán coche y autobús, seguidos por el desplazamiento a pie y en taxi, destacando la necesidad de una mejor organización vial durante las fechas clave.

Críticas a la Feria del Centro

La Feria del Centro, a pesar de su popularidad, acumula críticas año tras año. La población muestra su disconformidad por la pérdida de elementos tradicionales como los conciertos en la plaza del Obispo, que contribuían a mantener la esencia de la celebración.

Este descontento refleja un cambio en las preferencias ciudadanas y una creciente nostalgia por el formato más tradicional. Aunque la feria sigue siendo una de las más valoradas del calendario festivo, muchas voces piden una revisión de su organización para preservar su identidad cultural.