El Metro de Málaga estará operativo hasta la madrugada todos los días de la Feria

La Feria de Málaga 2025 está a la vuelta de la esquina y por motivo de esta celebración, el Metro de Málaga estará operativo durante todos los días de la Feria de la capital malagueña hasta la 1.30 horas de la madrugada, mientras que en la noche de los fuegos artificiales, el viernes 15 de agosto, funcionará hasta las 2.30 h. de la madrugada del sábado.

La ampliación del servicio comercial en la Feria equivale a un incremento de 13,5 horas adicionales de servicio frente al horario ordinario y tiene como finalidad adaptar el Metro a las necesidades de la movilidad en una de las semanas culturales y de ocio más importantes de la ciudad, ha informado este jueves la Junta en un comunicado.

En cuanto al inicio del servicio, el dispositivo especial de Feria no implica variaciones, ya que en los días laborables se mantiene el comienzo a las 6.30 h. de la mañana, mientras que los festivos, así como el sábado y el domingo, comenzará a las 7.00 h., como sucede el resto del año.

Más vigilancia

Durante la Feria, el Metro reforzará la vigilancia en trenes y estaciones, en previsión de un incremento en la afluencia de viajeros y con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.