Un tercio de la electricidad defraudada en Málaga procede de plantaciones de marihuana

El robo de energía eléctrica lleva implícito, en muchas ocasiones, otras actividades delictivas. Sin ir más lejos, un tercio de la electricidad defraudada en Málaga procede de las instalaciones ilegales empleadas en plantaciones de marihuana.

Así se desprende de los datos ofrecidos este jueves por la compañía líder en España, Endesa, que detectó en esta provincia más de 1.600 fraudes eléctricos durante el primer semestre de este año. Además, el resultado de estas inspecciones se traducen en una media de nueve casos descubiertos al día, que suman en este medio año un consumo de electricidad defraudado de más de 17 millones de kilovatios hora (KWh).

Plantaciones de marihuana

De esa cantidad de energía defraudada, 5,8 millones de KWh -un 33% del total- se corresponden con el volumen de energía recuperado con el desmantelamiento de 51 plantaciones indoor de marihuana, entre enero y junio, en Málaga. Prácticamente, dos veces a la semana se llevaron a cabo en la provincia operaciones lideradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el interior de los pisos, casas o edificios en los que se encontraba la marihuana.

Según la información difundida por Endesa, estas plantaciones utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas "enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas". Además, destacaron que "cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados".

Para reforzar su preocupación por las consecuencias de esta práctica, Endesa recordó en su comunicado que "los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor".

Endesa

Pérdida de calidad

El director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta, explicó que el fraude eléctrico también conlleva un coste económico para todos los consumidores a través de la factura y un deterioro de la calidad del suministro eléctrico.

En este sentido, puso como ejemplo de esta pérdida de calidad las zonas en las que hay plantaciones de marihuana con instalaciones ilegales: "Estamos viendo continuamente que en zonas con plantaciones de marihuana la calidad se ve afectada", subrayó en declaraciones difundidas por la compañía eléctrica.

Electrocuciones e incendios

A su vez, este directivo de Endesa recordó que "el fraude eléctrico tiene muchas consecuencias para la seguridad, y todas ellas muy graves".

"Cuando se manipula una instalación eléctrica, el riesgo de que ocurra un accidente es altísimo, bien por electrocución o bien por un incendio: el fraude mata", recalcó.

Además, Revuelta insistió en que "cualquier vecino que conozca que se ha llevado a cabo una manipulación, lo que tiene que hacer es denunciar en la Policía o deforma anónima en los canales que Endesa tiene".

A este respecto, Endesa reiteró en un comunicado que "la manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana".

"Detrás del fraude eléctrico hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. En los últimos años, se han registrado sucesos muy graves que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad", añadió la compañía eléctrica.

IA contra el fraude

Fuentes de Endesa también recalcaron que, además de trabajar en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, la compañía se apoya en herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para luchar contra el fraude y "ser más eficientes en el combate contra el robo de energía".

"Desde 2017, se utiliza modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo); y se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, de los patrones de consumo, de la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, y estos datos se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude", agregaron.

En este punto, señalaron que "el uso de la IA, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros; y, una vez que están en el campo de trabajo, elementos como las pinzas amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a la luz el fraude".

Al mismo tiempo, la compañía reflejó en su comunicado que "España es el único país de nuestro entorno que no prevé pena de privación de libertad por el delito de fraude eléctrico a diferencia de Francia, Portugal, Italia o Alemania". "En el marco legal español este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios con graves consecuencias", se enfatiza a este respecto.