Terminan las obras de reforma y rehabilitación de la nueva sede del distrito Teatinos-Universidad

El Ayuntamiento de Málaga ha concluido las obras de rehabilitación y reforma del edificio que albergará las nuevas instalaciones de la Junta de Distrito de Teatinos-Universidad, que han supuesto una inversión municipal de más de 1,3 millones de euros. Una vez finalizadas, se va a proceder a acondicionar con equipamiento y mobiliario y se estima que entre en funcionamiento tras el verano.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana y del distrito Teatinos, Francisco Pomares y Borja Vivas, respectivamente, ha visitado la actuación de rehabilitación llevada a cabo en la edificación existente en la calle Charles Dickens, 6 y 8, esquina con Pablo Bruna, 1.

El proyecto, cuya inversión asciende a 1.339.481,84 euros (IVA incluido), fue redactado por el estudio de arquitectura Hcp Arquitectos Urbanistas y las obras han sido ejecutadas por Herysan 2007, S.L, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de un conjunto edificatorio formado por un solo edificio exento con forma aproximadamente rectangular de uso característico administrativo. El nuevo equipamiento dispone de tres plantas sobre rasante: planta baja, planta primera y planta cubierta, más una zona exterior en planta baja para aparcamientos.

Usos

Así, sobre una parcela de 1.140 metros cuadrados (m2) se superficie el equipamiento contará con 683,2 m2 distribuidos en planta baja más una y una zona de aparcamiento de 248,35 m2.

En su interior se contempla la instalación de las oficinas de la Junta Municipal de Distrito, OMAC, el IMFE, una sala polivalente y un salón de actos, terraza exterior, así como vestuarios y taller para los Servicios Operativos y aseos, incluido uno adaptado para discapacidad y para personas ostomizadas. Igualmente, en la planta de la cubierta se ha procedido a la instalación de placas fotovoltaicas.