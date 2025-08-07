Ciudad Jardín pide pactar con la EMT la ampliación de las líneas de autobuses de su zona

"Lo que queremos es que no comience la reforma sin antes haberlas consensuado", narra Paco Nájera, responsable de la Asociación Cortijo Bazán. En el Consejo Territorial y Político del mes de junio, responsables de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) estuvieron presentes para informar sobre las reformas que tienen pendientes en la zona de Ciudad Jardín, "como la obra de la línea 2, 20 y Parque del sur, que no está del todo acabada por la obra actual de Calle Victoria", explica Paco Nájera.

"La reunión del consejo nos pilló de improviso y no había muchos representantes de asociaciones presentes", comenta Nájera. Añade que para algunos vecinos la reforma puede ser más grave de la cuenta y lo que quieren es que antes de que se haga nada se debe consensuar una reunión con la EMT para saber bien lo que van a hacer, "por eso es por lo que se están recogiendo las firmas, en apoyo a esa petición que ya se ha hecho registrada tanto a Movilidad, EMT y Junta de Distrito", asegura Nájera.

"Tenemos pendiente que se haga la reunión después de Feria o principios de septiembre fecha en la que aún no se habría realizado la prueba por parte de la EMT", relata el responsable de la Asociación.

Lo que quiere el distrito

"No es que estemos en contra de reformas, sino un consenso para el bien de todos", añade Nájera. Explica que Ciudad Jardín tiene una zona en dirección este muy alta en la cual, actualmente, solo está la línea 20 que ya tiene un trayecto largo, "quieren cambiar esa línea 20 por la línea 2 y ampliar el recorrido por la parte este norte: Huerta Nueva, urbanización las Carrazas…quieren ampliar el recorrido, pero como si fuera un recorrido turístico por toda la parte norte : desde Perchel, Cortijillo Bazán, Hacienda los Montes, Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta, Huerta Nueva, bajar por el polideportivo y seguir por la carretera actual de la avenida", detalla el responsable de la Asociación.

"La persona que se monte en el bus y tenga un recorrido previsto, se va a hacer más de una hora de recorrido, lo que queremos es intentar llegar a un consenso y conseguir ampliaciones de líneas sin descartar que todas esas personas tienen derecho a tener autobús en su zona", explica.

Nájera comenta que lo que la mayoría de vecinos quiere es que o que se mantenga como están las líneas y que si hay que darle servicios a nuevas barriadas crear una nueva línea o ampliar unidades, "que en vez de que el autobús pase cada 20 minutos lo haga cada menos tiempo y dando servicio a otras urbanizaciones", concluye Nájera.