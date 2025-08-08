El alga asiática continúa su expansión en Málaga por noveno verano consecutivo

El alga asiática o 'Rugulopterix okamurae' sigue con su proceso de invasión por noveno verano consecutivo en Andalucía.

La especie ya ha colonizado las costas de Málaga, Cádiz, Granada y Almería. En Málaga, durante todo el año tiñe de verde las orillas, además mantiene en vilo a la pesca y afecta la biodiversidad.

Un peligro latente en el Mar Mediterráneo desde el año 2015, y que fue vista por primera vez en aguas de Ceuta, y dos años después en el Estrecho de Gibraltar, y que ha llegado a los fondos marinos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El litoral andaluz ya había vivido tres intentos de invasión por parte de distintas especies de algas, pero la actual es la que más daño ejerce sobre las aguas sureñas, ha explicado a EFE la catedrática del departamento de Botánica y Fisiología Vegetal Universidad de Málaga María Altamirano Jeschke.

Actualmente existe una presencia inmensa de alga asiática en la parte occidental de la provincia de Málaga y en Cádiz, donde se retiraron 10.000 kilos a finales de julio en el municipio de La Línea de la Concepción.

En la provincia, el alga invasora afecta ya con especial intensidad a las playas de la capital, San Pedro Alcántara, Puerto Banús, Cabopino y La Fontanilla.

Como medida para prevenirlas, la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA y el CMMA han desarrollado una aplicación con la inteligencia artificial para predecir la llegada de algas invasoras, además de medusas y natas a las playas andaluzas.

¿Por qué llegan?

La causa de este fenómeno responde a unas 'ventanas temporales'. Según uno de los últimos estudios de la UMA, señala que debido a su carácter invasivo genera en verano y otoño una gran cantidad de nuevos individuos, mientras que en primavera y principios de la época estival su población se reduce pero aumenta en biomasa

Según los científicos durante el verano y el otoño el alga asiática genera una alta densidad de nuevos individuos pequeños que alcanza hasta 3.285 individuos por metro cuadrado. Por lo que, las altas temperaturas y la llegada prematura del verano puede ser la causante de esta enorme masa.

Daño en el mar

El alga asiática "es capaz de crecer muy rápido", le quita la zona a especies nativas que necesitan fijarse para crecer y por tanto las desplaza, lo que conlleva la desaparición de especies locales en este territorio.

Retirarlas con precaución

Ante la creciente expansión de la especie, recientemente se ha publicado el manual de intervención de la Junta de Andalucía para esta invasión que recoge cómo se debe tratar y los usos a los que se deben destinar los ejemplares que se retiran de las playas.

Un perjuicio para la pesca

La actividad pesquera se ha visto afectada por la expansión de esta especie que se ha convertido en multitudinaria y actualmente complica las prácticas artesanales y, en su mayoría, los trabajos de arrastre.

Las algas dificultan el acceso de los peces a las redes de pesca y obligan incluso a los pescadores a tener que sacarlas a la superficie para deshacerse de ellas y después reparar sus herramientas de trabajo.

Por el perjuicio que les causa el alga asiática, los pescadores tratan de librarse de ellas en un lugar seguro, como en el puerto, pero la premura de su trabajo hace que en muchos casos las arrojen en distintas zonas donde desarrollan su actividad, lo que aumenta la dispersión e invasión de la especie.