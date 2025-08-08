Salud
Más de 460 centros educativos impulsan hábitos de vida saludable entre el alumnado malagueño
El programa CIMA ha beneficiado a más de 208.000 estudiantes y 13.000 docentes durante el curso 2024/25, fomentando el bienestar y la sostenibilidad en el entorno escolar
Un total de 467 centros docentes sostenidos con fondos públicos han puesto en marcha este curso 2024/25 distintas medidas para promover hábitos de vida saludable en el ámbito escolar, dentro del Programa para la Innovación y Mejora el Aprendizaje (CIMA). La iniciativa ha contado con la participación de más de 208.000 estudiantes y 13.000 docentes de la provincia.
El objetivo principal del programa es proporcionar al alumnado las competencias necesarias para adoptar actitudes y comportamientos responsables sobre su propia salud, al tiempo que se fomenta su papel como agentes de cambio en la comunidad educativa y en su entono, con un enfoque integral que incluye la sostenibilidad emocional y el autocuidado.
Objetivos y alcance del programa
El Programa CIMA, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, busca transformar los escenarios de aprendizaje hacia la salud y el bienestar del aliumnado, alineándose con principios de sostenibilidad. Además de formar a los estudiantes en hábitos saludables, se les capacita para influir de forma positiva en la salud de su comunidad y fomentar el autocuidado, la movilidad sostenible y la educación ambiental.
Durante este curso, se han desarrollado nueve líneas de actuación que abarcan áreas de gran relevancia social: neuroeducación, educación emocional, alimentación saludable, actividad física y deporte, sueño saludable y autocuidado, educación afectivo-sexual, higiene digital, ocio seguro y saludable, y educación vial. Estas temáticas se han adaptado a los intereses y necesidades de cada centro, favoreciendo un aprendizaje personalizado.
Red de Escuelas Promotoras de Salud
Un total de 430 centros se han integrado en la Red de Escuelas Promotoras de Salud de Andalucía, un espacio que impulsa proyectos de transformación integral hacia entornos educativos más ostenibles y saludables. Este compromiso se ha reforzado con recursos clave como la asesoría Forma Joven y la mediación en salud para estudiantes de Secundaria.
Esta red favorece el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo, así como la creación de redes interprofesionales que ayudan a consoliar proyectos de promoción de la salud. Desde este enfoque, los centros no solo trabajan en la prevención de enfermedades, sino en potenciar todos aquellos factores que generan bienestar y calidad de vida.
Metodología y enfoque educativo
El ámbito de Hábitos de Vida Saludable se desarrolla desde una perspectiva salutogénica, centrada en lo que genera salud. Esto permite abordar la prevención y la promoción de la salud en entorno de aprendizaje diversos, flexibles y adaptados a la realidad de cada centro, con la inteligencia emocional como eje fundamental de l proceso educativo.
Asimismo, el programa fomenta un cambio metodológico en el profesorado, apostando por estrategias innovadoras basadas en la neuroeducación y en modelos participativos como el trabajo por proyectos o el aprendizaje-servicio. El objetivo es que el alumnado desarrolle competencias que le permitan tomar decisiones libres, informadas y conscientes para llevar una vida saludable.
