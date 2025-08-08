El calor se cebará este fin de semana con el interior de Málaga mientras dará un respiro al litoral

La última ola de calor está sacudiendo a gran parte de la península dejando temperaturas de hasta 42 grados en zonas del Guadiana y el Guadalquivir. Sin embargo, y como suele ser habitual cuando las temperaturas se extreman en otros puntos de la comunidad, esta semana Málaga capital y muchas zonas costeras han escapado de las elevadas temperaturas, presentando unos termómetros moderados. Para este fin de semana la situación será similar: el calor se cebará en el interior de la provincia, mientras que dará un respiro al litoral.

Casi todo el mapa malagueño registrará unas máximas de entre 30 y 35 grados. Pero según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes 8 de agosto la capital malagueña alcanzará unas máximas de 30 grados, valores similares a los de jornadas anteriores. Además, las mínimas rozarán los 25 grados, lo que permite a los ciudadanos pasear con la puesta de sol sin que el calor se convierta en un acompañante incómodo.

Diferente será el panorama meteorológico en la comarca de Antequera, donde los termómetros alcanzarán máximas de hasta 36 grados en Villanueva de Algaidas y 34 grados en Archidona. Las mínimas serán suaves en este caso, con 21 grados, aunque la noche antequerana será calurosa, con unos termómetros de hasta 30 grados a las 22.00 horas.

Una vez más la Serranía de Ronda será una de las más afectadas por el calor veraniego, alcanzando unas máximas de hasta 35 grados en el municipio de Arriate. En Ronda los valores máximos rozarán los 33 grados, mientras que, las mínimas serán moderadas este viernes con temperaturas de 22 grados.

En las zonas costeras, tanto en la Axarquía como en la zona occidental las máximas serán más suaves en la jornada del viernes, con 32 grados de máxima en el municipio de Jubrique y 31 grados en Vélez-Málaga. Las mínimas, además, mostrarán valores de 23 grados en ambas comarcas malagueñas. Aunque en el interior de la Axarquía habrá zonas más calurosas, como es el caso de La Viñuela y Canillas de Aceituno, donde los termómetros subirán hasta llegar a los 34 y 33 grados, respectivamente.

Predicción para el sábado

Para la jornada del sábado los valores serán muy parecidos. El calor en la capital no caerá con mucha fuerza, se prevén unas máximas de 30 grados y unas mínimas de hasta 24 grados, aún más bajas que las del viernes. En la Costa del Sol Occidental también se registrarán unas máximas de 32 grados en Marbella y unas mínimas de 24 grados para el sábado.

En la coste este, es decir en la Axarquía, los termómetros serán parecidos, con unas temperaturas de hasta 31 grados en Vélez-Málaga y 34 grados en La Viñuela, una de las zonas más golpeadas por el calor. Sin embargo, las mínimas serán suaves con 33 grados, algo típico en la zona costera.

En el interior malagueño, la predicción varía, con unas temperaturas algo más elevadas. La comarca de Antequera será la más calurosa de la provincia en la jornada del sábado. En Archidona y en Villanueva de Algaidas los termómetros marcarán unos máximas de hasta 35 y 36 grados, respectivamente. Unos valores que, en el caso de Archidona, superan a los registrados el viernes.

En la Serranía de Ronda y en el Valle del Guadalhorce las temperaturas también serán sofocantes este fin de semana, con unas máximas de hasta 34 grados en la serranía. También Coín, Álora, y Tolox registran valores máximos de 33 grados.

Un domingo algo más caluroso

Según Aemet, la jornada del domingo presentará los mismos valores en la capital malagueña —máximas de 30 grados y mínimas de 24 grados—. Además, en la costa el registro de temperaturas será similar, Marbella alcanzará las temperturas más altas de la comarca con unas máximas de 33 grados y unas mínimas de 25 grados. En la Axarquía el domingo los termómetros marcarán temperaturas máximas de hasta 34 y 35 grados en La Viñuela y Canillas de Aceituno, respectivamente.

En la zona del interior el domingo se registrarán las temperaturas más altas del fin del semana. En Villanueva de Algaidas se enfrentarán a unos valores de hasta 37 grados. Además, en el Valle del Gudalhorce las máximas serán de 35 grados y se registrarán en el municipio de Coín.

En la Serranía de Ronda los termómetros también suben el domingo con unas máximas de 36 y 35 grados en Arriate y Benaoján, respectivamente.

El calor sofocante dejará respirar a las zonas costeras y a la capital, pero en el interior de la provincia golpeará a la mayoría de las zonas, como lleva ocurriendo todo el verano.