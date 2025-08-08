Sucesos
Herido tras quedar atrapado bajo una carretilla elevadora en Málaga
El accidente laboral se ha producido en la calle Torre del Mar del parque empresarial Santa Teresa
Un hombre de 30 años ha resultado herido este viernes tras quedar atrapado bajo una carretilla elevadora en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.
El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 14.15 horas en el que alertaban de que un trabajador estaba atrapado debajo de una carretilla elevadora en la calle Torre del Mar, en el parque empresarial Santa Teresa.
De inmediato, se ha dado aviso a la Policía Local, efectivos sanitarios del 061, Policía Nacional y bomberos, que han procedido a liberar a la persona atrapada bajo una carretilla elevadora.
Según ha señalado la Policía al 112, se trata de un trabajador que estaba manipulando el vehículo, cuando se le ha caído encima la carga de unos 3.000 kilos, quedando atrapado.
Los bomberos han trasladado dos furgones de útiles del parque de Teatinos y la ambulancia de Martiricos. La persona herida ha sido atendida en el lugar y trasladada al hospital Clínico de Málaga.
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: “Las mejores oportunidades de vivienda están donde nadie mira”
- Trabajadores de Limasam denuncian que Málaga 'está muy sucia' por la mala gestión del personal y los medios
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- El origen de los ‘pitufos’ en Málaga: este fue el obrador que los creó en los 80 con un curioso motivo
- Este es el ganador de la XI edición del Concurso de Espetos Costa del Sol 2025: 'Este año, estaba 100% seguro de que iba a ganar
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- Málaga pone fecha y precio a más de 1.500 'minipisos': podrán alquilarse en 2028 a 10 euros el metro
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo