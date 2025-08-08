La inmobiliaria Huspy elige la provincia de Málaga para impulsar su expansión en el mercado andaluz

La inmobiliaria Huspy aterriza en la provincia de Málaga con la inauguración de un nuevo punto de inversión consolidando de esta forma su estrategia de crecimiento en el mercado español. El nuevo centro operará como base para fortalecer la actividad de Huspy en el sur de España y avanzar en la simplificación de procesos inmobiliarios, colocando al asesor colaborador en el centro de toda la operativa. La obra de nuevas viviendas ha crecido en Málaga un 58% en 2024, esta nueva apertura responde al dinamismo del sector inmobiliario en la provincia.

Málaga como punto estratégico

La Costa del Sol no solo destaca a nivel autonómico o nacional, sino que se posiciona como un mercado estratégico en el panorama inmobiliario internacional, impulsado por una alta demanda de compradores nacionales, donde la adquisición de vivienda tiene un fuerte arraigo cultural, y por un notable interés inversor de actores locales.

Según previsiones del Instituto Nacional de Estadística, Málaga es la provincia española que más crecerá en número de hogares de aquí a 15 años. Huspy eligió Málaga por este auge del mercado residencial y su ecosistema tecnológico que atrae a empresas y profesionales cualificados.

El CEO de la empresa, Ziad Nassar, ha explicado que la compañía quiere conseguir en Málaga lo mismo que en otras ciudades españolas como Madrid o Alicante, poniendo el foco en mejorar la experiencia de los asesores mediante soluciones tecnológicas y formación específica. "Málaga vive un momento muy interesante: el mercado inmobiliario crece y, al mismo tiempo, el ecosistema tecnológico gana fuerza. Se están generando muchas oportunidades. Nuestra idea es colaborar con los profesionales locales, darles herramientas útiles y acompañarlos en su desarrollo para que puedan ofrecer un mejor servicio y crecer dentro del sector", señala la directora de Hupsy, Alejandra Callejón.

La región litoral mediterránea es hoy una de las regiones con mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, impulsada por el crecimiento de la obra nueva y el desarrollo de su ecosistema tecnológico. Málaga, en particular, se ha posicionado como un polo de atracción para empresas y profesionales, creando un entorno favorable para la generación de empleo cualificado y nuevas oportunidades de negocio.

Nuevos puestos de trabajo

La llegada de Hupsy generará empleo local en áreas como desarrollo tecnológico, atención al cliente y formación inmobiliaria. Con este modelo, busca integrar talento regional y aportar conocimiento para modernizar el sector.

La apertura en Málaga se produce tras el cierre de una ronda de financiación Serie B de 59 millones de dólares, liderada por Balderton Capital, con la participación de Peak XV, Turmeric Capital, BY Ventures, Dara Management y KE Partners. Parte de estos fondos se destinarán a acelerar el crecimiento de Huspy en España, donde ya opera en Madrid, Valencia y Alicante, con planes de alcanzar al menos diez ciudades antes de finales de año.